IoT-TICKET-alustaan perustuva älykaupunkiratkaisu kilpailun finaaliin
27.10.2026 09:22:36 EET | Wapice Oy | Tiedote
Wapicen IoT-TICKET-alustaan perustuva Open City Innovation Engine on valittu World Smart City Awards 2026 -kilpailun Enabling Technologies -kategorian neljän finalistin joukkoon. Kansainväliseen kilpailuun osallistui ennätykselliset 533 ehdotusta 68 maasta. Ratkaisun keskeinen ajatus on yksinkertainen: kaupunkien ei tarvitse rakentaa digitaalisia palveluita aina alusta, vaan valmiita sovelluksia voidaan mukauttaa tekoälyn avulla paikallisiin tarpeisiin.
Suomalaisen teknologiayritys Wapicen kehittämä Open City Innovation Engine on valittu finalistiksi yhdessä maailman merkittävimmistä älykaupunkialan kilpailuista. World Smart City Awards -kilpailu järjestetään osana Barcelonan Smart City Expo World Congress -tapahtumaa 3.–5. marraskuuta 2026. Enabling Technologies -kategoriassa palkitaan uudenlaisia teknologiaratkaisuja, jotka auttavat kaupunkeja kehittämään palveluitaan.
Open City Innovation Enginen perustana on Wapicen kehittämä IoT-TICKET, teollisuudessa ja älykaupungeissa käytetty IoT- ja tekoälyalusta. IoT-TICKETin avulla voidaan yhdistää kaupunkien nykyisiä tietojärjestelmiä, sensoreita ja muita datalähteitä sekä kehittää uusia digitaalisia palveluita. Open City Innovation Engine vie ajatusta eteenpäin: alustalle jo kehitettyjä sovelluksia voidaan muokata tekoälyn avulla eri kaupunkien tarpeisiin ilman, että kaikkea tarvitsee rakentaa uudelleen.
Esimerkiksi liikenteen analysointiin kehitetty Traffic Scout -sovellus voi hyödyntää kaupungin nykyisiä liikennelaskureita, kameroita ja muita tietolähteitä. Sovellus auttaa seuraamaan liikennevirtoja, ennustamaan liikenteen kehitystä ja arvioimaan liikennejärjestelyjen vaikutuksia. Tekoälyn avulla sovelluksen tietonäkymiä ja toimintoja voidaan muokata esimerkiksi kaupungin liikennesuunnittelijoiden tarpeisiin.
Näin kaupungit voivat hyödyntää sekä nykyisiä järjestelmiään että muualla kehitettyjä sovelluksia. Samoja ongelmia ei tarvitse ratkaista yhä uudelleen.
Tampereen ja Vaasan ratkaisut näyttävät esimerkkiä
Open City Innovation Engine pohjautuu Wapicen vuosien yhteistyöhön suomalaisten kaupunkien, erityisesti Tampereen ja Vaasan, kanssa.
Tampereella IoT-TICKET-alustaa käytetään eri lähteistä kerätyn kaupunkidatan yhdistämiseen ja analysointiin sekä tulevan kehityksen ennustamiseen. Sovelluksia ovat esimerkiksi liikennevirtojen analysointi ja Tampereen Pulssi -palvelu, jonka avulla voidaan ennustaa kaupungin kävijämääriä. Tieto auttaa suunnittelemaan esimerkiksi tapahtumia ja kaupunkipalveluita sekä tukee paikallisten yritysten toimintaa.
Vaasassa IoT-TICKETin avulla analysoidaan esimerkiksi liikennettä ja sen hiilidioksidipäästöjä sekä kehitetään uusia kaupunkipalveluita.
Tampereen kaupunki voitti vuonna 2023 saman Enabling Technologies -kategorian palkinnon ratkaisullaan, jossa Wapicen IoT-TICKET-alustaa ja tekoälyä käytettiin kaupunkidatan hyödyntämiseen.
Nyt Wapice haluaa viedä Tampereella ja muissa kaupungeissa kehitettyjä sovelluksia kansainväliseen käyttöön. Open City Innovation Enginen avulla valmiita sovelluksia voidaan mukauttaa tekoälyllä uusien kaupunkien tarpeisiin ja ottaa käyttöön aiempaa nopeammin.
Konseptin perustana oleva IoT-TICKET-alusta on jo käytössä useissa suomalaisissa kaupungeissa, ja Ruotsissa Wapice tekee yhteistyötä Telian kanssa. IoT-TICKET on kaupallinen ohjelmistotuote, jota myös Wapicen kumppanit voivat tarjota asiakkailleen. Wapice etsii uusia yhteistyömahdollisuuksia erityisesti Euroopasta.
– Miksi jokaisen kaupungin pitäisi kehittää samoja digitaalisia palveluita alusta asti? Tekoälyn avulla voimme mukauttaa jo käytössä olevia sovelluksia uusien kaupunkien tarpeisiin. Tämä nopeuttaa kehitystyötä ja auttaa kaupunkeja saamaan enemmän hyötyä aiemmista teknologiainvestoinneistaan. Finaalipaikka on samalla hieno tunnustus vuosien yhteistyölle asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Erityisesti Tampere on ollut tässä merkittävä edelläkävijä, kertoo Wapicen Smart City -liiketoiminnan johtaja Jari Kuusisto.
Tekoäly tuo kaupunkidatan lähemmäs käyttäjää
Tekoälyn avulla kaupungin keräämää tietoa voidaan esittää aiempaa helpommin juuri siinä muodossa, jossa eri käyttäjät sitä tarvitsevat.
