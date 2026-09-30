Suuri päällikkö Agamemnon palaa Troijasta kotiin Mykeneen. Toteutuuko Kassandran pahaenteinen ennustus?
22.10.2026 13:07:25 EEST | Rosebud Oy | Tiedote
Agamemnonin isän Atreuksen kaltoin kohtelema veli Thyestes nousee Manalasta todistamaan kuninkaanlinnan kauheita tapahtumia. Klytaimestra rakastajineen ei häikäile tarttua kaksoiskirveeseen.
Troijan sota on päättynyt. Kreikan voittoisat sankarit kuningas Agamemnonin johdolla lähtevät kotimatkalle runsas sotasaalis mukanaan. Laivaston päästyä merelle Troijan hävityksestä vihastuneet jumalat nostattavat myrskyn. Suurin osa laivoista tuhoutuu, ja loput ajautuvat hajalleen. Agamemnon, voittosaaliinaan Troijan prinsessa Kassandra, selviää kuitenkin harvoine runneltuine laivoineen kotiinsa Mykeneen.
Agamemnonia vastassa ei ole uskollinen vaimo, vaan kostonhimoinen Klytaimestra ja tämän rakastaja Aigisthos. Kassandran varoittavia ennustuksia kuuntelematta pahaa aavistamaton kuningas kulkee kohti kohtaloaan. Ja niin Klytaimestra ja Aigisthos toteuttavat Agamemnonin suvun yllä lepäävää kirousta: koston kierteen on jatkuttava!
Rosebudin Klassikko -sarjassa julkaistaan 22.10. Lucius Annaeus Seneca, Agamemnon
Suom. Maija-Leena Kallela ja Antti Oikarinen
Arvostelukappaleet: tuuli.peuraniemi@rosebud.fi
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Yhteyshenkilöt
Antti KuparinenKustannuspäällikköPuh:+358 40 729 6972antti.kuparinen@gmail.com
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