SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Rydmanin puheet järjestöleikkauksista eivät pidä paikkaansa
22.10.2026 12:16:16 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Perussuomalaiset esittävät tänään julkistamassaan yhdeksän miljardin euron leikkauslistassa uusia mittavia leikkauksia järjestöjen rahoitukseen. Kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.) tyrmää perussuomalaisten ministeri Wille Rydmanin väitteet siitä, että järjestöleikkaukset kohdistuisivat vain turhaan ja päällekkäiseen toimintaan. Laine-Nousimaan mukaan ministerin puheet ovat epätosia ja räikeässä ristiriidassa jo toteutettujen leikkausten seurausten kanssa.
– Ministeri Rydman puhuu ylevästi siitä, kuinka perussuomalaiset leikkaavat järjestöiltä vain hallintoa sekä turhaa ja päällekkäistä toimintaa. Tämä ei pidä paikkaansa! Rydmanin väitteet eivät kestä tosiasioiden tarkastelua. Hallituksen jo toteuttamien leikkausten seuraukset ovat kaikkien nähtävissä. Työntekijöitä on irtisanottu, toimintaa ajettu alas ja tavallisille suomalaisille tarkoitettua apua ja kohtaavaa toimintaa vähennetty. Tätä perussuomalaiset lupaavat lisää. Rydmanin puheet ovat loukkaus järjestöjen tekemää arvokasta työtä ja apua tarvitsevia ihmisiä kohtaan, Laine-Nousimaa lataa.
Perussuomalaiset esittävät valtionavustuksiin 380 miljoonan euron leikkauksia, muun muassa STEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriön järjestöavustusten leikkaamista. Laine-Nousimaan mukaan kyse ei ole vain hallinnon karsimisesta, vaan suoraan ihmisten arkeen osuvista leikkauksista.
– Järjestöjen tarjoama apu on aivan tavallisten suomalaisten auttamista arjen vaikeuksissa. Se on tukea nepsy-lapsen vanhemmalle, jonka voimat ovat lopussa. Se on yksinäiselle ikäihmiselle paikka, jossa joku kysyy kuulumisia. Se on vammaiselle ihmiselle neuvontaa ja vertaistukea. Rydman voisi nyt selittää suomalaisille, mikä tässä on hänen mielestään turhaa tai tarpeetonta toimintaa, Laine-Nousimaa kysyy.
Laine-Nousimaan mukaan järjestöiltä on jo leikattu niin paljon, ettei säästöjä ole mahdollista tehdä vain Rydmanin puhumasta hallinnosta, päällekkäisestä työstä ja edunvalvonnasta.
– Järjestöt tekevät pienillä resursseilla valtavasti arvokasta työtä, jota kunnat ja hyvinvointialueet eivät pysty korvaamaan. On täysin järjetöntä, että perussuomalaiset haluavat leikata lisää juuri tästä kustannustehokkaasta ja ennaltaehkäisevästä työstä. Avun tarpeessa olevat ihmiset eivät katoa mihinkään, vaikka heiltä vietäisiin tuki. Sen sijaan ongelmat syvenevät ja niiden ratkaiseminen tulee yhteiskunnalle entistä kalliimmaksi. Perussuomalaiset ovat valmiita säästämään tänään, vaikka seurauksena voi olla moninkertainen lasku huomenna, Laine-Nousimaa arvostelee.
– Tämä on ministeri Rydmanin ja perussuomalaisten lupaus suomalaisille: kun arjessa on vaikeaa ja apua tarvitaan kaikkein kipeimmin, viedään viimeinenkin tuki ja jätetään ihmiset selviytymään arjessaan yksin, Laine-Nousimaa päättää.
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Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
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