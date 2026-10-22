Ympäristöön liittyviä avustushakuja auki elinvoimakeskuksissa

Elinvoimakeskuksissa on haettavana useita ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustuksia. Avustusta voi hakea rakennusperinnön hoitoon, saariston luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön hoitoon, rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen, ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen ja tunturialueiden jätehuollon edistämiseen. Elinvoimakeskukset suosittelevat käyttämään avustusten hakemiseen sähköistä aluehallinnon asiointipalvelua. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.

Hae avustusta rakennusperinnön hoitoon

Rakennusperinnön hoitoavustuksilla edistetään kulttuuriympäristön säilymistä, perinteisten korjaustapojen osaamista ja kestävää kehitystä rakennusten arvot huomioon ottaen. Avustettavan kohteen ei tarvitse välttämättä olla suojeltu tai erilaisissa selvityksissä arvokkaaksi todettu. Etusijalla ovat kuitenkin kohteet, jotka ovat säilyttäneet tunnusomaisia piirteitään. Sopivia korjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin kunnostamiseen sekä perinteisten ja rakentamisajankohdan mukaisten toimenpiteiden suunnitteluun.

Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Hae avustusta saariston ympäristönhoitoon

Saariston ympäristönhoidon avustuksilla edistetään saaristoluonnon suojelua, saariston maisemakuvan säilyttämistä ja parantamista sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoa.

Avustusta voivat hakea saaristoalueiden luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt, saaristokunnat sekä saaristokunnissa ja muiden kuntien saaristo-osissa sijaitsevien rakennusten yksityiset omistajat. Saaristokunnat ja muiden kuntien saaristo-osat on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa 1089/2016. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella saaristokuntia ovat Etelä-Savon Enonkoski, Puumala ja Sulkava.

Hae avustusta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn

Elinvoimakeskuksista voi hakea avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten (esimerkiksi valkoposkihanhi, joutsen, kurki) aiheuttamien viljelys- ja eläinvahinkojen, maakotkan aiheuttamien porotalousvahinkojen, sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen sekä rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen.

Avustusta voidaan myöntää tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseen liittyvät tavarat voivat olla esimerkiksi rauhoitettujen lintujen passiiviseen karkottamiseen tarkoitettuja laitteita sekä palveluja, kuten esimerkiksi koirilla tai ihmisvoimin toteutettavaa lintujen aktiivista häirintää.

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arvioon ennaltaehkäisevien toimenpiteiden odotetusta vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi sekä siitä, ettei toimenpiteisiin ole saatu muuta julkista rahoitusta. Myönnetty avustus voi kattaa kustannukset osaksi tai kokonaan.

Avustusta rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voivat hakea luonnolliset henkilöt ja muut yhteisöt.

Viljelys- ja eläinvahinkojen sekä maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen kohdistuvaa avustusta voivat hakea luonnolliset henkilöt, yritykset ja muut yhteisöt. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita.

Hae avustusta oikeasta elinvoimakeskuksesta

Kaikkia edellä mainittuja avustuksia haetaan pääsääntöisesti siitä elinvoimakeskuksesta, jonka alueella toimenpiteet aiotaan tehdä.

Poikkeuksen muodostaa Pohjanmaa, jonka alueen ympäristötehtäviä hoitaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus.

Rakennusperinnön hoidon avustusten haku on keskitetty viiteen elinvoimakeskukseen.

Avustuksia myös ympäristökasvatukseen ja tunturialueiden jätehuollon edistämiseen

Tänään avautuvat myös seuraavat valtakunnallisesti keskitetyt avustushaut, joita haetaan yhdestä elinvoimakeskuksesta. Avustushauista vastaavat elinvoimakeskukset tiedottavat näistä hauista erikseen:

Lisätietoja: