Energiatehokas koti katsoo pidemmälle tulevaisuuteen
27.10.2026 14:15:01 EET | Oma Säästöpankki Oyj | Tiedote
Energiatehokkuus kannattaa ottaa keskeiseksi valintaperusteeksi, kun asuntoa vaihdetaan, ostetaan tai myydään.
Energiatehokas koti yhdistää taloudelliset ja ympäristöhyödyt. Se voi pienentää asumisen kustannuksia ja kodin hiilijalanjälkeä, parantaa asumismukavuutta sekä vahvistaa asunnon jälleenmyyntiasemaa. Pienempi hiilijalanjälki vähentää asumisen ilmastovaikutuksia ja tukee kestävämpiä asumisvalintoja. Siksi energiatehokkuutta kannattaa tarkastella koko asunnon elinkaaren näkökulmasta – niin vaihtaessa, ostaessa kuin myydessä.
Energiatodistus on asuntokaupan valttikortti
Asunnon energiatehokkuutta arvioitaessa tärkein asiakirja on energiatodistus. Siitä selviävät rakennuksen energialuokka, laskennallinen energiankulutus sekä suositukset energiatehokkuuden parantamiseen. Energialuokat ilmoitetaan asteikolla A–G, jossa A on energiatehokkain ja G heikoin. Todistus auttaa tunnistamaan, voisiko kulutusta pienentää esimerkiksi lämmitysjärjestelmää, eristystä, ikkunoita tai ilmanvaihtoa parantamalla.
Hyöty näkyy arjessa ja asunnon arvossa
Lämmitys on kodin suurin energiasyöppö, joten lämmitysmuoto, eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitettävien neliöiden määrä vaikuttavat ratkaisevasti kokonaiskulutukseen. Taloyhtiössä parempi energialuokka ja hallittu energiankulutus voivat näkyä pienempinä hoitokuluina ja sitä kautta pienempänä vastikkeena.
Taloyhtiössä energiatehokkuutta parantavat ratkaisut tehdään yhdessä. Aktiivisena asukkaana ja osakkaana voi vaikuttaa tuleviin valintoihin perehtymällä suunnitelmiin, tekemällä aloitteita ja osallistumalla yhtiökokouksiin. Hyvin valmistellut ratkaisut voivat pienentää koko yhtiön energiankulutusta, hillitä asumiskustannuksia ja vahvistaa kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.
Omat valinnat vaikuttavat energiankulutukseen
Rakennuksen ominaisuudet luovat lähtökohdan energiankulutukselle, mutta myös asukkaan arjen valinnoilla on suuri merkitys. Lämpimän veden käyttö, kodin lämpötila, saunan lämmitystiheys sekä kotitalouslaitteiden määrä, energiatehokkuus ja käyttötavat vaikuttavat toteutuviin kustannuksiin. Kulutusta kannattaa seurata säännöllisesti, jotta poikkeamat ja säästömahdollisuudet huomataan ajoissa.
Asunnon vaihtajalle: vertaa kokonaiskustannuksia
Kun koti vaihtuu, pelkän myyntihinnan tai kuukausittaisen lainanhoitokulun rinnalla kannattaa vertailla energiankulutusta ja arvioituja asumiskuluja. Energiatehokkaampi ja omaan tilantarpeeseen sopiva koti voi keventää kuukausimenoja pitkäksi aikaa.
Asunnon ostajalle: energiatodistus tukee päätöstä
Ostaja saa energiatodistuksesta vertailukelpoista tietoa kohteen energialuokasta ja mahdollisista parannustoimista. Lisäksi kannattaa selvittää lämmitysmuoto sekä se, onko kohteessa tehty tai suunnitteilla energiatehokkuutta parantavia ikkuna-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtoremontteja.
Taloyhtiön kunnossapitotarveselvitys, yhtiökokousasiakirjat ja muut kohteen dokumentit auttavat arvioimaan tulevia kustannuksia. Hyvä energialuokka voi merkitä pienempiä energiakuluja, taloyhtiössä maltillisempaa vastiketta ja vähäisempää korjauspainetta.
Asunnon myyjälle: energiatehokkuus on myyntivaltti
Myyjän kannattaa tuoda energiatehokkuutta parantaneet ratkaisut ja niiden vaikutukset selkeästi esiin. Esimerkiksi lämpöpumppu, lisäeristys, uusitut ikkunat, lämmön talteenotto tai aurinkopaneelit konkretisoivat ostajalle kodin hyötyjä.
Asunnon ostajat ovat entistä valveutuneempia ilmastokysymyksissä, joten pieni energiankulutus ja vähäisempi hiilijalanjälki voivat lisätä kohteen kiinnostavuutta. Ajantasainen energiatodistus ja dokumentoidut remontit vahvistavat luottamusta sekä voivat tukea asunnon jälleenmyyntiarvoa.
Vaihtamatta sittenkin parempi?
Jos nykyinen koti on sijainniltaan ihanteellinen, neliöt sopivat tarpeisiin nähden ja tilat muutenkin toimivat, muutto ei välttämättä ole ainoa ratkaisu. Energiaremontilla voidaan pienentää kulutusta, parantaa asumismukavuutta ja joissakin tapauksissa nostaa rakennuksen energialuokkaa.
Katse kuukausierää pidemmälle
Huolellinen ennakointi auttaa sovittamaan asunnon ja rahoituksen omaan talouteen kestävällä tavalla. Asuntolainakeskustelussa onkin hyvä käydä läpi kauppahinnan ja lainanhoidon ohella kohteen käyttökulut sekä mahdollisiin energiaremontteihin varautuminen. Näin energiatehokkuudesta tulee osa realistista kokonaiskuvaa ja pitkäjänteistä talouden suunnittelua.
”Asuntokaupassa kannattaa katsoa lainan kuukausierää pidemmälle. Energiatehokas koti voi pienentää asumisen jatkuvia kuluja ja suojata kotitaloutta energian hinnan vaihteluilta. Kun energialuokka, lämmitysmuoto ja tulevat korjaustarpeet huomioidaan jo ostopäätöksessä, kodin ja rahoituksen kokonaisuus voidaan suunnitella kestävämmälle pohjalle”, OmaSp:n vastuullisuusasiantuntija Maija Välimaa tiivistää.
Hyödyllisiä linkkejä kotitalouksille:
- energiatodistusrekisteri.fi/tilastot
Energiatodistusrekisteri vertaa rakennuksen energiatehokkuutta muihin samankaltaisiin rakennuksiin
- motiva.fi Motivan sivuilta löydät tietoa kodin ja taloyhtiön energiatehokkuudesta
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Yhteyshenkilöt
Paula KumpulaViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 434 3478paula.kumpula@omasp.fi
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Tietoja julkaisijasta
Oma Säästöpankki on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki, joka palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digikanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. Oma Säästöpankki keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita, kuten luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. Oma Säästöpankki harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa. Oma Säästöpankin keskeisenä tavoitteena on ensiluokkainen asiakaskokemus henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. Oma Säästöpankin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsingin ylläpitämällä säännellyllä markkinalla. omasp.fi
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