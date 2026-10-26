SDP:n Eveliina Heinäluoma: Vettynyt vesilaki – hallituksen vesistöjä ja vaelluskaloja koskevat tavoitteet vaarassa vesittyä täysin
26.10.2026 08:50:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoman (sd.) mukaan hallituksen esitys vesilain uudistamiseksi jää selvästi riittämättömäksi vastaamaan sekä hallitusohjelman tavoitteisiin että Suomen tuleviin ennallistamisvelvoitteisiin koskien vesistöjä.
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto osoittaa, että myös hallituspuolueiden edustajat ovat tunnistaneet hallituksen esityksen merkittävät puutteet. SDP on tuonut nämä ongelmat esiin koko valmistelun ajan.
– On myönteistä, että myös hallituspuolueiden edustajat ovat maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa päätyneet pitkälti samalle linjalle hallitusohjelman ja SDP:n kanssa. Nyt ympäristövaliokunnalla on mahdollisuus korjata esitystä niin, että se aidosti parantaa vaelluskalojen mahdollisuuksia palautua Suomen jokiin, Heinäluoma sanoo.
SDP:n mukaan vesilain uudistus olisi pitänyt valmistella huomattavasti kunnianhimoisemmaksi. Hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa arvioidaan, että uusia kalatalousvelvoitteita käsiteltäisiin vain muutamassa hankkeessa vuosittain. Tällaisella tahdilla vaellusesteiden purkaminen ja kalakantojen elpyminen etenisivät liian hitaasti, arviolta 3– 4 hankkeen vuositahdilla.
– Vaelluskalat eivät voi odottaa vuosikymmeniä. SDP pitää tärkeänä, että kalojen luontainen vaellus palautetaan ensisijaisesti luonnonmukaisilla ratkaisuilla. Tätä myös maa- ja metsätalousvaliokunta korostaa. Luonnonmukaisen ohitusuoman tulee olla ensisijainen vaihtoehto kalatalousvelvoitteita määriteltäessä.
Heinäluoma muistuttaa, että vesistöjen ennallistaminen on keskeinen osa Suomen kansallisen ennallistamissuunnitelman toteuttamista. Sisävedet, virtavedet ja rannikkovedet ovat keskeisessä asemassa myös EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteiden saavuttamisessa.
– Hallitus on keskittynyt korostamaan ennallistamisen kustannuksia, mutta samalla se sivuuttaa mahdollisuuksia toteuttaa ennallistamista kustannustehokkaasti. Vesilain uudistus olisi ollut juuri tällainen mahdollisuus. On vaikea ymmärtää, miksi hallitus jättää käyttämättä keinoja, joilla voidaan samanaikaisesti parantaa luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa vaelluskalakantoja ja edistää Suomen ennallistamisvelvoitteiden toteutumista, Heinäluoma sanoo.
SDP:n mukaan hallituksen kunnianhimon puute näkyy laajemminkin vesistöpolitiikassa. Hallituksen suuret lupaukset esimerkiksi Palokin koskien vapauttamisesta eivät ole toteutuneet, eikä myöskään vesilain uudistuksessa olla valmiita tekemään tarvittavia ratkaisuja. Vesiensuojelun määrärahoissa on myös niukkuutta. Lisäksi kokoomukselta on unohtunut viime kauden lupaukset lisätä pienvesistöt, eli purot ja lähteiköt vesilakiin.
Vaelluskalakantojen suojelu ja jokivesistöjen ennallistaminen eivät ole energiantuotannon vaarantamista. Hallituksen oman arvion mukaan kalateiden rakentaminen kaikkiin nykyisiin nollavelvoitelaitoksiin vähentäisi sähköntuotantoa vain noin 0,02 prosenttia vuodessa. Vaelluskalojen pelastamiselle ei siis ole energiapoliittisia esteitä, vaan kyse on poliittisesta tahdosta.
– SDP haluaa uudistaa vesilakia niin, että vaelluskalojen suojelu toteutuu aidosti eikä vain paperilla. Suomessa ei ole varaa menettää enää yhtään vuosikymmentä vaelluskalojen palauttamisessa, Heinäluoma päättää.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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