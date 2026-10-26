Lapin elinvoimakeskus

Jätehuollon edistämiseen voi hakea tukea tunturialueilla ja niiden ympäristössä

26.10.2026 09:00:00 EET | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

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Tunturialueiden jätehuoltoavustusta voi hakea 26.10. alkaen roskaantumisen vähentämiseen ja jätehuollon kehittämiseen.

Ruskassa oleva tunturi, joka sijaitsee vesistön vieressä. Ihminen kävelee rannalla.
Kuvituskuva, Lapin Materiaalipankki | Jani Laurila

Tunturialueiden jätehuollon edistämiseen tarkoitettu avustus on haettavana 26.10-9.12.2026. Avustuksella tuetaan hankkeita, jotka vähentävät matkailun ja virkistyskäytön aiheuttamaa roskaantumista, kehittävät tunturialueille soveltuvia jätehuoltojärjestelmiä ja toimintamalleja sekä lisäävät jätehuoltoon liittyvää neuvontaa.

Avustusta voivat hakea tunturialueella ja sen ympäristössä toimivat rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt, yritykset, kunnat ja muut yhteisöt. Tukea ei myönnetä valtion virastoille, laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Avustusta voi hakea esimerkiksi retkeilyreitistöjen siivoukseen tai jätehuoltokaluston hankkimiseen levähdyspaikoille ja tuville. Avustuksella voidaan tukea myös ympäristötietoisuuden lisäämistä viestinnän, koulutuksen tai ohjaukseen avulla.

Lapin elinvoimakeskus suosittelee käyttämään avustusten hakemiseen sähköistä aluehallinnon asiointipalvelua. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit hakea avustusta myös tulostettavalla lomakkeella. 

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme (elinvoimakeskus.fi).

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Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Marjut Kokko, puh. +358 295 037 380
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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