Kelan kirjeiden ja päätösten tulostuksessa ollut häiriö on ohi

Kelan kirjeiden ja päätösten tulostuksessa ollut häiriö on viivästyttänyt Kelasta lähtevää kirjepostia 13.–21.10 välisenä aikana. Häiriö on nyt ohi, mutta kirjeiden perille saapumisessa voi olla vielä viiveitä.

Häiriö ei ole vaikuttanut maksujen siirtymiseen asiakkaiden tileille, ja etuudet on maksettu asiakkaille ajallaan. Asiakkaiden etuuspäätökset ja kirjeet ovat luettavissa myös OmaKelassa, jossa ne näkyvät asiakkaille tavalliseen tapaan.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa OmaKelassa tai puhelimitse. Jos asiakas saa kirjeenä tulevan lisäselvityspyynnön myöhässä, hän voi pyytää Kelasta lisäaikaa lisäselvityksen toimittamiseen tai kuulemiseen.

Pahoittelemme asiakkaille tulostusongelmasta aiheutunutta haittaa.