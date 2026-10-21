Eurojackpotista lähes kolme miljoonaa euroa voittanut: ”Ei hötkäytä”

Miehen riviin osui 5+1-tulos, jolla voitti mojovat 2 981 587 euroa.

– Keskiviikkona menin läppärilläni Veikkauksen sivuille ja näin tulokset. Ajattelin, että ei voi olla totta! Piti oikein vielä kaivaa kuponki rahapussista ja tarkistaa numerot, voittaja kertoo, kun hänelle soitettiin Veikkaukselta perinteinen onnittelupuhelu.

Tajuttuaan, että voitto todella on totta, mies on suhtautunut miljoonavoittoonsa rauhallisesti.

– Ei se voitto minua hötkäytä. Hyvin olen saanut nukuttua!

Rauhalliseen suhtautumiseen saattoi olla syynä myös se, että voittaja kertoi olleensa jo henkisesti valmistautunut voittoon.

– Tiesin aina, että yhden kerran se vielä jytkähtää minulle. Olen uskonut siihen ja nyt se tuli. Mukavaltahan se tuntuu, hän iloitsee.

Mies kertoo pelaavansa lottopelejä aina pikapelinä eli hän ei valitse itse numeroita. Voitto tuli nyt kolmannella koneen arpomalla rivillä.

Voitto tarkoitus pitää salassa

Mies oli jo pari päivää voiton jälkeen ehtinyt tehdä joitakin hankintoja. Aikeissa oli myös päivittää tulevaisuudessa kulkupeliä uudempaan ja auttaa voitolla jälkikasvua.

Hän ei aio kertoa voitostaan muille kuin läheisilleen, eikä usko, että häntä muutenkaan arvattaisiin voittajaksi.

– En halua herättää huomiota, enkä usko, että elämäni juurikaan muuttuu.