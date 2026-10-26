STTK täyttää tänään 80 vuotta
29.10.2026 06:00:00 EET | STTK ry. | Tiedote
Palkansaajakeskusjärjestö STTK täyttää tänään 80 vuotta.
STTK perustettiin 29. lokakuuta 1946, tuolloin nimellä Suomen Teknillisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto STTK. Perustajina oli neljä liittoa: Suomen Teollisuusteknikkojen Liitto, Suomen Konemestariliitto, Suomen työnjohtajaliitto ja Svenska Teknikerförbundet i Finland.
Koko historiansa ajan STTK on edistänyt jäsenliittojensa jäsenten toimeentuloa, hyvää työelämää ja arkea sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Keskusjärjestön tehtävät ovat vuosien mittaan vaihdelleet, mutta aina toiminta on ulottunut laajasti yhteiskuntaan.
80-vuotiaan historiassa on useita merkkipaaluja, kuten monet tulopoliittiset kokonaisratkaisut ja eläkeuudistukset. Työehtoja on puolustettu neuvottelemalla, mutta myös räväkämmin työtaisteluin ja mielenilmauksin. STTK on läpi historiansa ollut sopimisen puolella. Toimiva sopimusyhteiskunta rakentuu luottamuksesta, vuoropuhelusta ja työmarkkinaosapuolten kyvystä löytää yhdessä ratkaisuja.
Tavoitteena tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen työelämä
STTK:n maaliskuussa 2026 hyväksytyn uuden strategian tavoite on selkeä: oikeudenmukainen työelämä. Se tarkoittaa turvallisia työoloja, reiluja ehtoja, yhdenvertaisuutta ja sitä, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti – riippumatta alasta, sukupuolesta tai asemasta. Yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa STTK vaikuttaa tänään lainsäädäntöön, sosiaalipolitiikkaan, koulutukseen ja talouteen.
STTK on vahvasti kansainvälinen järjestö, joka tekee yhteistyötä pohjoismaisten, eurooppalaisten ja globaalien sisarjärjestöjen kanssa.
Alun perin miesvaltaisesta teollisuuden keskusjärjestöstä on kasvanut tasapainoinen, sekä julkista että yksityistä sektoria edustava, vahvasti naisvaltainen keskusjärjestö. Tänään yhteensä 400 000 jäsenestä 77 prosenttia on naisia.
– Tulevaisuudessa STTK korostaa vaikuttamistyössään erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä nuorten aseman parantamista, puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi korostaa.
Tänään STTK:lla on 12 jäsenliittoa: Tehy, Ammattiliitto Pro, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Ammattiliitto Jyty, Toimihenkilöliitto Erto, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, METO Metsäalan Asiantuntijat, Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt, Kirkon alat, Suomen Konepäällystöliitto, Meijerialan Ammattilaiset ja Suomen Laivanpäällystöliitto. Yhteistyöjäsen on LUVA – Luonnonvarat ry.
STTK juhlistaa merkkipäiväänsä kutsuvierastilaisuudessa ja syksyn mittaan jäsenjärjestöjensä kanssa eri yhteyksissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Else-Mai KirvesniemipuheenjohtajaPuh:050 346 0847else-mai.kirvesniemi@sttk.fi
Tietoja julkaisijasta
80 vuotta oikeudenmukaisen työelämän puolesta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Työskentelemme tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän puolesta yhdessä jäsenliittojemme kanssa. Visiomme on oikeudenmukainen työelämä.
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