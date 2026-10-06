Metsäteollisuus luo 166 500 työpaikkaa ja tuo 4 miljardin euron verotulot
26.10.2026 08:55:04 EET | Metsäteollisuus ry | Tiedote
Metsäteollisuus tuottaa Suomeen noin 166 500 työpaikkaa, koostaa 17,4 miljardin euron arvonlisän ja tuo lähes neljän miljardin euron verokertymän. Metsäteollisuus on siis edelleen Suomen talouden tukijalka. Asia käy ilmi tänään julkaistusta KPMG:n laajasta selvityksestä, jossa tarkastellaan metsäteollisuuden taloudellisia vaikutuksia Suomessa.
KPMG:n tekemän selvityksen mukaan metsäteollisuuden kokonaisvaikutus Suomen talouteen on yhteensä 50,7 miljardia euroa tuotosta, jota käytetään selvityksessä liikevaihtokäsitteen synonyyminä. 50,7 miljardia euroa on noin 10 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Toimialan vaikutukset ulottuvat laajasti metsäteollisuuden oman toiminnan ulkopuolelle hankintaketjujen, investointien ja työntekijöiden luoman kulutuksen kautta.
Selvityksen mukaan metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 36 000 henkilöä. Lisäksi toimiala luo välillisesti noin 93 800 työpaikkaa hankintojen ja investointien kautta, ja vielä noin 36 700 työpaikkaa työntekijöiden kulutuksen välityksellä. Siten metsäteollisuuden työllisyysvaikutus on yhteensä noin 166 500 henkilöä.
– Lähes joka 16. vastaantuleva työssäkäyvä saa leipänsä ja leivänpäällisensä metsäteollisuuden tuottamasta arvosta, Metsäteollisuus ry:n johtaja, pääekonomisti Maarit Lindström tiivistää.
– Selvitys osoittaa, että metsäteollisuus on yksi Suomen talouden peruspilareista. Toimialan vaikutukset näkyvät paljon tehdaspaikkakuntia laajemmin kuljetuksissa, kaupassa, palveluissa ja lukuisissa muissa yrityksissä. Metsäteollisuus luo merkittävää taloudellista toimintaa ja työllisyyttä kaikkialla Suomessa, Lindström sanoo.
Metsäteollisuuden taloudellinen merkitys näkyy vahvasti maamme kansantaloudessa. Toimialan tuottama arvonlisä, joka kuvaa vaikutusta bruttokansantuotteeseen, on yhteensä 17,4 miljardia euroa. Tämä on 6,2 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.
Metsäteollisuuden toiminnan kokonaisverovaikutuksen arvioidaan olevan lähes neljä miljardia euroa. Vaikutus syntyy suoraan toimialan maksamista veroista sekä arvoketjujen ja kulutuksen kautta. Verotuloilla rahoitetaan yhteiskunnan palveluita. Verovaikutus vastaa lähes kaikkien Suomen hyvinvointialueiden sairaanhoitajien ja lähihoitajien vuoden bruttoansioita.
– Metsäteollisuuden välilliset vaikutukset ovat noin kolminkertaiset suoriin vaikutuksiin nähden. Ne ulottuvat arvoketjujen kautta laajasti muille toimialoille ja koko kansantalouteen. Tässä metsäteollisuus eroaa monista muista vientiteollisuuden toimialoista, joilla suorat vaikutukset ovat yleensä välillisiä suuremmat ja näkyvät siten jo toimialatilastoissa, Lindström alleviivaa.
Merkittävä osa metsäteollisuuden vaikutuksista syntyy toimitusketjuissa. Selvityksen mukaan suurimmat välilliset työllisyysvaikutukset kohdistuvat kuljetus- ja varastointialalle, metsä- ja puunkorjuuseen sekä tukku- ja vähittäiskauppaan.
