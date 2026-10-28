Järvenpääläinen Matti Meriläinen on Vuoden sparraaja 2026
28.10.2026 18:40:00 EET | Kasvu Open | Tiedote
Vuoden sparraajan valinnassa painotettiin yrityksiltä saatua palautetta, sparrattujen yritysten määrää sekä aktiivisuutta Kasvu Openin sparraajayhteisössä. Matti Meriläinen on sparrannut yrittäjiä vuodesta 2022 ja tavannut yli 40 yritystä.
Kasvu Open on valinnut Matti Meriläisen Vuoden sparraajaksi yli 300 sparraajan joukosta. Valinnan taustalla vaikuttivat poikkeuksellisen perusteellinen valmistautuminen ja perehtyminen yritysten tilanteeseen sekä innostava ja lämmin ote kohtaamisiin. Palautteissa nousee esiin myös neuvojen käytännönläheisyys: yritykset ovat saaneet konkreettisia oppeja muun muassa myyntiin ja markkinointiin, liiketoiminnan skaalaamiseen sekä strategiaan.
– Yritykset kuvaavat Meriläistä helposti lähestyttäväksi, inspiroivaksi ja kannustavaksi sparraajaksi, jolla oli aito tahtotila auttaa. Myös Kasvu Openin näkökulmasta hänen kanssaan toimiminen on erittäin helppoa ja sujuvaa, Kasvu Openin sparraajayhteisöstä vastaava Leena Räisänen kertoo.
- “Matti halusi oikeasti ymmärtää liiketoimintaamme, kysyi hyviä ja tarkkoja kysymyksiä ja antoi paljon ajateltavia asioita.”
- “Ihan mieletön ideapankki ja pyyteetön tahtotila auttaa. Häkeltynyt vieläkin kaikesta siitä, mitä keskustelu antoi.”
- “Keskustelu auttoi minua hahmottamaan konkreettisemmin, miten palvelun myyntiä ja skaalautumista kannattaa rakentaa. Myös oman tekemisen vaiheistaminen seuraaville kuukausille ja vuodeksi eteenpäin oli erittäin hyödyllistä, ja sain keskustelusta jo hyvän rungon suunnitelmani rakentamiseen. Ihan huippu sparraaja!!”
Meriläisellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, kasvuhankkeiden johtamisesta ja kasvuyrittäjyydestä. Hän auttaa yrityksiä kirkastamaan strategiansa ja jalkauttamaan sen myynnin, markkinoinnin ja johtamisen keinoin. Meriläinen tunnistaa liiketoiminnan pullonkaulat, haastaa rohkeasti ja rakentaa konkreettiset askeleet kasvun vauhdittamiseksi.
Sparraus on Suomen vaikuttavinta vapaaehtoistyötä
Kasvu Openin sparraajat tekevät korvaamatonta vapaaehtoistyötä kotimaisten kasvuyritysten hyväksi. Sparrausohjelmissa toimii vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka lahjoittavat aikaansa ja osaamistaan yritysten käyttöön. Sparraus synnyttää kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia koko Suomeen.
Vuoden sparraaja -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminut esimerkillisesti sparraajana ja saanut erinomaista palautetta yrityksiltä. Tunnustuksen myötä Kasvu Open haluaa muistuttaa pyyteettömän avun merkityksestä: yksi ihminen voi vauhdittaa kymmenien yritysten tulevaisuutta laittamalla hyvän kiertämään.
Lue lisää: Sparraajat - Haastetta ja kannustusta kuplan ulkopuolelta (Kasvu Open)
LISÄTIEDOT
Matti Meriläinen
Vuoden sparraaja 2026
0505233569
matti@lendahead.fi
Leena Räisänen
Kasvu Open
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.co
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Leena RäisänenKehitysjohtajaPuh:050 469 9971leena.raisanen@kasvuopen.co
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Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open on suomalaisen kasvun ykköskehittäjä. Meidän työtämme on auttaa yrityksiä toteuttamaan unelmansa. Me tunnemme kasvuyritykset paremmin kuin kukaan muu. Olemme sparranneet vuodesta 2011 lähtien yli 3700 yritystä, ja tunnistamme tuhansien pk-yritysten kasvusuunnitelmat. Me tiedämme, mihin yritykset haluavat kasvaa, ja mitä ne tarvitsevat kasvun toteuttamiseen. Lue lisää
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