IoT-TICKET-alustaan perustuva älykaupunkiratkaisu kilpailun finaaliin

Suomalaisen teknologiayritys Wapicen kehittämä Open City Innovation Engine on valittu finalistiksi yhdessä maailman merkittävimmistä älykaupunkialan kilpailuista. World Smart City Awards -kilpailu järjestetään osana Barcelonan Smart City Expo World Congress -tapahtumaa 3.–5. marraskuuta 2026. Enabling Technologies -kategoriassa palkitaan uudenlaisia teknologiaratkaisuja, jotka auttavat kaupunkeja kehittämään palveluitaan.

Open City Innovation Enginen perustana on Wapicen kehittämä IoT-TICKET, teollisuudessa ja älykaupungeissa käytetty IoT- ja tekoälyalusta. IoT-TICKETin avulla voidaan yhdistää kaupunkien nykyisiä tietojärjestelmiä, sensoreita ja muita datalähteitä sekä kehittää uusia digitaalisia palveluita. Open City Innovation Engine vie ajatusta eteenpäin: alustalle jo kehitettyjä sovelluksia voidaan muokata tekoälyn avulla eri kaupunkien tarpeisiin ilman, että kaikkea tarvitsee rakentaa uudelleen.

Esimerkiksi liikenteen analysointiin kehitetty Traffic Scout -sovellus voi hyödyntää kaupungin nykyisiä liikennelaskureita, kameroita ja muita tietolähteitä. Sovellus auttaa seuraamaan liikennevirtoja, ennustamaan liikenteen kehitystä ja arvioimaan liikennejärjestelyjen vaikutuksia. Tekoälyn avulla sovelluksen tietonäkymiä ja toimintoja voidaan muokata esimerkiksi kaupungin liikennesuunnittelijoiden tarpeisiin.

Näin kaupungit voivat hyödyntää sekä nykyisiä järjestelmiään että muualla kehitettyjä sovelluksia. Samoja ongelmia ei tarvitse ratkaista yhä uudelleen.

Tampereen ja Vaasan ratkaisut näyttävät esimerkkiä

Open City Innovation Engine pohjautuu Wapicen vuosien yhteistyöhön suomalaisten kaupunkien, erityisesti Tampereen ja Vaasan, kanssa.

Tampereella IoT-TICKET-alustaa käytetään eri lähteistä kerätyn kaupunkidatan yhdistämiseen ja analysointiin sekä tulevan kehityksen ennustamiseen. Sovelluksia ovat esimerkiksi liikennevirtojen analysointi ja Tampereen Pulssi -palvelu, jonka avulla voidaan ennustaa kaupungin kävijämääriä. Tieto auttaa suunnittelemaan esimerkiksi tapahtumia ja kaupunkipalveluita sekä tukee paikallisten yritysten toimintaa.

Vaasassa IoT-TICKETin avulla analysoidaan esimerkiksi liikennettä ja sen hiilidioksidipäästöjä sekä kehitetään uusia kaupunkipalveluita.

Tampereen kaupunki voitti vuonna 2023 saman Enabling Technologies -kategorian palkinnon ratkaisullaan, jossa Wapicen IoT-TICKET-alustaa ja tekoälyä käytettiin kaupunkidatan hyödyntämiseen.

Nyt Wapice haluaa viedä Tampereella ja muissa kaupungeissa kehitettyjä sovelluksia kansainväliseen käyttöön. Open City Innovation Enginen avulla valmiita sovelluksia voidaan mukauttaa tekoälyllä uusien kaupunkien tarpeisiin ja ottaa käyttöön aiempaa nopeammin.

Konseptin perustana oleva IoT-TICKET-alusta on jo käytössä useissa suomalaisissa kaupungeissa, ja Ruotsissa Wapice tekee yhteistyötä Telian kanssa. IoT-TICKET on kaupallinen ohjelmistotuote, jota myös Wapicen kumppanit voivat tarjota asiakkailleen. Wapice etsii uusia yhteistyömahdollisuuksia erityisesti Euroopasta.

– Miksi jokaisen kaupungin pitäisi kehittää samoja digitaalisia palveluita alusta asti? Tekoälyn avulla voimme mukauttaa jo käytössä olevia sovelluksia uusien kaupunkien tarpeisiin. Tämä nopeuttaa kehitystyötä ja auttaa kaupunkeja saamaan enemmän hyötyä aiemmista teknologiainvestoinneistaan. Finaalipaikka on samalla hieno tunnustus vuosien yhteistyölle asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Erityisesti Tampere on ollut tässä merkittävä edelläkävijä, kertoo Wapicen Smart City -liiketoiminnan johtaja Jari Kuusisto.

Tekoäly tuo kaupunkidatan lähemmäs käyttäjää

Tekoälyn avulla kaupungin keräämää tietoa voidaan esittää aiempaa helpommin juuri siinä muodossa, jossa eri käyttäjät sitä tarvitsevat.

Aiemmin sovellusten ja tietonäkymien rakentamista on nopeutettu low-code- ja no-code-työkaluilla. Niiden avulla uusia tietonäkymiä on voitu rakentaa minuuteissa. Nyt tekoälyllä niitä voidaan luoda ja muokata jopa sekunneissa.

Sama tieto voi palvella monia eri käyttäjiä. Kaupunkisuunnittelija, kunnossapidon asiantuntija, paikallinen yrittäjä ja kaupungissa vieraileva matkailija tarvitsevat kaikki erilaista tietoa, vaikka tieto olisi peräisin samoista lähteistä.

– Älykaupunkikehityksen tärkein kysymys ei ole, kuinka paljon dataa kaupungilla on, vaan miten siitä saadaan oikeasti hyötyä ihmisille. Tekoälyn ansiosta voimme tuoda saman tiedon yhä useamman ihmisen käyttöön juuri hänelle sopivassa muodossa. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia kaupunkien palveluiden kehittämiseen, Kuusisto jatkaa.

Voittajat julkistetaan 4. marraskuuta

World Smart City Awards 2026 -kilpailun voittajat julkistetaan Barcelonassa 4. marraskuuta. Wapice esittelee Open City Innovation Engine -konseptiaan Smart City Expo World Congress -tapahtumassa European Twinning & CitiVerse Plaza -paviljongissa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Lisätietoja:

Jari Kuusisto

Director, Smart City Business

Wapice Oy

+358 44 553 3512

jari.kuusisto@wapice.com

Open City Innovation Engine:

https://iot-ticket.com/open-city-innovation-engine/

Traffic Scout -esimerkkisovellus:

https://iot-ticket.com/traffic_scout/

World Smart City Awards 2026 -finalistit:

https://www.smartcityexpo.com/world-smart-city-awards-finalists/