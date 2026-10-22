SDP:n Joona Räsänen: Purran sakset leikkaavat eniten tavallisilta eläkeläisiltä

-Kokoomuksen kahden miljardin eläkeimurin rinnalle Perussuomalaiset esittelivät tänään oman 1,6 miljardin eläkehöylän. Perussuomalaisten esitys tarkoittaisi, että miltei puolelta eläkeläisiltä leikattaisiin toimeentuloa pysyvästi useilla sadoilla euroilla. Eläkeläisten kannattaakin nyt kaksin käsin pitää lompakoistaan kiinni, koska oikeistopuolueiden pitkäkyntiset kädet ovat hamuamassa heidän rahojaan, Räsänen toteaa

-Perussuomalaisten linja on myös kokenut todellisen muutoksen. Vielä viime vaalien alla pienituloisilta leikkaaminen ei heille käynyt, mutta nyt on lähdetty kilpailemaan Kokoomuksen kanssa siitä, kumpi pystyy rajummin kurmuuttamaan tavallista suomalaista. Eikö perussuomalaisten mielestä yhteiskunnan raharikkailla ole mitään roolia tulevissa taloustalkoissa, vaan koko taakka halutaan kaataa tavallisten suomalaisten niskaan, ihmettelee Räsänen.