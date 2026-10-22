Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Mediakutsu: MTK:n metsävaltuuskunnan kokous 28.10.2026

22.10.2026 13:20:27 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Kutsu

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MTK:n metsävaltuuskunnan varsinainen kokous järjestetään keskiviikkona 28.10.2026 Espoon Hanasaaressa kello 9.00 alkaen . Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.

Kokouksessa valitaan metsävaltuuskunnan puheenjohtajisto sekä 20:n varsinaisen edustajan ja 20:n henkilökohtaisen varaedustajan valinta keskusliiton valtuuskuntaan vuodeksi 2027.

Ulkopuolisena puhujana metsävaltuuskunnan kokouksessa vierailee maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen. Lisäksi jaetaan Vuoden kymppi -palkinto ansioituneelle metsänhoitoyhdistykselle.

MTK metsävaltuuskunta edustaa yksityismetsänomistajien päätäntävaltaa. Sen puheenjohtajana toimii metsänhoitaja, maatalousyrittäjä Mikko Tiirola.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 27.10. mennessä:

Juho Hämäläinen, viestinnän asiantuntija, juho.hamalainen@mtk.fi, p. 0505539176

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