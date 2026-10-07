Lastenoikeusjärjestö Plan International tarkasteli selvityksessä Same question, different answers: the gendered impacts of AI on young people tekoälyn sukupuolistuneita vaikutuksia nuoriin. Selvitys perustuu 99 nuorelle tehtyyn kansainväliseen kyselyyn, yli 3 500 nuorta kattavan espanjalaisen data-aineiston analyysiin, ChatGPT:n testaukseen sekä voimassa olevan lainsäädännön ja politiikkakehysten arviointiin kahdeksalla eri hallintoalueella.

Tutkijat havaitsivat, että ChatGPT:n neuvot vahvistavat usein perinteisiä sukupuolirooleja. Kun tutkijat selvittivät ChatGPT:n antamia uraneuvoja, tekoäly ehdotti tytöksi identifioivalle kysyjälle tyypillisesti uraa sairaanhoidon, lastenhoidon ja mielenterveyden parissa. Poikia puolestaan ohjattiin useammin toiminnallisiin ja pelastusalan tehtäviin, kuten lääkäreiksi, ensihoitajiksi tai palopelastajiksi.

Sukupuolten väliset erot näkyivät myös palkkaodotuksia koskevissa vastauksissa. ChatGPT kannusti poikia pyytämään korkeampaa palkkaa kuin tyttöjä.

Plan Internationalin mukaan tulokset ovat merkittäviä, koska nuoret saattavat käyttää tekoälyä koulutus- ja uraneuvonnan lähteenä tiedostamatta, että vastaukset voivat sisältää sukupuoleen ja etniseen taustaan liittyviä oletuksia ja vinoumia.

Selvitys nostaa esiin huolen myös tekoälyn vaikutuksista kehonkuvaan. Kyselyyn vastanneista tytöistä 29 prosenttia kertoi tekoälyn tuottamien sisältöjen heikentäneen heidän tyytyväisyyttään omaan ulkonäköönsä. Poikien kohdalla luku oli lähes puolet pienempi (16 prosenttia). Kaikista vastaajista lähes kolmannes koki tekoälyn lisäävän painetta näyttää tietynlaiselta.

Espanjassa kerätyn data-aineiston analyysi osoitti, että tytöt ja pojat käyttävät tekoälyä yhtä paljon, mutta tytöt kokevat vuorovaikutuksen tekoälyn kanssa selvästi turvattomammaksi. He ilmaisivat enemmän huolta muun muassa haitallisesta sisällöstä, väärästä tiedosta ja seksuaalissävytteisistä syväväärennöksistä.

Kyselyn mukaan lähes kuusi kymmenestä nuoresta käyttää tekoälyä myös emotionaalisena tukena ja keskustelee sen kanssa tunteistaan. Yksi viidestä tekoälyä emotionaalisena tukena käyttäneistä kertoi saaneensa vastauksia, jotka tuntuivat turvattomilta, sopimattomilta tai puolueellisilta.

ChatGPT:n vastauksissa havaittiin myös sukupuolistuneita terveysneuvoja. Syömishäiriöihin liittyviä varoituksia esiintyi tytöille suunnatuissa vastauksissa, mutta ei lainkaan pojille suunnatuissa. Tutkijoiden mukaan tämä voi vahvistaa virheellistä käsitystä siitä, että syömishäiriöt koskevat lähinnä tyttöjä, jolloin pojat saattavat jäädä ilman tärkeitä terveysvaroituksia.

Painonhallintaa koskevissa kysymyksissä tytöille suositeltiin useammin kevyttä liikuntaa, kuten kävelyä, tanssia ja pyöräilyä, kun taas poikia ohjattiin voimaharjoittelun ja kilpailullisen urheilun pariin. Lisäksi tekoäly ei tuonut esiin, ettei se ole ammattimaisen lääketieteellisen neuvonnan lähde.

Vaikka tutkimus nosti esiin kielteisiä havaintoja, kyselyyn osallistuneet pojat ja tytöt suhtautuivat tekoälyyn pääosin myönteisesti. He kertoivat sen tukeneen heitä erityisesti läksyjen teossa ja oppimisessa. Samaan aikaan nuoret kertoivat olevansa huolissaan yksityisyydestä, tietoturvasta sekä siitä, että liiallinen riippuvuus tekoälystä voi heikentää kriittistä ajattelua.

Nuoret toivoivat selkeästi nykyistä vahvempia suojelutoimia. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta katsoo, etteivät tekoäly-yhtiöt tee riittävästi nuorten suojelemiseksi. Yli kahdeksan kymmenestä puolestaan haluaa hallitustensa ottavan aktiivisen roolin tekoälyn sääntelyssä.

