Lomautusten määrä kasvoi syyskuussa

A-kassasta sai syyskuussa ansiopäivärahaa 14 729 henkilöä, mikä on lähes 3 800 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuuhun verrattuna saajien määrä kasvoi maltillisesti, alle prosentin.

Syyskuun tilastoissa näkyy kuitenkin merkkejä tilanteen muuttumisesta. Lomautusajan päivärahaa sai 3 749 henkilöä, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin elokuussa. Lomautettujen osuus kaikista ansiopäivärahan saajista nousi 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Käytännössä joka neljäs ansiopäivärahan saaja oli lomautettu.

-Ansiopäivärahan saajia on selvästi vähemmän kuin vuosi sitten, mutta saajamäärän lasku ei yksin kerro työllisyystilanteen paranemisesta. Syyskuussa lomautettujen määrä kuitenkin kasvoi, vaikka saajien kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan. Tämä kertoo siitä, ettei kehitys ole kaikilta osin samansuuntaista, toteaa A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.

Vuoden 2025 syyskuuhun verrattuna myös lomautettujen määrä oli lähes viidenneksen pienempi.

Ensihakemusten määrä kasvoi – lokakuussa lisää merkkejä työttömyyden kasvusta

Syyskuussa A-kassaan saapui yhteensä 18 580 ansiopäivärahahakemusta. Hakemuksia oli lähes neljännes vähemmän kuin vuotta aiemmin ja vajaat 12 prosenttia vähemmän kuin elokuussa.

Ensihakemusten määrä kuitenkin kasvoi elokuusta 8,4 prosenttia. Ensihakemuksia saapui 1 307, ja niiden osuus kaikista hakemuksista nousi seitsemään prosenttiin.

Lokakuun alustavat tiedot viittaavat hakemusten määrän kasvuun. Lokakuun puoliväliin mennessä A-kassaan oli saapunut 9 829 hakemusta, mikä on 7,8 prosenttia enemmän kuin syyskuun vastaavana ajankohtana. Ensihakemuksia oli saapunut 727, eli peräti 35 prosenttia enemmän kuin syyskuun puolivälissä.

Lokakuun saajamäärään ennakoidaan pientä nousua

Lokakuun puoliväliin mennessä ansiopäivärahaa oli saanut 9 638 henkilöä, mikä on 8,9 prosenttia vähemmän kuin syyskuun vastaavana ajankohtana.

Alustavan ennusteen mukaan ansiopäivärahan saajien määrä voisi kuitenkin nousta lokakuun loppuun mennessä noin 15 500 henkilöön. Tämä tarkoittaisi noin viiden prosentin kasvua syyskuuhun verrattuna.

Ennusteeseen liittyy epävarmuutta, eikä lokakuun puolivälin toteutunut saajamäärä vielä osoita kasvua. Lopulliset lokakuun luvut kertovat tarkemmin, jatkuuko syyskuussa alkanut maltillinen nousu loppuvuotta kohti.

Ansiopäivärahaa maksettiin vähemmän kuin vuotta aiemmin

A-kassa maksoi syyskuussa ansiopäivärahaa yhteensä 18,4 miljoonaa euroa. Summa oli noin 26 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin, mutta 6,4 prosenttia suurempi kuin elokuussa.

A-kassa varautuu loppuvuoden muutoksiin

Ansiopäivärahan saajien määrä kasvaa yleensä loppuvuotta kohti osana normaalia kausivaihtelua. Suuremmat irtisanomiset ja lomautukset voivat kuitenkin näkyä päivärahan saajamäärissä vasta viiveellä.

-Seuraamme loppuvuoden kehitystä tarkasti. Saamme työpaikkojen luottamus- ja yhteyshenkilöiltä ennakkotietoa suuremmista irtisanomisista ja lomautuksista, mikä auttaa meitä ennakoimaan hakemusmäärien muutoksia ja varautumaan niihin ajoissa, kertoo A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.