Keskeiset tulokset:
- Metsäteollisuuden kokonaistuotos Suomessa: 50,7 mrd. euroa
- Metsäteollisuuden arvonlisäysvaikutus (BKT-vaikutus): 17,4 mrd. euroa
- Metsäteollisuuden kokonaistyöllisyysvaikutus: 166 500 henkilöä
- Metsäteollisuuden kokonaisverovaikutus: noin 4,0 mrd. euroa
KPMG teki selvityksen Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta. Selvitys perustuu Tilastokeskuksen, Verohallinnon ja muiden viranomaisten tuoreimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin sekä panos-tuotosmalliin pohjautuvaan arviointiin. KPMG arvioi metsäteollisuuden ja metsäsektorin vaikutuksia tuotokseen, arvonlisäykseen, työllisyyteen ja verokertymään Suomessa vuonna 2025. KPMG on yksi maailman suurimmista tilintarkastus- ja konsultointiyrityksistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit LindströmMetsäteollisuus ryPuh:+358 40 531 8262maarit.lindstrom@forestindustries.fi
Liitteet
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Metsäteollisuus ry
Puukauppa vilkastui kolmannella neljänneksellä6.10.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat heinä-syyskuussa puuta yksityismetsistä 5,4 miljoonaa kuutiota. Ostomäärä oli 13 prosenttia suurempi kuin vuoden 2025 vastaavalla ajanjaksolla. Viiden edellisvuoden vastaavan ajankohdan keskiarvoon verrattuna puukauppa jäi kuitenkin reilun viidenneksen pienemmäksi. Kolmannella vuosineljänneksellä kuitupuun ostomäärä oli 2,5 miljoonaa kuutiota ja tukkipuun 2,2 miljoonaa kuutiota. Viiden edellisvuoden keskiarvoon verrattuna kuitupuun ostot jäivät hieman yli neljänneksen ja tukkipuun ostot vajaan kolmanneksen pienemmiksi. Kantohinnat pysyivät korkealla tasolla Kantohinnat säilyivät heinä-syyskuussa pääosin edellisneljänneksen tasolla. Mänty- ja kuusitukin sekä koivutukin hinnat pysyivät lähes ennallaan, kun taas kuitupuun kantohinta laski keskimäärin kaksi prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kantohinnat ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Mänty- ja kuusitukin hinnat ovat 15–16 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2022 keskimäärin. Koivut
Kutsu: webinaari suometsien vesienhallinnasta 15.10.202623.9.2026 11:22:49 EEST | Kutsu
Suometsillä on merkittävä rooli puuntuotannon, ilmastotavoitteiden ja vesiensuojelun kannalta. Miten metsänomistaja tai metsäalan ammattilainen tunnistaa, milloin suometsän kuivatus on riittävä ja milloin toimenpiteitä tarvitaan? Näihin kysymyksiin vastataan Kohti uutta suometsätaloutta -koulutuswebinaarissa torstaina 15.10.2026 klo 9.00–10.30. Webinaarissa esitellään uusinta tutkimustietoa suometsien vesitaloudesta sekä käytännön ratkaisuista, joilla voidaan tukea metsien kasvua, vähentää vesistökuormitusta ja hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Koulutusten sisällöstä vastaavat Helsingin yliopiston metsätieteen asiantuntijat. Webinaari on suunnattu metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille ja kaikille suometsien hoidosta kiinnostuneille. Aika: torstai 15.10.2026 klo 9.00–10.30 Paikka: verkkotapahtuma Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/suometsan-vesienhallinta-151026 Webinaari on osa Kohti uutta suometsätaloutta -hanketta, jonka tavoitteena on tuoda tutkimustietoa käy
Ruokaviraston päätös mahdollistaa puunhankinnan sikaruttoalueella1.9.2026 14:48:12 EEST | Tiedote
Ruokaviraston uusi päätös mahdollistaa puunhankinnan tartuntavyöhykkeeltä ja näin varmistaa yhden merkittävimmän teollisuudenalan toiminnan jatkumisen kaakkoisessa Suomessa. Metsäteollisuus ry katsoo, että afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimien tulee jatkossakin olla aktiivisia, mutta samalla niiden tulee huomioida kokonaisvaltaisesti eri teollisuudenalojen toimintaedellytykset.
Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja vienti kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä1.9.2026 14:04:39 EEST | Tiedote
Metsäteollisuuden suhdannetilanne säilyi heikkona vuoden toisella vuosineljänneksellä, mutta tuotantomäärät kuitenkin kasvoivat. Yhtiöiden tehostamistoimet ovat parantaneet kannattavuutta ja tehdyt investoinnit näkyvät tuotantomäärissä. Jatkuva geopoliittinen epävarmuus heijastuu suhdanneodotuksiin, jotka kääntyivät kuitenkin varovaiseen nousuun.
Hallitusohjelman toteuttaminen ei nyt riitä28.8.2026 08:49:35 EEST | Tiedote
Hallituskausi kääntyy kohti loppuaan ja Petteri Orpon hallitus kokoontuu ensi viikolla viimeiseen budjettiriiheensä. Siellä hallitus ei saa pudottaa hanskojaan, päinvastoin: Riihessä on edelleen tehtävä päätöksiä, jotka vahvistavat teollisuuden kilpailukykyä ja avaavat tietä uusille investoinneille. Suomen talous ei kestä tyhjäkäyntiä, saati yhtään kasvua heikentävää päätöstä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme