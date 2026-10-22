Henriksson: On aika muuttaa politiikkaa – ei kelloja
22.10.2026 16:03:58 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
– On jo korkea aika lopettaa tarpeeton kellojen siirtely kesä- ja talviajan välillä. Nyt
tarvitaan selkeä aikataulu, jotta asiassa päästään vihdoin eteenpäin, sanoo
europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja
Henriksson (RKP).
Euroopan parlamentti äänesti jo vuonna 2019 toistuvien kellonsiirtojen lopettamisen
puolesta, mutta asia on sen jälkeen jumiutunut EU:n ministerineuvostoon.
Henriksson nosti asian esiin Euroopan komissiolle osoittamassaan kirjallisessa
kysymyksessä vuonna 2025. Ennen tulevan sunnuntain kellonsiirtoa Henriksson on
nyt jättänyt uuden kirjallisen kysymyksen EU:n ministerineuvostolle kellonsiirroista
luopumisen edistämisestä.
Komissio ilmoitti vuonna 2025 antamassaan vastauksessa teettävänsä uuden
selvityksen. Selvitys käynnistettiin helmikuussa 2026, ja sen odotetaan valmistuvan
vuoden loppuun mennessä.
– On hyvä, että selvitys on nyt käynnissä. Asiaa ei kuitenkaan voida selvittää
loputtomiin. Kun tulokset ovat pöydällä, jäsenmaiden on myös oltava valmiita
tekemään päätöksiä. Siksi haluan nyt ministerineuvostolta vastauksen siihen, miten
ja milloin asiaa aiotaan viedä eteenpäin. Jäsenmaat ovat tällä hetkellä ne, jotka
jarruttavat asian etenemistä. Nyt niiden on aika ryhtyä toimeen.
Ensi sunnuntaina 25. lokakuuta kellot siirretään jälleen talviaikaan.
– On aika muuttaa politiikkaa, ei kelloja. EU:n on osoitettava, että pystymme
tekemään päätöksiä myös asioissa, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen,
Henriksson päättää.
Kun Euroopan komissio kesällä 2018 kysyi EU-kansalaisten mielipidettä asiasta,
kyselyyn vastasi 4,6 miljoonaa ihmistä. Heistä 84 prosenttia kannatti kellonsiirroista
luopumista.
Yhteyshenkilöt
Ted UrhoErityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 50 544 7730
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