Henriksson: On aika muuttaa politiikkaa – ei kelloja

Euroopan parlamentti äänesti jo vuonna 2019 toistuvien kellonsiirtojen lopettamisen

puolesta, mutta asia on sen jälkeen jumiutunut EU:n ministerineuvostoon.

Henriksson nosti asian esiin Euroopan komissiolle osoittamassaan kirjallisessa

kysymyksessä vuonna 2025. Ennen tulevan sunnuntain kellonsiirtoa Henriksson on

nyt jättänyt uuden kirjallisen kysymyksen EU:n ministerineuvostolle kellonsiirroista

luopumisen edistämisestä.

Komissio ilmoitti vuonna 2025 antamassaan vastauksessa teettävänsä uuden

selvityksen. Selvitys käynnistettiin helmikuussa 2026, ja sen odotetaan valmistuvan

vuoden loppuun mennessä.

– On hyvä, että selvitys on nyt käynnissä. Asiaa ei kuitenkaan voida selvittää

loputtomiin. Kun tulokset ovat pöydällä, jäsenmaiden on myös oltava valmiita

tekemään päätöksiä. Siksi haluan nyt ministerineuvostolta vastauksen siihen, miten

ja milloin asiaa aiotaan viedä eteenpäin. Jäsenmaat ovat tällä hetkellä ne, jotka

jarruttavat asian etenemistä. Nyt niiden on aika ryhtyä toimeen.

Ensi sunnuntaina 25. lokakuuta kellot siirretään jälleen talviaikaan.

– On aika muuttaa politiikkaa, ei kelloja. EU:n on osoitettava, että pystymme

tekemään päätöksiä myös asioissa, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen,

Henriksson päättää.

Kun Euroopan komissio kesällä 2018 kysyi EU-kansalaisten mielipidettä asiasta,

kyselyyn vastasi 4,6 miljoonaa ihmistä. Heistä 84 prosenttia kannatti kellonsiirroista

luopumista.