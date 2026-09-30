Rosebud Oy

Suuri päällikkö Agamemnon palaa Troijasta kotiin Mykeneen. Toteutuuko Kassandran pahaenteinen ennustus?

22.10.2026 13:07:25 EEST | Rosebud Oy | Tiedote

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Agamemnonin isän Atreuksen kaltoin kohtelema veli Thyestes nousee Manalasta todistamaan kuninkaanlinnan kauheita tapahtumia. Klytaimestra rakastajineen ei häikäile tarttua kaksoiskirveeseen. 

Kansikuva, graafinen suunnittelu Tex Hänninen
Kansikuva, graafinen suunnittelu Tex Hänninen

Troijan sota on päättynyt. Kreikan voittoisat sankarit kuningas Agamemnonin johdolla lähtevät kotimatkalle runsas sotasaalis mukanaan. Laivaston päästyä merelle Troijan hävityksestä vihastuneet jumalat nostattavat myrskyn. Suurin osa laivoista tuhoutuu, ja loput ajautuvat hajalleen. Agamemnon, voittosaaliinaan Troijan prinsessa Kassandra, selviää kuitenkin harvoine runneltuine laivoineen kotiinsa Mykeneen.

 Agamemnonia vastassa ei ole uskollinen vaimo, vaan kostonhimoinen Klytaimestra ja tämän rakastaja Aigisthos. Kassandran varoittavia ennustuksia kuuntelematta pahaa aavistamaton kuningas kulkee kohti kohtaloaan. Ja niin Klytaimestra ja Aigisthos toteuttavat Agamemnonin suvun yllä lepäävää kirousta: koston kierteen on jatkuttava!

Rosebudin Klassikko -sarjassa julkaistaan 22.10. Lucius Annaeus Seneca, Agamemnon

Suom. Maija-Leena Kallela ja Antti Oikarinen

Arvostelukappaleet: tuuli.peuraniemi@rosebud.fi

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Lucius Annaeus Seneca, Agamemnon. Rosebud Books
Lucius Annaeus Seneca, Agamemnon. Rosebud Books
graafinen suunnittelu Tex Hänninen
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