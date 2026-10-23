Ympäristöön liittyviä avustushakuja auki elinvoimakeskuksissa
26.10.2026 09:09:23 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Elinvoimakeskuksissa avautuu 26.10.2026 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Hakuajat päättyvät 9.12.2026.
Elinvoimakeskuksissa on haettavana useita ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustuksia. Avustusta voi hakea rakennusperinnön hoitoon, saariston luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön hoitoon, rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen, ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen ja tunturialueiden jätehuollon edistämiseen. Elinvoimakeskukset suosittelevat käyttämään avustusten hakemiseen sähköistä aluehallinnon asiointipalvelua. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.
Hae avustusta rakennusperinnön hoitoon
Rakennusperinnön hoitoavustuksilla edistetään kulttuuriympäristön säilymistä, perinteisten korjaustapojen osaamista ja kestävää kehitystä rakennusten arvot huomioon ottaen. Avustettavan kohteen ei tarvitse välttämättä olla suojeltu tai erilaisissa selvityksissä arvokkaaksi todettu. Etusijalla ovat kuitenkin kohteet, jotka ovat säilyttäneet tunnusomaisia piirteitään. Sopivia korjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin kunnostamiseen sekä perinteisten ja rakentamisajankohdan mukaisten toimenpiteiden suunnitteluun.
Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.
Hae avustusta saariston ympäristönhoitoon
Saariston ympäristönhoidon avustuksilla edistetään saaristoluonnon suojelua, saariston maisemakuvan säilyttämistä ja parantamista sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoa.
Avustusta voivat hakea saaristoalueiden luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt, saaristokunnat sekä saaristokunnissa ja muiden kuntien saaristo-osissa sijaitsevien rakennusten yksityiset omistajat. Saaristokunnat ja muiden kuntien saaristo-osat on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa 1089/2016. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen alueella saaristoa on Kemiönsaaressa, Kustavissa, Paraisilla ja Porissa (myös Reposaari). Näiden lisäksi saaristoksi voidaan lukea useita kunnissa sijaitsevia saaria, jotka on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa.
Hae avustusta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn
Elinvoimakeskuksista voi hakea avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten (esimerkiksi valkoposkihanhi, joutsen, kurki) aiheuttamien viljelys- ja eläinvahinkojen, maakotkan aiheuttamien porotalousvahinkojen, sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen sekä rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen.
Avustusta voidaan myöntää tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseen liittyvät tavarat voivat olla esimerkiksi rauhoitettujen lintujen passiiviseen karkottamiseen tarkoitettuja laitteita sekä palveluja, kuten esimerkiksi koirilla tai ihmisvoimin toteutettavaa lintujen aktiivista häirintää.
Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arvioon ennaltaehkäisevien toimenpiteiden odotetusta vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi sekä siitä, ettei toimenpiteisiin ole saatu muuta julkista rahoitusta. Myönnetty avustus voi kattaa kustannukset osaksi tai kokonaan.
Avustusta rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voivat hakea luonnolliset henkilöt ja muut yhteisöt.
Viljelys- ja eläinvahinkojen sekä maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen kohdistuvaa avustusta voivat hakea luonnolliset henkilöt, yritykset ja muut yhteisöt. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita.
Hae avustusta oikeasta elinvoimakeskuksesta
Kaikkia edellä mainittuja avustuksia haetaan pääsääntöisesti siitä elinvoimakeskuksesta, jonka alueella toimenpiteet aiotaan tehdä.
Poikkeuksen muodostaa Pohjanmaa, jonka alueen ympäristötehtäviä hoitaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus.
Rakennusperinnön hoidon avustusten haku on keskitetty viiteen elinvoimakeskukseen.
Avustuksia myös ympäristökasvatukseen ja tunturialueiden jätehuollon edistämiseen
Tänään avautuvat myös seuraavat valtakunnallisesti keskitetyt avustushaut, joita haetaan yhdestä elinvoimakeskuksesta. Avustushauista vastaavat elinvoimakeskukset tiedottavat näistä hauista erikseen:
- Avustus ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen (elinvoimakeskus.fi) (Keski-Suomen elinvoimakeskus)
- Avustus tunturialueiden jätehuollon edistämiseen (elinvoimakeskus.fi) (Lapin elinvoimakeskus)
Lisätietoja:
- Avustukset: Ympäristöavustukset (elinvoimakeskus.fi)
- Valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus: puhelin 0295 020 900, asiakaspalvelu.ymparisto@lvv.fi
Rakennusperinnön hoidon avustukset Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella:
Karoliina Jalarvo, tarkastaja, p. 0295 022 501, karoliina.jalarvo@elinvoimakeskus.fi
Avustukset saariston ympäristönhoitoon:
Luontohankkeet: Nina Myllykoski, ympäristöasiantuntija, p. 0295 022 768, nina.myllykoski@elinvoimakeskus.fi
Rakennukset: Karoliina Jalarvo, tarkastaja, p. 0295 022 501, karoliina.jalarvo@elinvoimakeskus.fi
Avustukset rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn:
Satu Rannikko, tarkastaja, 0295 022 927, satu.rannikko@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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