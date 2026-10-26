Helsinki tavoittelee kasvua kansainvälisestä osaamisesta

Helsinkiin muutetaan ulkomailta pääasiassa perhesyiden, työn ja opiskelun takia. Kaupungissa on noin 150 000 ulkomaalaistaustaista asukasta, mikä on 22 prosenttia väestöstä. Uusimman väestöennusteen mukaan heidän määränsä kasvaa lähes sadalla tuhannella vuoteen 2045 mennessä. Kehitys on Euroopan mittakaavassa nopeaa, ja Helsinki varautuu sen vaikutuksiin huolellisesti ja ennakoiden.

Kansainvälinen liikkuvuus, maahanmuutto ja sitä seuraava onnistunut kotoutuminen ovat edellytyksiä Helsingin elinvoimaisuuden säilyttämiselle. Kansainväliset osaajat vahvistavat pääkaupungin huoltosuhdetta ja talouskasvua. Kaupungin väestön ikääntyessä työvoiman kasvu tulee myös jatkossa perustumaan pitkälti maahanmuuton varaan.

Helsinki haluaa olla vetovoimainen kaupunki kansainvälisten osaajien keskuudessa, tukea osaajien ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista asettautumista sekä vahvistaa pääkaupungin pitovoimaa, avoimuutta ja monimuotoisuutta, jotta muuttajat haluavat rakentaa elämänsä pysyvästi tänne.

"Kansainvälisten osaajien houkutteleminen Helsinkiin ei yksin riitä, jos emme samalla onnistu rakentamaan syitä jäädä tänne. Se tarkoittaa työ- ja uramahdollisuuksia myös mukana muuttavalle puolisolle sekä sujuvaa arkea, naapurustoja ja yhteisöjä, jotka kutsuvat mukaan", toteaa Helsingin maahanmuuttojohtaja Glenn Gassen.

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi 22. kesäkuuta Helsingin uuden maahanmuuton ja kotoutumisen kehitysohjelman vuosille 2026–2029. Ohjelma etenee nyt toimeenpanoon ja on osa kaupunkistrategian toteutusta.

Kehitysohjelma viedään käytäntöön konkreettisilla toimenpiteillä

Helsinki panostaa toimenpiteisiin, joilla edistetään kasvua vahvistavaa maahanmuuttoa ja kotoutumista. Kehitysohjelman toimenpiteet ovat luonteeltaan sekä uudistavia että jo olemassa olevaa toimintaa vahvistavia ja laajentavia.

Toimenpiteet kohdentuvat erityisesti kansainvälisiin osaajiin, joita ovat korkeakoulutetut, työmarkkinoiden tarvitsemat ammatilliset osaajat, yrittäjät, sijoittajat sekä tutkinto-opiskelijat ja tutkijat perheineen. Samalla suuri osa toimenpiteistä palvelee laajasti kaikkia Helsinkiin muuttavia tai täällä jo asuvia, sillä monet palvelut ovat avoimia kaikille tänne muuttaville.

Helsingin tunnettuutta ja osaajien houkuttelua lisätään

Helsinki markkinoi itseään kansainvälisesti, jotta tänne muuttaisi sekä uusia yrityksiä että osaavaa työvoimaa. Kaupungin omistaman Helsinki Partners -markkinointi- ja sijoitusyhtiön kautta osaajien houkuttelua kohdennetaan erityisesti kaupungin kasvualoille ja työnantajien tarpeisiin.

Kaupungin tavoitteena on, että työnantajat saavat ulkomailta rekrytointia tukevia palveluita entistä asiakaslähtöisemmin, kansainvälisiä osaajia rekrytoineiden työnantajien osuus kasvaa ja startup-yritysten määrä lisääntyy.

Esimerkiksi StartuPKS-hankkeessa kehitetään kansainvälisten startup- ja kasvuyritysten houkuttelua Helsingin kasvualojen tarpeisiin sekä vahvistetaan yritysten kasvua ja kiinnittymistä pääkaupunkiseudulle.

Asettautumista ja kotoutumisen alkuvaihetta sujuvoitetaan

Kotoutuminen on monivaiheinen prosessi, jonka aikana ulkomailta muuttava tulee osaksi yhteiskuntaa. Erityisesti maahantulon alkuvaiheessa on tärkeää, että muuttajat saavat sujuvasti tietoa ja ohjausta heille tarjolla olevista palveluista. Pidemmälle edetessään suomen tai ruotsin kielen taidon merkitys kotoutumiselle korostuu.

Helsinki haluaa entisestään sujuvoittaa kansainvälisten osaajien pääsyä palveluihin sekä luoda työssä käyville muuttajille nykyistä vaikuttavampia väyliä suomen ja ruotsin kielen oppimiseen. Esimerkiksi Helsingin työllisyyspalvelut kehittää kielikoulutusta eri kokoisten ja toimialoilla toimivien työnantajien tarpeisiin, mikä mahdollistaa kotimaisten kielten taidon kehittymisen niin ammattikielen kuin peruskielitaidon osalta.

Helsingin vastaanottavuutta ja pitovoimaa vahvistetaan

Paikallisiin yhteisöihin kuuluminen on tärkeä osa kansainvälisten osaajien hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemukselle. Helsinkiläisten väliset kohtaamiset, naapurustoissa luodut ystävyyssuhteet ja omalla asuinalueella viihtyminen ovat merkityksellisiä osaajien ja heidän perheidensä päätökselle jäädä Helsinkiin pysyvämmin.

Helsingin tavoitteena on edistää mielikuvaa kaupungista avoimena ja monimuotoisena paikkana sekä vahvistaa kaikki helsinkiläiset mukaan ottavaa alueellista toimintaa. Esimerkiksi Kannelmäessä, Malmilla, Mellunkylässä järjestettävää, muuttajien perheille suunnattua Tervetuloa perheet -toimintaa tullaan laajentamaan uusiin naapurustoihin. Toiminnassa Helsinkiin muuttaneita perheitä kutsutaan osaksi kodin, koulun ja oman asuinalueen yhteisöä.





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