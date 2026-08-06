Gofore valittu KEHA-keskuksen kumppaniksi kahteen laajaan puitesopimukseen
22.10.2026 15:50:18 EEST | Gofore Oyj | Tiedote
Gofore on valittu Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA:n kumppaniksi laajassa puitesopimuskilpailutuksessa. Gofore osallistui kuuteen kilpailutuksen seitsemästä osa-alueesta kokonaisuudessa, jonka kokonaisarvo on 190 miljoonaa euroa.
Ensimmäisestä laajasta kokonaisuudesta tiedotettiin erikseen tänään. Gofore voitti sen kilpailutuksen kaikki osa-alueet. Tämä tiedote koskee kahdesta laajasta kokonaisuudesta jälkimmäistä, ratkaisukehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalveluiden kokonaisuutta, jonka päätöksen Gofore sai myös tänään 22.10.2026.
Gofore valittiin kolmeen neljästä osa-alueesta ratkaisukehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalveluiden kokonaisuudessa. Näiden kolmen osa-alueen kokonaisarvo on 60 miljoonaa euroa.
Nyt kilpailutetun uuden sopimuskauden pituus on kuusi vuotta. Varsinaisissa hankinnoissa noudetaan osa-aluekohtaista etusijajärjestystä. Osa-alueilla, joihin Gofore valittiin, ennakoidut kokonaisarvot ja toimittajien määrät ovat:
Ratkaisukehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalvelujen hankinnan puitejärjestely
- Tuotealustat ja ratkaisut 30 miljoonaa euroa, mukana kaksi muuta toimittajaa ja Gofore sijalla yksi. Arvioimme osa-alueen arvon Goforelle olevan vähintään 10 miljoonaa euroa.
- Tietovarantopalvelut ja integraatiot (Gofore osallistui Netumin voimavara-alihankkijana) 20 miljoonaa euroa, mukana kaksi muuta toimittajaa ja Netum sijalla yksi. Gofore ei esitä arviota osa-alueen arvosta yhtiölle.
- Avustus-, maksatus- ja korvausprosessien digitalisointi 10 miljoonaa euroa, mukana kaksi muuta toimittajaa ja Gofore sijalla kolme. Gofore ei esitä arviota osa-alueen arvosta yhtiölle.
Puitejärjestelyissä hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut erilaisten tietojärjestelmien, sovellusten, tuotteiden ja ratkaisujen määrittelyyn, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Palvelut voivat kohdistua sekä määrämittaisiin projekteihin että toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen.
Gofore on tehnyt yhteistyötä KEHA-keskuksen kanssa yli 10 vuotta. ”Kiitämme KEHA-keskusta luottamuksesta Goforen kykyyn tuottaa heille merkityksellistä arvoa myös jatkossa, ja valinta uusille osa-alueille vahvistaa mahdollisuuksiamme syventää yhteistyötämme. Tuomme osaamisemme asiakkaan toiminnan uudistamiseen ja rakennamme yhdessä digitaalisia palveluja, jotka sujuvoittavat arkea ja parantavat julkisten palvelujen tuottavuutta”, toteaa Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.
Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ja -arvot ovat arvioita eikä tilaajalla ole määräostovelvoitetta. Gofore sai hankintapäätöksen tiedokseen tänään 22.10.2026, ja päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.
Toisen KEHA-kilpailutuksen voittoa koskeva pörssitiedote:
https://gofore.com/uutiset/gofore-valittu-keha-keskuksen-kumppaniksi-laajaan-puitesopimukseen/
Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com
Yhteyshenkilöt
Emmi BerlinIR & PR LeadPuh:+358400903260emmi.berlin@gofore.com
Gofore Oyj
Gofore on eurooppalainen konsultointi-, teknologia- ja ratkaisutalo. Olemme alan pioneeri, joka yhdistää niin käsin kosketeltavan ja digitaalisen maailman kuin teknologiset mahdollisuudet ja ihmisten toiminnan muutokset. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme katsomaan rohkeasti tämän päivän ilmitarpeita pidemmälle. Rakennamme turvallista ja vastuullista yhteiskuntaa sekä teollisuutta tuotteineen ja palveluineen. Osaajajoukkomme koostuu liiketoiminnan, tekoälyn hyödyntämisen, muutoksen sekä tuotteiden ja digitaalisten palveluiden suunnittelun ja kehityksen edelläkävijöistä. Meitä on lähes 1 800 asiantuntijaa, ja toimimme 24 kaupungissa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Liechtensteinissa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 191,4 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
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