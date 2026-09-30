Energiatehokas koti katsoo pidemmälle tulevaisuuteen

Energiatehokas koti yhdistää taloudelliset ja ympäristöhyödyt. Se voi pienentää asumisen kustannuksia ja kodin hiilijalanjälkeä, parantaa asumismukavuutta sekä vahvistaa asunnon jälleenmyyntiasemaa. Pienempi hiilijalanjälki vähentää asumisen ilmastovaikutuksia ja tukee kestävämpiä asumisvalintoja. Siksi energiatehokkuutta kannattaa tarkastella koko asunnon elinkaaren näkökulmasta – niin vaihtaessa, ostaessa kuin myydessä.

Energiatodistus on asuntokaupan valttikortti

Asunnon energiatehokkuutta arvioitaessa tärkein asiakirja on energiatodistus. Siitä selviävät rakennuksen energialuokka, laskennallinen energiankulutus sekä suositukset energiatehokkuuden parantamiseen. Energialuokat ilmoitetaan asteikolla A–G, jossa A on energiatehokkain ja G heikoin. Todistus auttaa tunnistamaan, voisiko kulutusta pienentää esimerkiksi lämmitysjärjestelmää, eristystä, ikkunoita tai ilmanvaihtoa parantamalla.

Hyöty näkyy arjessa ja asunnon arvossa

Lämmitys on kodin suurin energiasyöppö, joten lämmitysmuoto, eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitettävien neliöiden määrä vaikuttavat ratkaisevasti kokonaiskulutukseen. Taloyhtiössä parempi energialuokka ja hallittu energiankulutus voivat näkyä pienempinä hoitokuluina ja sitä kautta pienempänä vastikkeena.

Taloyhtiössä energiatehokkuutta parantavat ratkaisut tehdään yhdessä. Aktiivisena asukkaana ja osakkaana voi vaikuttaa tuleviin valintoihin perehtymällä suunnitelmiin, tekemällä aloitteita ja osallistumalla yhtiökokouksiin. Hyvin valmistellut ratkaisut voivat pienentää koko yhtiön energiankulutusta, hillitä asumiskustannuksia ja vahvistaa kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.

Omat valinnat vaikuttavat energiankulutukseen

Rakennuksen ominaisuudet luovat lähtökohdan energiankulutukselle, mutta myös asukkaan arjen valinnoilla on suuri merkitys. Lämpimän veden käyttö, kodin lämpötila, saunan lämmitystiheys sekä kotitalouslaitteiden määrä, energiatehokkuus ja käyttötavat vaikuttavat toteutuviin kustannuksiin. Kulutusta kannattaa seurata säännöllisesti, jotta poikkeamat ja säästömahdollisuudet huomataan ajoissa.

Asunnon vaihtajalle: vertaa kokonaiskustannuksia

Kun koti vaihtuu, pelkän myyntihinnan tai kuukausittaisen lainanhoitokulun rinnalla kannattaa vertailla energiankulutusta ja arvioituja asumiskuluja. Energiatehokkaampi ja omaan tilantarpeeseen sopiva koti voi keventää kuukausimenoja pitkäksi aikaa.

Asunnon ostajalle: energiatodistus tukee päätöstä

Ostaja saa energiatodistuksesta vertailukelpoista tietoa kohteen energialuokasta ja mahdollisista parannustoimista. Lisäksi kannattaa selvittää lämmitysmuoto sekä se, onko kohteessa tehty tai suunnitteilla energiatehokkuutta parantavia ikkuna-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtoremontteja.

Taloyhtiön kunnossapitotarveselvitys, yhtiökokousasiakirjat ja muut kohteen dokumentit auttavat arvioimaan tulevia kustannuksia. Hyvä energialuokka voi merkitä pienempiä energiakuluja, taloyhtiössä maltillisempaa vastiketta ja vähäisempää korjauspainetta.

Asunnon myyjälle: energiatehokkuus on myyntivaltti

Myyjän kannattaa tuoda energiatehokkuutta parantaneet ratkaisut ja niiden vaikutukset selkeästi esiin. Esimerkiksi lämpöpumppu, lisäeristys, uusitut ikkunat, lämmön talteenotto tai aurinkopaneelit konkretisoivat ostajalle kodin hyötyjä.

Asunnon ostajat ovat entistä valveutuneempia ilmastokysymyksissä, joten pieni energiankulutus ja vähäisempi hiilijalanjälki voivat lisätä kohteen kiinnostavuutta. Ajantasainen energiatodistus ja dokumentoidut remontit vahvistavat luottamusta sekä voivat tukea asunnon jälleenmyyntiarvoa.

Vaihtamatta sittenkin parempi?

Jos nykyinen koti on sijainniltaan ihanteellinen, neliöt sopivat tarpeisiin nähden ja tilat muutenkin toimivat, muutto ei välttämättä ole ainoa ratkaisu. Energiaremontilla voidaan pienentää kulutusta, parantaa asumismukavuutta ja joissakin tapauksissa nostaa rakennuksen energialuokkaa.

Katse kuukausierää pidemmälle

Huolellinen ennakointi auttaa sovittamaan asunnon ja rahoituksen omaan talouteen kestävällä tavalla. Asuntolainakeskustelussa onkin hyvä käydä läpi kauppahinnan ja lainanhoidon ohella kohteen käyttökulut sekä mahdollisiin energiaremontteihin varautuminen. Näin energiatehokkuudesta tulee osa realistista kokonaiskuvaa ja pitkäjänteistä talouden suunnittelua.

”Asuntokaupassa kannattaa katsoa lainan kuukausierää pidemmälle. Energiatehokas koti voi pienentää asumisen jatkuvia kuluja ja suojata kotitaloutta energian hinnan vaihteluilta. Kun energialuokka, lämmitysmuoto ja tulevat korjaustarpeet huomioidaan jo ostopäätöksessä, kodin ja rahoituksen kokonaisuus voidaan suunnitella kestävämmälle pohjalle”, OmaSp:n vastuullisuusasiantuntija Maija Välimaa tiivistää.





Hyödyllisiä linkkejä kotitalouksille:



