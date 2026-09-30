Suuri päällikkö Agamemnon palaa Troijasta kotiin Mykeneen. Toteutuuko Kassandran pahaenteinen ennustus?

Troijan sota on päättynyt. Kreikan voittoisat sankarit kuningas Agamemnonin johdolla lähtevät kotimatkalle runsas sotasaalis mukanaan. Laivaston päästyä merelle Troijan hävityksestä vihastuneet jumalat nostattavat myrskyn. Suurin osa laivoista tuhoutuu, ja loput ajautuvat hajalleen. Agamemnon, voittosaaliinaan Troijan prinsessa Kassandra, selviää kuitenkin harvoine runneltuine laivoineen kotiinsa Mykeneen.

Agamemnonia vastassa ei ole uskollinen vaimo, vaan kostonhimoinen Klytaimestra ja tämän rakastaja Aigisthos. Kassandran varoittavia ennustuksia kuuntelematta pahaa aavistamaton kuningas kulkee kohti kohtaloaan. Ja niin Klytaimestra ja Aigisthos toteuttavat Agamemnonin suvun yllä lepäävää kirousta: koston kierteen on jatkuttava!

Rosebudin Klassikko -sarjassa julkaistaan 22.10. Lucius Annaeus Seneca, Agamemnon

Suom. Maija-Leena Kallela ja Antti Oikarinen

Arvostelukappaleet: tuuli.peuraniemi@rosebud.fi