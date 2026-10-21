Kokoomuksen Kilpi: Ammattidiesel tulee vihdoin – helpotus olisi tarvittu jo aiemmin

– Kuljetusyrittäjän diesellaskut eivät odota. On hyvä, että ammattidiesel viimein tulee. Kokoomus olisi halunnut helpotuksen käyttöön jo ensi vuonna, ja valmistelussa olisi pitänyt tähdätä siihen. Nyt uudistus kuitenkin etenee, ja se on tärkeä uutinen koko kuljetusalalle, Kilpi sanoo.

Valtioneuvosto päätti tänään antaa eduskunnalle ammattidieseliä koskevan lakiesityksen. Ammattidiesel on veronpalautusjärjestelmä, jolla kevennetään ammattimaisessa raskaassa tavaraliikenteessä ja linja-autoliikenteessä käytettävän dieselin polttoaineverotusta.

Kilpi muistuttaa, että kuljetusten kustannukset tuntuvat koko Suomessa. Teollisuuden raaka-aineet, kauppojen tavarat ja vientituotteet kulkevat pitkien etäisyyksien maassa suurelta osin kumipyörillä.

– Kallis kuljettaminen näkyy kaupan hyllyllä ja vientiyrityksen kilpailukyvyssä. Polttoainelaskua maksaa lopulta jokainen suomalainen. Siksi ammattidiesel on koko Suomen talouden etu, Kilpi toteaa.

Kilven mukaan uudistus vastaa kuljetusalan pitkään esittämään tarpeeseen ja vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä.

– Yrittäjä ei voi siirtää tämän päivän kustannuksia siihen asti, että politiikan aikataulu antaa myöten. Siksi on sääli, ettei helpotusta saatu jo ensi vuodelle. Ammattidieselin toteutuminen on silti tärkeä voitto kuljetusalalle. Se keventää kustannuksia ja antaa yrittäjille paremmat edellytykset tehdä työtä, investoida ja työllistää.

Kilpi pitää tärkeänä, että veronpalautuksen hakemisesta tehdään mahdollisimman yksinkertaista. Uudistuksen hyödyn on päädyttävä yrittäjälle ilman raskasta hakurumbaa.

– Kuljetusyrittäjän paikka on ratin takana ja yritystään kehittämässä. Veronpalautuksen pitää toimia niin sujuvasti, ettei sen hakemiseen tarvita lakimiesarmeijaa. Kun ammattidiesel viimein tulee, sen pitää näkyä yrittäjän tilillä ja toimia arjessa, Kilpi päättää.