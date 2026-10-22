”Ei kukaan säilytä kultakorujakaan eteismaton alla” – avainta on kohdeltava arvoesineenä, vaikkei olisikaan kansanedustaja
24.10.2026 06:30:00 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Rikolliset tai muuten epärehelliset ihmiset ovat kiinnostuneita avaimista, koska avaimilla pääsee kulkemaan ovista äänettä ja jälkiä jättämättä.
- Taloyhtiöissä on syytä säännöllisesti tarkistaa, että kaikki avaimet ovat tallessa. Kadonneesta avaimesta tulee ilmoittaa välittömästi.
- Lukituksen vaihtamista kannattaa harkita malleihin, joiden aukaisuun tarvitaan sähköinen tunniste mahdollisen mekaanisen avaimen lisäksi.
Kansanedustajien koteihin tehdyt epäillyt tunkeutumiset saattavat herättää huolta myös oman kodin turvallisuudesta. Finanssiala ry:n (FA) turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen muistuttaa, että avain on arvoesine, joka vääriin käsiin joutuessaan voi aiheuttaa ison murheen.
”Pahimmillaan kesäasunnon vara-avainta saatetaan säilyttää kynnysmaton tai kukkaruukun alla. Eihän kukaan säilytä kultakorujaan tai älypuhelintaankaan niin leväperäisesti.”
Vaikkei olisi kiinnostava kohde vieraan vallan tiedustelulle tai häiriköinnille, tulee kotioven lukitukseen suhtautua vakavasti. Avaimilla pääsee kulkemaan ovista äänettä ja jälkiä jättämättä. Murtovarkaiden kärsivällisyyttä ei pidä aliarvioida.
”Avainten avulla voidaan käydä tutkimassa tiloja ja miettiä, koska kannattaa iskeä. Mennessään rosvot tervehtivät vastaan tulevia taloyhtiön asukkaita. Jotain pientä saatetaan viedä jo tutkimusmatkoilla, ja omistajat vain ihmettelevät, että mihinkähän minä ne keväällä ostetut nastalenkkarit laitoin nyt kun niille olisi käyttöä?”
Taloyhtiöiden kannattaa harkita elektromekaanisia avaimia – kadonneen avaimen voi nollata helposti, kuten kulkukortin
Myös taloyhtiöiden on syytä olla valppaana. Pänkäläisen mukaan yhtiöissä on syytä määrävälein tarkistaa, että kaikki avaimet ovat tallessa ja edellyttää asukkailta välitöntä ilmoitusta, jos avaimet ovat kadonneet tai joutuneet vääriin käsiin.
Myös tekniikalla voi parantaa taloyhtiöiden turvallisuutta. Pänkäläinen suosittelee vähintään porrashuoneiden ja yleisten tilojen oviin lukkoja, jotka toimivat elektromekaanisella avaimella.
”Avaimessa on ikään kuin tuplavarmistus. Se toimii tavallisen lukitusmekanismin lisäksi samaan tapaan kuin kulkukortti, mikä vaikeuttaa lukon murtamista. Toinen merkittävä etu on, että kulkuoikeudet voidaan poistaa nopeasti, jos avain katoaa tai joutuu vääriin käsiin.”
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Yhteyshenkilöt
Aku PänkäläinenTurvallisuusasiantuntijaPuh:+358 400 814 705aku.pankalainen@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
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