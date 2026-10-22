Kokoomuksen Limnell: Älypuhelimesta on tullut tekoälypuhelin – lasten turvallisuus edellyttää kuutta toimenpidettä

Tuoreen Itlan, Digirauha ry:n ja E2 Tutkimuksen kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia 11–17-vuotiaista käyttää tekoälyä. Tekoälyä käyttävistä lähes puolet hyödyntää sitä päivittäin.

– Älypuhelimesta on tullut tekoälypuhelin. Aikaisemmin keskeinen kysymys oli, mitä lapset ja nuoret näkevät verkossa. Nyt meidän on kysyttävä myös, kuka tai mikä heille vastaa, mitä heille suositellaan, miten heihin vaikutetaan ja mihin heidän henkilökohtaiset tietonsa päätyvät, Limnell sanoo.

Limnellin mukaan tekoäly tarjoaa valtavia mahdollisuuksia oppimiseen ja luovuuteen. Samalla sen kyky tuottaa uskottavaa mutta virheellistä tietoa, vaikuttaa käyttäjän ajatteluun ja käydä henkilökohtaisia keskusteluja synnyttää uudenlaisia turvallisuuskysymyksiä.

– Tekoäly ei enää pelkästään välitä tietoa, vaan se myös keskustelee, neuvoo ja vaikuttaa käsityksiimme maailmasta. Siksi lasten kriittinen ajattelu on myös informaatioturvallisuuden ja demokratian tulevaisuuden kysymys”, Limnell toteaa.

Limnell esittää kuutta toimenpidettä

1. Tekoälylukutaidosta jokaisen lapsen perustaito. Lasten on opittava ymmärtämään tekoälyn mahdollisuudet, rajoitukset ja riskit osana opetusta.

2. Opettajille riittävä koulutus ja välineet. Koulujen on saatava käytännön tukea tekoälyn turvalliseen hyödyntämiseen. Tekoälyn tulee vahvistaa oppimista, ei korvata omaa ajattelua.

3. Lasten yksityisyyden ja tietoturvallisuuden vahvistaminen. Tekoälypalvelujen turvallisuuteen, henkilötietojen käsittelyyn ja teknologiayritysten vastuuseen tarvitaan selkeät pelisäännöt.

4. Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen osaksi opetusta. Jokaisen nuoren on opittava tunnistamaan tekoälyllä tuotettua väärää tietoa, manipuloituja sisältöjä ja vaikuttamisyrityksiä.

5. Aitojen ihmissuhteiden turvaaminen. Tekoäly ei saa korvata ystäviä, läheisiä eikä turvallisia aikuisia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä yksinäisiin lapsiin.

6. Suomeen riippumaton tekoälyturvallisuuden seuranta- ja testauskyky. Suomessa on pystyttävä arvioimaan lasten käyttämien tekoälypalvelujen turvallisuutta, tietosuojaa ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia.

– Meidän aikuisten on kannettava vastuumme. Lasten turvallisuutta ei voi jättää yksin perheiden, koulujen tai teknologiayritysten harkinnan varaan. Tarvitsemme yhteiset pelisäännöt ja riippumatonta turvallisuuden arviointia, Limnell korostaa.

Limnellin mukaan Suomen ei pidä vastata kehitykseen pelolla tai lähtökohtaisilla teknologiakielloilla, vaan osaamisella, vastuullisuudella ja lasten turvallisuutta vahvistavilla ratkaisuilla.

– Suomella on erinomaiset edellytykset nousta maailman johtavaksi maaksi lasten ja nuorten turvallisessa tekoälyn käytössä. Kyse on lastemme tulevaisuudesta. Jokaisella lapsella on oikeus oppia, ajatella itsenäisesti ja kasvaa turvallisesti myös tekoälyn aikakaudella. Tämä on koko Suomen tulevaisuuden turvallisuuskysymys, Limnell tiivistää.