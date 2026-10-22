SDP:n Suhonen: Hallituksen on korjattava bensapakettinsa virhe
22.10.2026 17:01:15 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Hallituksen kyhäilemä bensapaketti on täysi floppi: se ei ole vain hyödytön, vaan jopa pahentaa useimpien työmatkaa ajavien palkansaajien tilannetta. Hallituksen on tunnustettava tekemänsä virhe ja korjattava se, vaatii kansanedustaja Timo Suhonen (sd.).
Hallitus pääsi 15.10. sopuun nk. bensapaketista, jonka tarkoitus oli lievittää polttoaineiden hinnannousun aiheuttamia kustannuksia erityisesti autoilijoille ja yrityksille, jotka ovat riippuvaisia autosta työssään tai elinkeinossaan.
– Työmatkavähennyksen ylärajan nosto ei auta kaikkia työmatka-autoilijoita. Omavastuu on tänä vuonna 800 euroa ja ensi vuonna 900 euroa eli verotus kiristyy! Kaikki työmatkavähennyksen saajat maksavat siis itse 100 euroa enemmän. Hallituksen piti helpottaa työmatkaa autoilevan tilannetta, mutta se päätyi pahentamaan palkansaajan ahdinkoa. Onhan tämän nyt pakko olla virhe, kun bensapaketista tuli suoranainen työmatkasakko, Suhonen sanoo.
– Kansa odotti hallituksen liki kuukauden kestäneiden bensaneuvottelujen tulosta, mutta bensasopu muuttui hallituksen keskinäiseksi riitelyksi. Maakuntien työntekijät laskevat senttejä, kun tankki pitää saada täyteen ja työmatka on pakko ajaa. Kuljetusalan yritykset tuskailevat kustannusten kanssa, bussivuoroja perutaan. Tavallinen työssäkävijä tankkaa autonsa ja yrittäjä yrittää pitää rekkansa liikkeellä sillä aikaa, kun hallitus riitelee keskenään.
Suhonen kehottaa hallitusta korjaamaan nykyistä epäonnistunutta bensapakettiaan SDP:n mallin mukaisesti.
– SDP:n mallissa matkakuluvähennyksen omavastuuta alennetaan 750 euroon, vähennyksen enimmäismäärää nostetaan 8 400 euroon ja oman auton käytöstä tehtävää kilometrivähennystä korotetaan 30 senttiin. Mallimme helpottaisi yhä useamman palkansaajan kohonneita työmatkakustannuksia sekä pidemmillä että lyhyemmillä matkoilla.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
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