Plan Internationalin pääjohtaja Reena Ghelani varoittaa, että tekoälyn kehitys etenee huomattavasti nopeammin kuin sitä koskeva sääntely.

”Tekoälyn sääntely ei voi olla sukupuolisokeaa. Tyttöjä suojaavat lait eivät ole valmiita vastaamaan uusiin haasteisiin, ja tytöt tarvitsevat tehokkaita toimia, joita voidaan panna täytäntöön. Hallitusten ja teknologiayritysten on varmistettava, että tekoälyjärjestelmät suunnitellaan lasten ja nuorten tarpeet huomioiden. Turvallisuus, yksityisyys ja syrjimättömyys on rakennettava osaksi järjestelmiä alusta lähtien sen sijaan, että lapset jätettäisiin kantamaan riskit itse”, Ghelani sanoo.

Raportin suositukset

Plan International esittää raportissaan seuraavat suositukset:

Tekoälyn hallintaan kehitetään yhtenäinen, toteutettavissa oleva ja sukupuolisensitiivinen säätelymekanismi, joka poistaa tekoälyn, datan, verkkoturvallisuuden ja lasten suojelun välillä olevat aukot. Tekoälyn koko elinkaaren ajaksi otetaan käyttöön pakolliset vaikutusarvioinnit lapsen oikeuksista ja sukupuolivaikutuksista. Arvioinneissa tiedot tulee eritellä iän, sukupuolen, vamman tai toimintarajoitteen sekä etnisen taustan mukaan. Määritellään sitovat turvallisuusstandardit suurempia riskejä sisältävälle tekoälyn käytölle, kuten tekoälykumppaneille, emotionaaliselle tuelle sekä kuvapohjaiseen hyväksikäyttöön. Vahvistetaan tekoälylukutaitoa nuorten, huoltajien ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Lapset ja nuoret osallistetaan aidosti tekoälyä koskevaan keskusteluun.

Tutkimusmenetelmä

Plan Internationalin kyselytutkimukseen osallistui 99 nuorta neljältä mantereelta. Suurimmat vastaajaryhmät tulivat Togosta (17 %), Etiopiasta (16 %), Britanniasta (15 %) ja Bangladeshista (13 %). Loput vastaajista edustivat Saharan eteläpuolista Afrikkaa, Kaakkois-Aasiaa ja Eurooppaa.

Tutkimuksen osana analysoitiin myös laaja Plan International Espanjan aineisto, joka kattoi 3 513 nuorta ja nuorta aikuista (2 513 tyttöä ja nuorta naista sekä 1 000 poikaa ja nuorta miestä). Analyysissa tarkasteltiin muun muassa tekoälyn käyttöä, tekoälyyn liittyvää ahdistuneisuutta sekä alttiutta kehonkuvaan liittyville paineille. Tulokset olivat pääosin linjassa Plan Internationalin oman nuorisokyselyn havaintojen kanssa.

Lisäksi Plan International toteutti kontrolloidun testauksen ChatGPT 5.3 -mallilla (ennen toukokuuta 2026) neljällä osa-alueella: mielenterveys ja emotionaalinen hyvinvointi, kehonkuva ja terveysneuvonta, turvallisuus ja hyväksikäyttö sekä tulevaisuuden tavoitteet ja uravalinnat. Testauksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vastauksia tekoäly antaa nuorille heidän hakiessaan tukea tai neuvoja. ChatGPT valittiin tutkimukseen, koska se on yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä palveluista, joihin nuoret todennäköisesti turvautuvat tiedon ja emotionaalisen tuen lähteenä.

Vastaukset tuotettiin yksityisessä selaintilassa (incognito-tilassa), jotta aiemmat keskustelut, tallennetut tiedot tai henkilökohtaiset asetukset eivät vaikuttaisi tuloksiin. Kukin kehote (prompti) ajettiin kolmesti generatiivisen tekoälyn vastausten vaihtelun huomioimiseksi.

On kuitenkin huomioitava, että käyttäjien IP-osoitteet olivat edelleen näkyvillä. Koska kaikki tutkimukseen osallistuneet tutkijat olivat Britanniassa, ChatGPT:n antamat neuvot painottuivat brittiläiseen kontekstiin.

Tutkimuksen oikeudellisessa analyysissä vertailtiin tekoälyn hallintaa koskevia sääntely- ja toimintakehyksiä kahdeksalla lainkäyttöalueella: Euroopan unionissa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Espanjassa, Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Keniassa. Tavoitteena oli selvittää, miten nykyiset sääntelykehykset suojaavat nuoria, erityisesti murrosikäisiä tyttöjä, tai missä kohdin suoja jää puutteelliseksi.