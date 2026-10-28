Järvenpääläinen Matti Meriläinen on Vuoden sparraaja 2026

Kasvu Open on valinnut Matti Meriläisen Vuoden sparraajaksi yli 300 sparraajan joukosta. Valinnan taustalla vaikuttivat poikkeuksellisen perusteellinen valmistautuminen ja perehtyminen yritysten tilanteeseen sekä innostava ja lämmin ote kohtaamisiin. Palautteissa nousee esiin myös neuvojen käytännönläheisyys: yritykset ovat saaneet konkreettisia oppeja muun muassa myyntiin ja markkinointiin, liiketoiminnan skaalaamiseen sekä strategiaan.

– Yritykset kuvaavat Meriläistä helposti lähestyttäväksi, inspiroivaksi ja kannustavaksi sparraajaksi, jolla oli aito tahtotila auttaa. Myös Kasvu Openin näkökulmasta hänen kanssaan toimiminen on erittäin helppoa ja sujuvaa, Kasvu Openin sparraajayhteisöstä vastaava Leena Räisänen kertoo.

“Matti halusi oikeasti ymmärtää liiketoimintaamme, kysyi hyviä ja tarkkoja kysymyksiä ja antoi paljon ajateltavia asioita.”

“Ihan mieletön ideapankki ja pyyteetön tahtotila auttaa. Häkeltynyt vieläkin kaikesta siitä, mitä keskustelu antoi.”

“Keskustelu auttoi minua hahmottamaan konkreettisemmin, miten palvelun myyntiä ja skaalautumista kannattaa rakentaa. Myös oman tekemisen vaiheistaminen seuraaville kuukausille ja vuodeksi eteenpäin oli erittäin hyödyllistä, ja sain keskustelusta jo hyvän rungon suunnitelmani rakentamiseen. Ihan huippu sparraaja!!”



Meriläisellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, kasvuhankkeiden johtamisesta ja kasvuyrittäjyydestä. Hän auttaa yrityksiä kirkastamaan strategiansa ja jalkauttamaan sen myynnin, markkinoinnin ja johtamisen keinoin. Meriläinen tunnistaa liiketoiminnan pullonkaulat, haastaa rohkeasti ja rakentaa konkreettiset askeleet kasvun vauhdittamiseksi.

Sparraus on Suomen vaikuttavinta vapaaehtoistyötä

Kasvu Openin sparraajat tekevät korvaamatonta vapaaehtoistyötä kotimaisten kasvuyritysten hyväksi. Sparrausohjelmissa toimii vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka lahjoittavat aikaansa ja osaamistaan yritysten käyttöön. Sparraus synnyttää kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Vuoden sparraaja -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminut esimerkillisesti sparraajana ja saanut erinomaista palautetta yrityksiltä. Tunnustuksen myötä Kasvu Open haluaa muistuttaa pyyteettömän avun merkityksestä: yksi ihminen voi vauhdittaa kymmenien yritysten tulevaisuutta laittamalla hyvän kiertämään.

Lue lisää: Sparraajat - Haastetta ja kannustusta kuplan ulkopuolelta (Kasvu Open)

LISÄTIEDOT

Matti Meriläinen

Vuoden sparraaja 2026

0505233569

matti@lendahead.fi

Leena Räisänen

Kasvu Open

050 469 9971

leena.raisanen@kasvuopen.co