Useimmat Syken verkkopalvelut ovat jälleen käytettävissä

Syke sulki keskiviikkona 21. lokakuuta väliaikaisesti useita verkkopalveluitaan PHP-ohjelmistossa havaittujen kriittisten tietoturvahaavoittuvuuksien vuoksi. Palvelut suljettiin varotoimena siihen asti, kunnes tarvittavat tietoturvakorjaukset saatiin tehtyä. Syke kertoi palveluiden väliaikaisesta sulkemisesta 21. lokakuuta julkaistussa tiedotteessa.

Tietoturvapäivityksiä tehtiin keskiviikkoillan aikana, ja palveluita on sen jälkeen palautettu käyttöön. Muun muassa syke.fi, ymparisto.fi, vesi.fi ja Järvi-meriwiki ovat jälleen käytettävissä. Mahdollisesti vielä suljettuina olevien palveluiden korjauksia jatketaan.

Palvelut suljettiin varotoimena

PHP-ohjelmiston kriittisiin haavoittuvuuksiin julkaistiin korjaavat päivitykset keskiviikkona. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus suosittelee kaikkien PHP:ta käyttävien sovellusten päivittämistä korjattuun ohjelmistoversioon.

Syke ryhtyi tilanteessa suojaustoimiin ja piti tunnistetut haavoittuvat palvelut suljettuina tai käyttöestettyinä siihen asti, että korjaukset voitiin asentaa. Palveluita palautetaan käyttöön korjausten valmistuttua.

”Halusimme tässä tilanteessa toimia ennakoivasti ja minimoida riskit. Verkkopalveluidemme tietoturva on meille ensiarvoisen tärkeää, joten palveluiden väliaikainen sulkeminen oli perusteltu varotoimi. Nyt palautamme palveluita hallitusti käyttöön sitä mukaa, kun niiden tarvittavat tietoturvapäivitykset on tehty”, sanoo Syken digijohtaja Kari Lahti.

Haavoittuvuuksien hyväksikäytöstä ei merkkejä

Tämänhetkisten tietojen perusteella ei ole viitteitä siitä, että haavoittuvuuksia olisi hyödynnetty Syken verkkopalveluissa. Myöskään Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksella ei 21. lokakuuta päivittämänsä tiedotteen mukaan ollut tietoa haavoittuvuuksien aktiivisesta hyväksikäytöstä.