Aino-Kaisa Pekonen: Perussuomalaisten leikkauslista johtaisi tuhansien hoitajien ja opettajien irtisanomisiin
22.10.2026 11:50:40 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen mielestä perussuomalaisten tänään esittelemä leikkauslista olisi tuhoisa suomalaisten hyvinvoinnille.
– Sakset kädessä tavallisille ihmisille virnuilevat perussuomalaiset ovat täällä taas. Tällä leikkauslistalla tuhottaisiin sosiaali- ja terveyspalveluita, leikeltäisiin turvaverkkoja rikki sekä pahennettaisiin työttömyyttä. Tällaisen listan toteuttaminen silppuaisi hyvinvointivaltion palasiksi, Pekonen sanoo.
Perussuomalaiset esittävät leikkauksia muun muassa sotepalveluista ja sosiaaliturvasta. Lisäksi tulevat eläkkeet leikkautuvat, kun ansiosidonnainen ei enää lisää eläkekertymää. Kuntiin, hyvinvointialueille ja järjestöihin kohdistuisi isot säästöt.
Pekonen muistutti, että näin isot leikkaukset kunnilta, hyvinvointialueilta ja järjestöistä romuttaisivat monet suomalaisten tarvitsemat palvelut ja johtaisivat suoraan työttömyyden kasvuun. Lisäksi leikkausten kokonaisuus tulee väistämättä johtamaan kotimaisen kysynnän vähenemiseen ja sitä kautta yhä kasvavaan työttömyyteen ja taantumariskiin.
– Suomen työttömyys on jo nyt Euroopan korkein ja kasvaa yhä. Päälle perussuomalaisten leikkauslista johtaisi tuhansien hoitajien ja opettajien irtisanomisiin. Suomalaisen työntekijän kohtalo ei perussuomalaisia paljoa paina, Pekonen moittii.
Pekonen huomautti myös, että perussuomalaisten listalta ei löydy yhden ainoaa verotoimea, joka kohdistuisi rikkaimpiin suomalaisiin tai yritysten omistajiin. Ei yhteisöveron korotusta, ei varallisuusveron palauttamista, ei listaamattomien yritysten veroedun poistoa.
– Perussuomalaiset ovat valinneet puolensa ja se on rahaeliitin puoli, ei tavallisten suomalaisten. Tällaisella paperilla Suomea vietäisiin kohti amerikkalaista yhteiskuntamallia, jossa eliitti elää omassa kuplassaan ja tavallinen kansa on yhä pahemmassa ahdingossa katoavien työpaikkojen, kutistuvan sosiaaliturvan ja murenevien palvelujen keskellä. Sellaista Suomea en minä eikä vasemmistoliitto halua, Pekonen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
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