Aiemmin sovellusten ja tietonäkymien rakentamista on nopeutettu low-code- ja no-code-työkaluilla. Niiden avulla uusia tietonäkymiä on voitu rakentaa minuuteissa. Nyt tekoälyllä niitä voidaan luoda ja muokata jopa sekunneissa.
Sama tieto voi palvella monia eri käyttäjiä. Kaupunkisuunnittelija, kunnossapidon asiantuntija, paikallinen yrittäjä ja kaupungissa vieraileva matkailija tarvitsevat kaikki erilaista tietoa, vaikka tieto olisi peräisin samoista lähteistä.
– Älykaupunkikehityksen tärkein kysymys ei ole, kuinka paljon dataa kaupungilla on, vaan miten siitä saadaan oikeasti hyötyä ihmisille. Tekoälyn ansiosta voimme tuoda saman tiedon yhä useamman ihmisen käyttöön juuri hänelle sopivassa muodossa. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia kaupunkien palveluiden kehittämiseen, Kuusisto jatkaa.
Voittajat julkistetaan 4. marraskuuta
World Smart City Awards 2026 -kilpailun voittajat julkistetaan Barcelonassa 4. marraskuuta. Wapice esittelee Open City Innovation Engine -konseptiaan Smart City Expo World Congress -tapahtumassa European Twinning & CitiVerse Plaza -paviljongissa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.
Lisätietoja:
Jari Kuusisto
Director, Smart City Business
Wapice Oy
+358 44 553 3512
jari.kuusisto@wapice.com
Open City Innovation Engine:
https://iot-ticket.com/open-city-innovation-engine/
Traffic Scout -esimerkkisovellus:
https://iot-ticket.com/traffic_scout/
World Smart City Awards 2026 -finalistit:
https://www.smartcityexpo.com/world-smart-city-awards-finalists/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Kuusistoälykaupunkiratkaisujen tuotepäällikköWapice OyPuh:+358445533512Puh:+358445533512jari.kuusisto@wapice.com
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Wapice on vuonna 1999 perustettu suomalainen täyden palvelun ohjelmistoyritys, jonka ratkaisut ovat alan johtavien teollisuusyritysten käytössä ympäri maailmaa. Meidän tehtävämme on toimia asiakkaidemme teknologiapartnerina ja auttaa heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Työllistämme Suomessa yli 360 ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijaa. Wapice luo älykkäämmän tulevaisuuden jo tänään.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wapice Oy
Telia ottaa käyttöön Wapicen IoT- ja tekoälyalustan – uusi kumppanuus kattaa kaikki Pohjoismaat3.10.2025 11:16:32 EEST | Tiedote
Vaasa, Suomi – Wapice Oy, johtava suomalainen teknologiayritys, on tänään ilmoittanut yhteistyöstä Telian kanssa toimittaakseen IoT-TICKET-teknologiaan perustuvan IoT- ja tekoälyalustan, jonka avulla Telian Pohjoismaiden asiakkaat voivat tavoitella globaaleja kasvutavoitteitaan ja vahvistaa asemaansa sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla.
Wapice in new partnership with Telia – to deliver its IoT and AI platform to Telia across its markets in Nordics3.10.2025 11:16:32 EEST | Press release
Vaasa, Finland – Wapice Ltd., a leading Finnish technology company, today announced a partnership with Telia to deliver an IoT-TICKET powered IoT and AI platform, empowering Nordic customers to pursue their global business ambitions and strengthen their position in local and global markets.
Elinvoimaiseksi kaupungiksi Signifyn ja IoT-TICKETin avulla – älykkäät kaupunkiratkaisut pienentävät hiilijalanjälkeä ja parantavat kaupungin vetovoimaa5.4.2024 18:01:44 EEST | Tiedote
Helsinki, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, ja IoT-TICKET, kansainvälisesti palkittu älykaupunkialusta, tarjoavat valmiita ratkaisuja kaupungeille, joiden tavoitteena on entistä elinvoimaisempi tulevaisuus. Signifyn BrightSitesilla voidaan kaupungeissa ottaa käyttöön langaton verkkoyhteys kustannustehokkaasti, ja IoT-TICKETillä voidaan muuntaa kaupungin sovelluksista kerätty datavirta vaikkapa tarkemmaksi liikennelaskennaksi, pysäköinnin optimoinniksi, ennakoivaksi valaistuksenhallinnaksi tai tehokkaammaksi kiinteistöjen ja ulkoalueiden ylläpidoksi.
Korjaus tiedotteeseemme 9.11.2023 klo 10:58 Tampereen kaupungin teknologiapalkinnosta11.11.2023 00:59:07 EET | Tiedote
Torstaina 9.11.2023 klo 10:58 julkaistussa tiedotteessamme oli virheitä. Tampere Smart Cityn sijaan palkittiin Tampereen kaupunki sen tavoista hyödyntää tekoälyä ja IoT-alustaa. Pahoittelemme virheitä. Ohessa koko tiedote korjattuna.
IoT-TICKET-powered Tampere Smart City internationally awarded9.11.2023 11:49:16 EET | Tiedote
Tampere Smart City has won a major technology award. Tampere Smart City received the Enabling Technologies Award today at the world’s largest smart city event, the Barcelona Smart City Expo World Congress (SCEWC). Tampere Smart City is built on Wapice’s IoT platform IoT-TICKET.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme