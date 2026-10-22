SDP:n Niina Malm: Perussuomalaiset valmiita saksimaan jälleen koulutuksesta
22.10.2026 14:19:42 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Perussuomalaisten tänään esitelty leikkauspaketti tietäisi kylmää kyytiä kunnissa. Puolue olisi valmis leikkaamaan kunnilta ensi kaudella yli 600 miljoonaa. Tämä iskisi väistämättä kovaa koulutukseen ja nuortemme tulevaisuuteen, sanoo kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
Perussuomalaiset esittelivät tänään leikkauslistaansa tulevalle vaalikaudelle. Kun yhteiskunnan hyvätuloisia ei vieläkään haluta ottaa talkoisiin mukaan, on puolue valmis kaatamaan sopeutuksen kaikkien muiden niskaan.
Perussuomalaiset esittävät yli 600 miljoonan leikkauksia kunnille. Selvää on, että tällaista summaa ei saada kokoon hallinnosta leikkaamalla vaan toimet osuisivat kipeästi ihmisten palveluihin. Sote-uudistuksen jälkeen kuntien suurin menoerä on koulutus.
-Nyt Purran tulisi avoimesti kertoa mistä he ovat valmiita saksimaan. Varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta vai lukioista ja ammattikouluista? Vaiko kaikista näistä, Malm kysyy.
-Tämän kauden aikana hallitus on leikannut jo 120 miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta. Näinkö perussuomalaiset haluavat auttaa nuoriamme? Leikkaamalla mahdollisuuden kouluttautua ja rakentaa omaa elämää, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978niina.malm@eduskunta.fi
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