Suomen ympäristökeskus

Useimmat Syken verkkopalvelut ovat jälleen käytettävissä

22.10.2026 13:50:34 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

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Suomen ympäristökeskuksen (Syke) verkkopalveluita on palautettu käyttöön kriittisten PHP-tietoturvahaavoittuvuuksien vuoksi tehdyn väliaikaisen sulun jälkeen. Useimmat palvelut ovat jo käytettävissä. Vielä suljettuina olevat palvelut avataan, kun tarvittavat korjaukset on tehty. 

Henkilö tarkastelee tabletin pylväskaaviota kynällä ja pitää kädessään tulostetta, jossa on kaavio. Pöydällä on kahvikuppi.
Useimmat Syken verkkopalvelut on palautettu käyttöön PHP-ohjelmiston kriittisten tietoturvahaavoittuvuuksien vuoksi tehtyjen korjausten jälkeen. Kai Widell, Syke.

Syke sulki keskiviikkona 21. lokakuuta väliaikaisesti useita verkkopalveluitaan PHP-ohjelmistossa havaittujen kriittisten tietoturvahaavoittuvuuksien vuoksi. Palvelut suljettiin varotoimena siihen asti, kunnes tarvittavat tietoturvakorjaukset saatiin tehtyä. Syke kertoi palveluiden väliaikaisesta sulkemisesta 21. lokakuuta julkaistussa tiedotteessa.

Tietoturvapäivityksiä tehtiin keskiviikkoillan aikana, ja palveluita on sen jälkeen palautettu käyttöön. Muun muassa syke.fi, ymparisto.fi, vesi.fi ja Järvi-meriwiki ovat jälleen käytettävissä. Mahdollisesti vielä suljettuina olevien palveluiden korjauksia jatketaan. 

Palvelut suljettiin varotoimena

PHP-ohjelmiston kriittisiin haavoittuvuuksiin julkaistiin korjaavat päivitykset keskiviikkona. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus suosittelee kaikkien PHP:ta käyttävien sovellusten päivittämistä korjattuun ohjelmistoversioon. 

Syke ryhtyi tilanteessa suojaustoimiin ja piti tunnistetut haavoittuvat palvelut suljettuina tai käyttöestettyinä siihen asti, että korjaukset voitiin asentaa. Palveluita palautetaan käyttöön korjausten valmistuttua. 

”Halusimme tässä tilanteessa toimia ennakoivasti ja minimoida riskit. Verkkopalveluidemme tietoturva on meille ensiarvoisen tärkeää, joten palveluiden väliaikainen sulkeminen oli perusteltu varotoimi. Nyt palautamme palveluita hallitusti käyttöön sitä mukaa, kun niiden tarvittavat tietoturvapäivitykset on tehty”, sanoo Syken digijohtaja Kari Lahti

Haavoittuvuuksien hyväksikäytöstä ei merkkejä 

Tämänhetkisten tietojen perusteella ei ole viitteitä siitä, että haavoittuvuuksia olisi hyödynnetty Syken verkkopalveluissa. Myöskään Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksella ei 21. lokakuuta päivittämänsä tiedotteen mukaan ollut tietoa haavoittuvuuksien aktiivisesta hyväksikäytöstä. 

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