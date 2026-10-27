Luottamusindikaattorit laskivat jonkin verran – taso kohtalaisen hyvä
27.10.2026 08:00:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Suomen elinkeinoelämän luottamus heikkeni lokakuussa hieman. Teollisuuden ja rakentamisen luottamuksessa ei tapahtunut kuin pientä muutosta, palveluissa ja vähittäiskaupassa indikaattorit laskivat jonkin verran.
”Indikaattoreiden taso on pienestä heikennyksestä huolimatta kohtalaisen hyvä, ja esimerkiksi selvästi korkeampi kuin alkuvuonna”, toteaa EK:n pääekonomisti Penna Urrila.
Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi lähes ennallaan. Lokakuun saldoluku on +2, kun syyskuun lukema oli +3. Luottamus on vähän pitkän aikavälin keskiarvoa (0) korkeammalla.
Rakentamisen luottamus heikkeni vähän lokakuussa. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on -5 (syyskuussa -2). Luottamus on vähän pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.
Palveluiden luottamusindikaattori jäi hieman edelliskuusta. Lokakuun tulos oli +9 (syyskuussa +13). Luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa (+11).
Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski lokakuussa korkealta lähtötasolta. Uusin lukema on +2, kun syyskuun tarkistettu tulos oli +9. Luottamus on silti hieman pitkän aikavälin keskiarvoa (-2) vahvempaa.
”Epävakaasta maailmantaloudesta huolimatta Suomen elinkeinoelämä odottaa elpymisen jatkuvan lähikuukausina”, kommentoi Urrila.
Luottamusindikaattori, lokakuu 2026
Luottamusindikaattorin tulokset animaationa
Lisätietoja:
Penna Urrila, pääekonomisti, p. 040 570 7860
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