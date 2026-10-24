Kokoomuksen Sarkomaa: Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään työpaikallaan – yrityslähestymiskielto tuo turvaa kauppoihin

– Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään työpaikallaan. Kaupan työntekijöiden on voitava tehdä työnsä turvallisesti ja asiakkaiden asioida ilman pelkoa väkivallasta tai uhkailusta. Uudistusta ovat odottaneet pitkään niin työntekijät kuin kauppiaatkin, Sarkomaa sanoo.



Uudistukselle on selvä tarve. Häiriö-, uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kaupoissa jopa kolminkertaistuneet vuodesta 2020. Palvelualojen ammattiliitto PAMin vuoden 2023 jäsenkyselyn mukaan jopa 70 prosenttia asiakaspalvelijoista on kokenut työssään häirintää.



– Ei voi olla niin, että sama henkilö voi palata kauppaan yhä uudelleen varastelemaan, uhkailemaan työntekijöitä tai aiheuttamaan vakavaa häiriötä. Jokainen tällainen tilanne kuormittaa työntekijöitä ja voi vaarantaa myös asiakkaiden turvallisuuden. Tähän tarvitaan nykyistä tehokkaampia keinoja, Sarkomaa painottaa.



Lakiesityksellä Suomeen luotaisiin niin sanottu yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi määrätä henkilölle pääsykiellon myymälään aiemman vakavan tai toistuvan häiriökäyttäytymisen perusteella. Kiellon rikkominen olisi rangaistavaa ja sen valvonnasta vastaisi poliisi. Vastaava järjestelmä on ollut käytössä Ruotsissa vuodesta 2021 lähtien.



Sarkomaa on edistänyt yrityslähestymiskieltoa jo pitkään. Hän on nostanut uudistuksen tarpeen esille eduskunnassa muun muassa kirjallisella kysymyksellä (KK 608/2022 vp) ja toimenpidealoitteella (TPA 144/2022 vp).



– Nykyisin työntekijä voi joutua hakemaan henkilökohtaisesti lähestymiskieltoa työpaikallaan uhkaavasti käyttäytyvää henkilöä vastaan. Se on kohtuuton tilanne. Työntekijää ei saa jättää yksin kantamaan vastuuta omasta turvallisuudestaan. Vastuu turvallisista työoloista kuuluu työnantajalle, ja siihen on annettava myös toimivat keinot, Sarkomaa korostaa.



Sarkomaa muistuttaa, että toistuvista myymälävarkauksista ja turvallisuushäiriöistä aiheutuvat kustannukset eivät jää yksin kauppiaiden maksettaviksi. Hävikki ja lisääntyvät turvallisuuskulut voivat näkyä myös tuotteiden hinnoissa.



– Turvallinen kauppa on niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin yrittäjienkin etu. Siksi on tärkeää, että tämä pitkään odotettu uudistus vihdoin etenee, Sarkomaa kiittää.