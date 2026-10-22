SDP:n Pia Viitanen: Perussuomalaisten sakset hamuavat jo eläkkeitä
22.10.2026 13:39:03 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Perussuomalaisten tänään julkistettu ensi kauden leikkauslista on kylmää luettavaa eläkkeensaajille. Puolue olisi ensi kaudella ulottamassa saksensa jo eläkkeisiin, vaikka samaan aikaan kaikki ympärillä kallistuu ja moni kamppailee jo nyt arjen selviämisen kanssa, sanoo kansanedustaja Pia Viitanen (sd).
-Perussuomalaiset esittelivät tänään ensi kauden leikkauslistansa, jossa se olisi jäädyttämässä kaikkien yli 2000 euron eläkkeiden indeksit ja näin räikeästi leikkaamassa eläkeläisten toimeentulosta, kun jo nyt aivan liian moni joutuu pohtimaan, onko varaa ostaa ruokaa vai lääkkeitä, Viitanen jatkaa.
Tämä päivän leikkauslista toi taas julki perussuomalaisten kylmät arvovalinnat. Yhteiskunnan heikoimmilta ollaan edelleen valmiita leikkaamaan lisää, mutta suurituloisia eivät taloustalkoot koskisi vastaisuudessakaan.
-Purran ja perussuomalaisten käsi on nyt hyvin syvällä eläkeläisten taskussa. Kun hallitus ei ole suurista lupauksistaan huolimatta saanut velkaantumista kuriin, niin nyt perussuomalaiset lykkäävät laskun kylmästi eläkeläisten hoidettavaksi, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
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