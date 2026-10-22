Mediakutsu: MTK:n metsävaltuuskunnan kokous 28.10.2026
22.10.2026 13:20:27 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Kutsu
MTK:n metsävaltuuskunnan varsinainen kokous järjestetään keskiviikkona 28.10.2026 Espoon Hanasaaressa kello 9.00 alkaen . Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.
Kokouksessa valitaan metsävaltuuskunnan puheenjohtajisto sekä 20:n varsinaisen edustajan ja 20:n henkilökohtaisen varaedustajan valinta keskusliiton valtuuskuntaan vuodeksi 2027.
Ulkopuolisena puhujana metsävaltuuskunnan kokouksessa vierailee maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen. Lisäksi jaetaan Vuoden kymppi -palkinto ansioituneelle metsänhoitoyhdistykselle.
MTK metsävaltuuskunta edustaa yksityismetsänomistajien päätäntävaltaa. Sen puheenjohtajana toimii metsänhoitaja, maatalousyrittäjä Mikko Tiirola.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 27.10. mennessä:
Juho Hämäläinen, viestinnän asiantuntija, juho.hamalainen@mtk.fi, p. 0505539176
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