E-lasku helpottaa arkea ja säästää hyvinvointialueen kustannuksia
22.10.2026 13:49:35 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kannustaa asiakkaitaan ottamaan käyttöön e-laskun. E-lasku on helppo ja turvallinen tapa hoitaa asiakasmaksuja, ja samalla se vähentää paperilaskutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. E-laskun voi tilata myös silloin, kun hoitaa toisen henkilön laskuasioita.
Keski-Suomen hyvinvointialue lähettää vuosittain noin 800 000 asiakasmaksulaskua. Syyskuun loppuun mennessä lähetetyistä noin 300 000 laskusta noin 31 prosenttia oli e-laskuja. Paperilaskuista syntyy vuosittain kustannuksia muun muassa paperista, kirjekuorista ja postituksesta. Lisäksi paperilaskujen tulostamisesta ja kuljettamisesta syntyy ympäristövaikutuksia.
— Jokainen e-laskuun siirtyvä asiakas auttaa vähentämään laskutuksen kustannuksia. Jo yhden prosenttiyksikön kasvu e-laskujen osuudessa tarkoittaa noin 10 000 euron säästöä, kertoo asiakasmaksupäällikkö Anna-Kaisa Mäkelä.
E-lasku helpottaa arkea
E-laskusta hyötyy myös laskun maksaja. Laskun tiedot, kuten tilinumero ja viitenumero, ovat valmiina verkkopankissa, joten niitä ei tarvitse itse näppäillä.
E-lasku saapuu suoraan verkkopankkiin, joten paperilaskun katoamisesta postissa tai kotona ei tarvitse huolehtia. Lasku on aina saatavilla omasta verkkopankista silloin, kun sitä tarvitsee.
Jos saat hyvinvointialueelta paperilaskun, voit vaihtaa sen e-laskuun omassa verkkopankissasi:
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Kirjaudu omaan verkkopankkiisi.
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Etsi laskuttaja nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai y-tunnuksella 3221318–2.
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Tee e-laskutilaus henkilötunnuksellasi.
E-laskun voi tilata myös toisen puolesta
E-lasku helpottaa arkea myös toisen ihmisen laskutusasioita hoidettaessa.
— Tämä mahdollisuus ei välttämättä ole kaikille tuttu. Jos hoidat esimerkiksi läheisesi laskuasioita, voit selvittää omasta pankistasi mahdollisuuden tilata hänen laskunsa e-laskuna, Mäkelä neuvoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Kaisa Mäkelä, asiakasmaksupäällikkö, p. 046 921 3376, anna-kaisa.makela@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Marika Laiho, marika.laiho@hyvaks.fi, p. 040 352 3467
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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