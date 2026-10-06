Metsäteollisuus luo 166 500 työpaikkaa ja tuo 4 miljardin euron verotulot

KPMG:n tekemän selvityksen mukaan metsäteollisuuden kokonaisvaikutus Suomen talouteen on yhteensä 50,7 miljardia euroa tuotosta, jota käytetään selvityksessä liikevaihtokäsitteen synonyyminä. 50,7 miljardia euroa on noin 10 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Toimialan vaikutukset ulottuvat laajasti metsäteollisuuden oman toiminnan ulkopuolelle hankintaketjujen, investointien ja työntekijöiden luoman kulutuksen kautta.

Selvityksen mukaan metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 36 000 henkilöä. Lisäksi toimiala luo välillisesti noin 93 800 työpaikkaa hankintojen ja investointien kautta, ja vielä noin 36 700 työpaikkaa työntekijöiden kulutuksen välityksellä. Siten metsäteollisuuden työllisyysvaikutus on yhteensä noin 166 500 henkilöä.

– Lähes joka 16. vastaantuleva työssäkäyvä saa leipänsä ja leivänpäällisensä metsäteollisuuden tuottamasta arvosta, Metsäteollisuus ry:n johtaja, pääekonomisti Maarit Lindström tiivistää.

– Selvitys osoittaa, että metsäteollisuus on yksi Suomen talouden peruspilareista. Toimialan vaikutukset näkyvät paljon tehdaspaikkakuntia laajemmin kuljetuksissa, kaupassa, palveluissa ja lukuisissa muissa yrityksissä. Metsäteollisuus luo merkittävää taloudellista toimintaa ja työllisyyttä kaikkialla Suomessa, Lindström sanoo.

Metsäteollisuuden taloudellinen merkitys näkyy vahvasti maamme kansantaloudessa. Toimialan tuottama arvonlisä, joka kuvaa vaikutusta bruttokansantuotteeseen, on yhteensä 17,4 miljardia euroa. Tämä on 6,2 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Metsäteollisuuden toiminnan kokonaisverovaikutuksen arvioidaan olevan lähes neljä miljardia euroa. Vaikutus syntyy suoraan toimialan maksamista veroista sekä arvoketjujen ja kulutuksen kautta. Verotuloilla rahoitetaan yhteiskunnan palveluita. Verovaikutus vastaa lähes kaikkien Suomen hyvinvointialueiden sairaanhoitajien ja lähihoitajien vuoden bruttoansioita.

– Metsäteollisuuden välilliset vaikutukset ovat noin kolminkertaiset suoriin vaikutuksiin nähden. Ne ulottuvat arvoketjujen kautta laajasti muille toimialoille ja koko kansantalouteen. Tässä metsäteollisuus eroaa monista muista vientiteollisuuden toimialoista, joilla suorat vaikutukset ovat yleensä välillisiä suuremmat ja näkyvät siten jo toimialatilastoissa, Lindström alleviivaa.

Merkittävä osa metsäteollisuuden vaikutuksista syntyy toimitusketjuissa. Selvityksen mukaan suurimmat välilliset työllisyysvaikutukset kohdistuvat kuljetus- ja varastointialalle, metsä- ja puunkorjuuseen sekä tukku- ja vähittäiskauppaan.

Keskeiset tulokset:

Metsäteollisuuden kokonaistuotos Suomessa: 50,7 mrd. euroa

Metsäteollisuuden arvonlisäysvaikutus (BKT-vaikutus): 17,4 mrd. euroa

Metsäteollisuuden kokonaistyöllisyysvaikutus: 166 500 henkilöä

Metsäteollisuuden kokonaisverovaikutus: noin 4,0 mrd. euroa