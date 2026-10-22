Tutkimushanke haastaa käsityksemme kestävyydestä ajassa, jossa turvallisuuskaan ei ole itsestäänselvyys
23.10.2026 14:19:44 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Nykyiset kestävyyden tavoitteet ovat pitkälti muotoutuneet aikana, jolloin rauhaa ja yhteiskuntien perustavanlaatuista turvallisuutta voitiin etenkin Euroopassa pitää verrattain vakaina lähtökohtina. Geopoliittinen toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut. Suurvaltakilpailu, sodat ja hybridiuhat ovat tuoneet yritysten ja yhteiskuntien arkeen turvallisuuskysymyksiä, joiden ajateltiin pitkään kuuluvan menneeseen maailmaan.
Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa käynnistynyt Suomen Akatemian rahoittama GEONIUS-hanke kysyy, mitä geopoliittisen turvallisuusympäristön muutos merkitsee suomalaisyritysten kansainväliselle liiketoiminnalle ja erityisesti kestävyystavoitteille. Riittääkö perinteinen jako taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen toimintaympäristössä, jossa myös rauha ja perustavanlaatuinen turvallisuus voivat olla uhattuina?
– Elämme nyt turvallisuusympäristössä, jota ei moni Suomessa olisi uskonut todeksi vielä viisi vuotta sitten. Yhteiskunnan turvallisuutta pyritään yhä enemmän horjuttamaan talouden toimijoiden kautta ja monet yhteistyösuhteet ovat muuttuneet riippuvuussuhteiksi. Yritykset joutuvat panostamaan turvallisuuteen samalla, kun niiden pitäisi vastata pitkän aikavälin ympäristöhaasteisiin. GEONIUS-hankkeessa tutkimme, miten tämä ristipaine muokkaa yritysten toimintaa ja tavoitteita, ja lopulta koko käsitystämme kestävyydestä, hankkeen vastuullinen johtaja, akatemiatutkija Eini Haaja sanoo.
Kestävyyskäsitysten muutosta ja vaikutuksia kansainväliseen liiketoimintaan tutkitaan GEONIUS-hankkeessa kolmen ajankohtaisen teeman kautta: kriittisten mineraalien saatavuuden, valmistavan teollisuuden arvoketjujen sekä korkean teknologian ja erityisesti tekoälyn kehityksen näkökulmista. Kaikissa kolmessa kestävyyttä koskevat tavoitteet kietoutuvat yhä tiiviimmin geopoliittisiin jännitteisiin, turvallisuuteen ja valtioiden välisiin riippuvuuksiin.
– Tulevien kehityskulkujen ennakointi on entistä vaikeampaa, mutta varmasti saamme todistaa monenlaisia käänteitä ennen kuin hanke päättyy vuonna 2030. Tavoitteenamme on uudistaa käsitteitä, rakentaa uusia viitekehyksiä ja tuottaa empiiristä tutkimustietoa, joka auttaa yrityksiä ja muita toimijoita suuntaamaan tavoitteitaan muutosten keskellä – mitä ikinä vastaan tuleekaan, Haaja toteaa.
Tutkimusaineisto koostuu suomalaisten yritysten sekä politiikan ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden parissa tehtävistä haastatteluista sekä politiikkadokumenteista ja media-aineistoista. Lisäksi hankkeessa järjestetään tulevaisuustyöpajoja, joissa tarkastellaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia yritysten toimintaan.
GEONIUS (Rethinking sustainability through geopolitical security: How to navigate international business in turbulent Europe) on Suomen Akatemian rahoittama akatemiatutkijahanke. Nelivuotinen hanke käynnistyi syyskuussa 2026 Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eini HaajaakatemiatutkijaPan-Eurooppa Instituutti, Turun yliopistoPuh:+358 50 446 0085eini.haaja@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/eini-haaja
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
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