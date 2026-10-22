Kanta-Hämeen vuoden tuhannes vauva syntyi Assissa: –Ihanaa henkilökuntaa ja hyvää hoitoa
23.10.2026 13:26:06 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen vuoden tuhannes vauva syntyi Ahveniston sairaalan uudessa Assi-rakennuksessa heti puolenyön jälkeen. Hämeenlinnalaisen perheen toinen lapsi, tyttö, painoi 3 745 grammaa ja mittasi 51,5 cm. Vanhemmat kiittelevät henkilökunnan lämpimyyttä, hyvää hoitoa ja uusien tilojen viihtyisyyttä sekä suosittelevat Assia muillekin synnyttäjille.
Kanta-Hämeen tämän vuoden tuhannes vauva syntyi Ahveniston sairaalassa Assissa heti puolenyön jälkeen, kello 00.03. Maire Siltasen ja Harri Kortesalon perheeseen syntynyt tyttö on perheen toinen lapsi. Kotona pikkusiskoa odottaa isoveli.
Vuoden tuhannen vauvan rajapyykkiin lasketaan mukaan sekä vanhassa sairaalassa että maaliskuussa käyttöön otetussa Assissa syntyneet vauvat.
Vanhemmille tieto tyttären osumisesta juuri tuhannennen vauvan kohdalle oli hauska yllätys. Samalla määrä herätti ajatuksia siitä, kuinka paljon uusia perheitä ja elämänvaiheita yhden vuoden aikana alkaa.
– Tuhat kuulostaa paljolta. On hyvä, että vauvoja syntyy, myös yhteiskunnan kannalta, vanhemmat pohtivat.
Tyttö oli syntyessään 51,5 senttimetriä pitkä ja painoi 3 745 grammaa. Ensimmäisten yhteisten päivien aikana hän on vaikuttanut rauhalliselta vauvalta, joka vähitellen heräilee ympäröivään maailmaan.
– Silmät ovat jo enemmän auki. Isoveljeen verrattuna hän vaikuttaa vielä rauhallisemmalta, vanhemmat kuvailevat.
Synnytyshuoneen tunnelma jäi mieleen
Hämeenlinnalaiselle perheelle Assi oli alusta lähtien luonteva synnytyssairaala. Esikoinen oli syntynyt vanhassa sairaalassa, joten kokemusta oli myös aiemmista tiloista.
Uudessa sairaalassa vanhempien huomio kiinnittyi erityisesti synnytyshuoneen tunnelmaan.
– Synnytyssali tuntuu enemmän huoneelta kuin salilta. Vanhassa sairaalassa tila muistutti leikkaussalia. Täällä tunnelma on huomattavasti mukavampi, he kertovat.
Toisen lapsen odotusaikana vanhemmat eivät osallistuneet tutustumiskäynnille tai synnytysvalmennukseen. Sairaalassa oli tullut käytyä muutaman kerran, ja he luottivat siihen, että henkilökunta neuvoo ja ohjaa tarvittaessa.
Saapumista helpottivat ajanvarauksen yhteydessä saadut ohjeet sekä verkkosivujen saapumisohjeet ja video. Myös rakennuksessa liikkuminen on tuntunut sujuvalta.
– Täällä on helppo kulkea riippumatta siitä, mistä suunnasta tulee sisään. Rakennus on hyvin suunniteltu, Harri sanoo.
Hyvä hoito ja lämpimät kohtaamiset kantavat
Sairaalapäivistä vanhemmille ovat jääneet mieleen henkilökunnan lämpimät kohtaamiset ja hyvä hoito. Uudet tilat ovat tuoneet kokemukseen oman lisänsä.
– Kaikki on mennyt tosi ihanasti. Vanhassakin sairaalassa sai hyvää hoitoa, ja henkilökunta on täällä aivan yhtä ihanaa. Nyt ovat tilatkin hyvät, vanhemmat kiittävät.
Perhe suosittelee Assia myös kauempaa tuleville synnyttäjille. Heidän kokemuksensa mukaan sairaalaan on helppo saapua ja liikennejärjestelyt toimivat.
– Tänne voi kyllä suositella tulemaan synnyttämään. Ihanaa henkilökuntaa ja hyvä paikka.
Seuraavaksi odottaa koti ja yhteisen arjen opettelu nelihenkisenä perheenä. Kotona myös remontti kaipaa jatkamista. Ennen lähtöä on kuitenkin vielä yksi tärkeä pysähdys.
– Käydään tietysti ensin ottamassa kuva kuvausseinällä.
Yhteyshenkilöt
Elina Savolainenviestintäpäällikkö (terveydenhuolto, Assi-sairaala)Puh:040 652 3167elina.savolainen@omahame.fi
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