Raportti: Lätkä, mineraalit ja Arktis – Suomalaiset ottaisivat Kanadan avosylin vastaan, kelpaisi jopa EU:n jäseneksi
29.10.2026 07:02:00 EET | Ajatuspaja Toivo | Tiedote
Peräti 85 prosenttia suomalaisista kannattaa sitä, että EU ja Kanada syventävät suhteitaan vastapainona Yhdysvaltain aggressiiviselle tullipolitiikalle ja kauppasodalle. Kielteisesti ajatukseen suhtautuu vain neljä prosenttia. Kyselytulos julkaistiin ajatuspaja Toivon "Yes, EU CAN" -raportissa, jossa seitsemän suomalaista eturivin päättäjää ja asiantuntijaa arvioi EU:n ja Kanadan tiivistyvää integraatiota.
”Yhdessä Kanadan kanssa voimme puolustaa kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää aikana, jolloin järjestelmän perusteita kyseenalaistetaan yhä enemmän”, yksi raportin kirjoittajista, ulkoministeri Elina Valtonen kiteyttää.
Ajatuspaja Toivon suomeksi, englanniksi ja ranskaksi julkaisemasta raportista selviää, että suomalaisista noin joka toinen (48 %) suhtautuu tiivistyvään kumppanuuteen erittäin myönteisesti ja 37 prosenttia jokseenkin myönteisesti.
Puoluekannan mukaan tarkasteltuna tuki on vahvinta vihreiden (99 %) ja kokoomuksen (96 %) kannattajissa. "Kanada-fanien" osuus on korkea myös keskustan (93 %), vasemmistoliiton (91 %) ja SDP:n (87 %) äänestäjien joukossa. Perussuomalaistenkin kannattajista 78 prosenttia peukuttaa lähenemistä Kanadan kanssa.
Kun vastaajilta kysyttiin, voisiko Kanadasta tulla jopa EU:n täysivaltainen, 28. jäsenmaa, tuki laskee hieman, mutta selvä enemmistö (63 %) kannattaa tätäkin ajatusta. Kielteisesti täysjäsenyyteen suhtautuu 17 prosenttia ja 20 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. EU-säännöt varaavat jäsenyyden vain Euroopan maille, minkä takia kysymys peilaa lähinnä asenteita.
– Suomalaiset rakastavat Kanadaa. Sekä Suomen hallitus että EU:n neuvottelijat voivat nojata vahvasti suomalaisten tukeen neuvotellessaan Kanadan kanssa suhteiden syventämisestä, sanoo Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo.
Kanadan ja EU:n suhteen luonne on vielä auki
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti syyskuussa, että Kanadasta voisi tulla EU:n “liitännäisjäsen”. Ehdotus on jakanut jäsenmaita. Saksan johtama ryhmä on vastustanut termiä, jolla ei ole EU-oikeudessa vakiintunutta sisältöä. Suhteen syventäminen on kuitenkin tahtotilana tänään Montréalissa alkavassa EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa.
Asiantuntijat: mineraalit uuden yhteistyön keskiössä
Raportissa Lapin yliopiston arktisen geopolitiikan ja turvallisuuden tutkimusprofessori Sanna Kopra pitää yhteistyötä kriittisten mineraalien kaivannassa yhtenä EU:n tärkeimmistä mahdollisuuksista vähentää riippuvuutta Kiinasta. Myös arktisen alueen merkitys kasvaa jäiden sulaessa ja suurvaltakilpailun kiristyessä. Siksi Kanada on entistä tärkeämpi kumppani myös kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.
Ulkopoliittisen instituutin tutkimusohjelman johtaja Juha Jokela pitää EU:n ja Kanadan lähentymistä syvänä strategisena reaktiona maailmanjärjestyksen murrokseen. Jokela muistuttaa, että EU-komission puheenjohtajan avaama "liitännäisjäsenyys" ei ole EU-oikeudessa virallinen jäsenyysluokka, vaan käytännössä kyse voisi olla assosiaatiosta, esimerkiksi jo olemassa olevan CETA-kauppasopimuksen laajentamisesta ja poliittisen yhteistyön syventämisestä. Kanada on jo ensimmäinen EU:n ulkopuolinen maa, joka on voinut liittyä EU:n 150 miljardin euron SAFE-puolustusohjelmaan, Jokela kirjoittaa.
Ulkoministeriön Houstonin pääkonsulaatin päällikkö Stefan Lindström näkee, että Kanada sijaitsee "uuden strategisen järjestelmän solmukohdassa", jossa tekoäly, energia, mineraalit, puolustus ja Arktis kietoutuvat yhteen. Lindströmin mukaan Kanada voi olla Euroopalle transatlanttinen strateginen silta.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola näkee, että Kanadalle voisi rakentaa liitännäisaseman puolustustuotannon, kriittisten mineraalien, energian ja Arktiksen ympärille.
EK:n kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori puolestaan vaatii EU:lta kauppasuhteiden tiivistämiseen ripeyttä. Vuoren mukaan ensimmäinen askel on saattaa CETA-sopimus täysimääräisesti voimaan kaikissa EU-maissa, sillä kymmenen maata ei ole sitä vielä hyväksynyt. Suomelle tärkeää Vuoren mukaan olisivat kanadalaiset investoinnit esimerkiksi kriittisten maamineraalien hyödyntämiseen.
– Yhdessä Kanadan kanssa voimme puolustaa kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää aikana, jolloin järjestelmän perusteita kyseenalaistetaan yhä enemmän, ulkoministeri Elina Valtonen kirjoittaa.
Kanadan talous seitsenkertainen Suomeen nähden
Kanada on maailman yhdenneksitoista suurin talousmahti, jossa on noin 41 miljoonaa asukasta. Sen bruttokansantuote on noin 2 500 miljardia dollaria, mikä on seitsenkertainen Suomeen nähden.
EU:n ja Kanadan tavarakauppa on kasvanut 76 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2025. Suomen ja Kanadan välinen tavarakauppa oli vuonna 2025 noin 1,5 miljardia euroa ja Kanada oli Suomen tavaraviennin kymmenenneksi suurin EU:n ulkopuolinen kohdemaa.
Kanada on kaksikielinen maa, jonka viralliset kielet ovat englanti ja ranska. Kielten asema vaihtelee provinsseittain.
Raportti
Yes, EU CAN! Kuinka Euroopan unioni ja Kanada rakentavat uuden strategisen kumppanuuden? (toim. Raine Tiessalo). Linkit raportteihin (suomi, englanti ja ranska)
- Yes, EU CAN! – Kuinka Euroopan unioni ja Kanada rakentavat uuden strategisen kumppanuuden?
- Yes, EU CAN! – How can the EU and Canada build a new strategic partnership?
- Cap sur le Canada – Fiançailles ou mariage ?
Kyselytutkimuksen tiedot
Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n IroNet-kuluttajapaneelissa 15.–23.9.2026. Haastatteluja tehtiin 1 000, ja otos painotettiin iän, sukupuolen, maakunnan ja koulutuksen mukaan edustamaan suomalaista väestöä. Tilastollinen virhemarginaali on enintään noin ±3,2 prosenttiyksikköä.
- Linkki kyselytutkimukseen (Iro Research)
Lisätiedot
Raine Tiessalo, toiminnanjohtaja, Ajatuspaja Toivo, +358 50 4355 898, raine.tiessalo@toivoajatuspaja.fi
Yhteyshenkilöt
Raine TiessaloToiminnanjohtaja / ajatuspaja ToivoPuh:+358504355898raine.tiessalo@toivoajatuspaja.fi
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