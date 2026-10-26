Jätehuollon edistämiseen voi hakea tukea tunturialueilla ja niiden ympäristössä

Tunturialueiden jätehuollon edistämiseen tarkoitettu avustus on haettavana 26.10-9.12.2026. Avustuksella tuetaan hankkeita, jotka vähentävät matkailun ja virkistyskäytön aiheuttamaa roskaantumista, kehittävät tunturialueille soveltuvia jätehuoltojärjestelmiä ja toimintamalleja sekä lisäävät jätehuoltoon liittyvää neuvontaa.

Avustusta voivat hakea tunturialueella ja sen ympäristössä toimivat rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt, yritykset, kunnat ja muut yhteisöt. Tukea ei myönnetä valtion virastoille, laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Avustusta voi hakea esimerkiksi retkeilyreitistöjen siivoukseen tai jätehuoltokaluston hankkimiseen levähdyspaikoille ja tuville. Avustuksella voidaan tukea myös ympäristötietoisuuden lisäämistä viestinnän, koulutuksen tai ohjaukseen avulla.

Lapin elinvoimakeskus suosittelee käyttämään avustusten hakemiseen sähköistä aluehallinnon asiointipalvelua. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit hakea avustusta myös tulostettavalla lomakkeella.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme (elinvoimakeskus.fi).