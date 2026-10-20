Keskusta: Omistuskotitakuu toteuttamaan suomalaisten asumistoiveet – Keskusta julkaisi asuntopoliittisen linjauksen
24.10.2026 10:10:24 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskusta haluaa palauttaa omistusasumisen tavallisten suomalaisten ulottuville. Keskustan julkaisemassa asuntopoliittisessa linjauksessa ratkaisuksi ehdotetaan omistuskotitakuuta.
Monen haave oman kodin hankinnasta on viime vuosina vaikeutunut kohonneiden kustannusten, kiristyneiden rahoitusehtojen ja epävarman taloustilanteen vuoksi.
– Asuntopolitiikassa tarvitaan radikaali käänne. Sen tulee entistä paremmin tukea ihmisten aitoja toiveita asumisvalinnoista, toteaa asuntopoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen.
Keskusta haluaa luoda uuden sosiaalisen omistusasumisen mallin pieni- ja keskituloisille suomalaisille. Uudessa mallissa omistusasunnot suunnattaisiin tulo- ja varallisuusrajojen perusteella työssäkäyville suomalaisille, joiden nykyinen asumismuoto on vuokra-asuminen.
– Toisin kuin esimerkiksi nykyisessä Hitas-järjestelmässä, malli olisi aidosti kohdennettu pieni- ja keskituloisille työssäkäyville suomalaisille, jotka ovat pakotettuja asumaan vuokralla, toteaa Honkonen.
– Lisäksi mallissa ei esimerkiksi asunnon ostaja tarvitsisi erikseen vakuuksia, sillä valtio toimisi osittain asunto-osakeyhtiöiden lainojen täytetakaajana. Näin oma koti ei jäisi hankkimatta siksi, ettei hakijalla ole riittävää varallisuutta tai mahdollisuutta saada vakuuksia.
Keskusta esittää myös tukea maaseutualueiden taloyhtiöiden peruskorjauksiin ja myös selkeitä malleja niiden alasajoon tyhjäkäyttötilanteissa.
Asuntovelallisten turvaksi Keskusta esittää myös uutta korkojarrua. Korkovähennysmallissa asuntolainan koroista saisi 50 prosentin verovähennysoikeuden asuntolainojen koroista, jos ne ylittävät neljän prosentin tason.
– Korkojarru lisäisi luottamusta siihen, että korkeamman korkotason ajoistakin selvitään. Näin se osaltaan rohkaisi ja mahdollistaisi yhä useammalle unelman itse omistetusta kodista, päättää Honkonen.
Yhteyshenkilöt
Petri Honkonen
kansanedustaja, asuntopoliittisen työryhmän puheenjohtaja
petri.honkonen@eduskunta.fi
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Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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