Suurin osa oikeudellisten palveluiden tarjoajien riskiarvioista täytti rahanpesulain vähimmäisvaatimukset

Lupa- ja valvontavirasto selvitti, täyttävätkö oikeudellisten palveluiden tarjoajien riskiarviot rahanpesulain vähimmäisvaatimukset, ja onko ilmoitusvelvollinen laatinut rahanpesulain tarkoittamat sisäiset toimintaohjeet. Lisäksi valvontakampanjalla haluttiin selvittää, onko ilmoitusvelvollisilla käytössään asiakasvaratiliä sekä sitä, onko mahdolliseen asiakasvaratiliin ja sen käyttöön liittyviä riskejä käsitelty ja arvioitu ilmoitusvelvollisen riskiarviossa.

Valtaosa ilmoitusvelvollisista toimitti riskiarvionsa arvioitavaksi – laadussa oli eroja

Valvontakampanjaan valituista 50 ilmoitusvelvollisesta 43 toimitti riskiarvionsa arvioitavaksi, ja noin 75 % toimitti sisäiset toimintaohjeet. Jopa hieman yli kolmannes otannan ilmoitusvelvollisista oli yhden henkilön yrityksiä.

Toimitetuista riskiarvioista 74 % arvioitiin täyttävän rahanpesulain vähimmäisvaatimukset. Riskiarvioista noin 20 % arvioitiin puutteellisiksi ja noin 5 % erittäin puutteellisiksi. Puutteelliset ja erittäin puutteelliset riskiarviot eivät täytä rahanpesulain vähimmäisvaatimuksia.

Merkittävänä puutteena havaittiin, että palveluihin, toimeksiantoihin ja asiakkaisiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ei ole tunnistettu ja arvioitu. Myös asiakasvaratiliin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi katsottiin monelta osin puutteelliseksi niissä tapauksissa, kun ilmoitusvelvollisella oli asiakasvaratili käytössä. Pelkkä maininta asiakasvaratilin olemassaolosta riskiarviossa ei ole riittävää.

Ainakin seitsemän yritystä oli Lupa- ja valvontaviraston saamien tietojen mukaan laatinut riskiarvion vasta riskiarvion toimittamispyynnön vastaanottamisen jälkeen. Tätä pidetään huolestuttavana.

Joukossa oli myös erinomaisia riskiarvioita, joissa oli esimerkiksi käytetty lähteitä kattavasti ja riskisempiin toimeksiantoihin ja asiakasryhmiin liittyviä riskejä oli pohdittu huolellisesti ja perustellusti. Hyvissä riskiarvioissa terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä oli myös pohdittu ja pakotteiden kiertämiseen liittyviä riskejä oli arvioitu.

Riskiarvio on tärkeä työkalu rahanpesun torjunnassa

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan keskeinen lähtökohta on riskiperusteisuus. Riskiperusteisuus ohjaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntatoimia ylikansalliselta tasolta yksittäisen toimijan tasolle. Ilmoitusvelvollisen tulee tunnistaa, arvioida ja ymmärtää omaan toimintaansa ja asiakkaisiinsa liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit.

Lisätietoja: ohje riskiarvion laatimisesta