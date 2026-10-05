Finanssivalvonta

​​Fennia Henkivakuutus Oy:lle 80 000 euron rikemaksu virheellisestä raportoinnista​

22.10.2026 14:00:00 EEST | Finanssivalvonta | Tiedote

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Finanssivalvonta on määrännyt Fennia Henkivakuutus Oy:lle 80 000 euron rikemaksun. Yhtiö oli antanut yli kahdeksan vuoden ajan Finanssivalvonnalle virheellisiä tietoja, jotka liittyivät vakavaraisuuspääomavaatimukseen ja vakavaraisuussuhteeseen.

Fennia Henkivakuutus Oy (aikaisemmin Sp-Henkivakuutus Oy) antoi 26.5.2016–4.11.2024 Finanssivalvonnalle virheellisiä tietoja vuosiraporteissa S2 AES 2016–2023 ja neljännesvuosiraporteissa S2 QES Q1/2016–Q3/2024. Laiminlyönti johtui virheistä henkivakuutuksen kuluriskin pääomavaatimuksen ja massaraukeamisriskin laskemisessa. 

Raportointivaatimukset perustuvat vakuutusyhtiölakiin ja Solvenssi II -direktiivin nojalla annettuihin komission delegoituun asetukseen ja komission täytäntöönpanoasetuksiin. Sääntelyn tavoitteena on mahdollistaa Finanssivalvonnan tehokas valvonta. 

Yhtiön laiminlyönnistä määrättiin rikemaksu. Rikemaksun määrä perustui kokonaisarviointiin, jossa otettiin huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Rikemaksu maksetaan valtiolle. 

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.  

Lisätietoja antaa  

Yksikönpäällikkö Janne Häyrynen, Lakiasiat. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9−16.

Liite  

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös

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Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

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