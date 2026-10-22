Suuri poliittinen metsäkeskustelu tänään kello 9:00 alkaen – suora lähetys Metsäpäiviltä

Kurpitsa on paljon muutakin kuin halloween-koriste – kotimainen sato yllättää monipuolisuudellaan 22.10.2026 14:29:29 EEST | Tiedote

Kotimaisten kurpitsojen sesonki on parhaimmillaan juuri ennen halloweenia ja pyhäinpäivää, joita vietetään tänä vuonna samana päivänä lauantaina 31.10. Suomessa kurpitsaa viljellään noin 40 hehtaarilla, ja viljelyala on pysynyt viime vuosina melko vakaana. Syksyn värikäs sesonkiherkku tunnetaan halloween-koristeena ja pikkelssinä, mutta se taipuu myös keittoihin, pastoihin ja leivonnaisiin.