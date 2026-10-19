Yli puolet turvallisuushäiriöistä liittyy fyysiseen turvallisuuteen, vaikka keskustelu keskittyy kyberuhkiin

Kyberuhat, tekoäly ja tietoturva ovat nousseet turvallisuuskeskustelun keskiöön, mutta Loihteen Taloustutkimukselle teettämän kyselytutkimuksen perusteella merkittävä osa organisaatioiden häiriöistä syntyy edelleen fyysisessä toimintaympäristössä. Häiriöitä kokeneista organisaatioista 52 prosenttia raportoi häiriön liittyneen fyysiseen turvallisuuteen, toimitiloihin tai henkilöstöön. Kyberhyökkäykseen, tietomurtoon tai haittaohjelmaan liittyvän häiriön oli kokenut 44 prosenttia.

"Tutkimuksen ehkä mielenkiintoisin havainto on, että yli puolet vastaajista kertoi kohdanneensa fyysiseen turvallisuuteen, toimitiloihin tai henkilöstöön liittyviä häiriöitä. Samaan aikaan turvallisuuskeskustelu painottuu vahvasti kyberuhkiin ja tekoälyyn. Tulokset korostavat fyysisen turvallisuuden merkitystä organisaatioiden arjessa. Toimintaympäristöt verkottuvat jatkuvasti, jolloin fyysinen turvallisuus, turvateknologia ja kyberturvallisuus kytkeytyvät yhä tiiviimmin toisiinsa. Turvallisuutta pitäisikin tarkastella ja johtaa yhtenä kokonaisuutena", sanoo Loihteen Yksi Turvallisuus -johtaja Jaakko Niinivirta.

Häiriöistä huolimatta yritykset ja organisaatiot suhtautuvat hyvin luottavaisesti omaan turvallisuuteensa. Yleistä luottamusta organisaatioturvallisuuteen mittaava Loihde Mielenrauhaindeksi sai pisteluvun 84 asteikolla 0–100.

Turvallisuuden tasoa ei ratkaise teknologia yksin

Turvallisuusbarometrin mukaan tekniset turvallisuuden osa-alueet ovat suomalaisorganisaatioissa hyvällä tasolla. Kyberturvallisuuden arvioi olevan hyvin hallinnassa 91 prosenttia vastaajista ja fyysisen turvallisuuden 88 prosenttia. Henkilöstön turvallisuusosaamisen vastaava luku on 68 prosenttia.

Henkilöstön turvallisuusosaamista koskevissa vastauksissa hajonta on kuitenkin suurta ja merkittävänä erottelijana toimii johtamismalli. Organisaatioissa, joissa turvallisuuden kokonaisvastuu on selkeä, henkilöstön turvallisuusosaaminen arvioidaan hyväksi yli kaksi kertaa useammin kuin organisaatioissa, joissa vastuu on epäselvä (83 % vs. 39 %).

"Tekniset turvallisuuden osa-alueet ovat tutkimuksen perusteella monessa organisaatiossa hyvällä tasolla, mutta turvallisuuskulttuurissa ja henkilöstön osaamisessa nähdään edelleen selvä kehitystarve. Turvallisuus rakentuu teknologiasta, ihmisistä ja johtamisesta yhdessä. Kun koko organisaatio osallistuu turvallisuuden rakentamiseen, turvallisuudesta tulee osa jokapäiväistä toimintaa", sanoo Jaakko Niinivirta.

Turvallisuusinvestoinnit jatkavat kasvuaan

Turvallisuusbarometrin mukaan 59 prosenttia organisaatioista aikoo kasvattaa turvallisuusinvestointejaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Eniten panostuksia suunnataan tekoälyn turvalliseen hyödyntämiseen, henkilöstön turvallisuusosaamiseen ja kyberturvallisuuteen.

Loihteen Turvallisuusbarometri toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Loihteelle sen toteutti Taloustutkimus 241 puhelinhaastattelulla syyskuussa 2026. Vastaajista 47 prosenttia edusti yrityskokoa 100–249 henkilöä, 34 prosenttia 250–999 henkilöä ja 19 prosenttia yli 1000 henkilön organisaatioita. Vastaajista 90 prosenttia toimi yksityisellä sektorilla ja 10 prosenttia julkisella sektorilla.