SDP EDUSKUNTA

SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus kasvattaa eriarvoisuutta – pienituloisten rahat eivät riitä arkeen

24.10.2026 10:42:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Pienituloisimpien ostovoima heikkenee samalla, kun hyvätuloisimpien ostovoima kasvaa. Laboren arvion mukaan ero ostovoiman kehityksessä on vuosina 2023–2026 yli 16 prosenttiyksikköä. Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) vaatii hallitusta arvioimaan politiikkaansa myös niiden suomalaisten näkökulmasta, joiden rahat eivät tahdo riittää arjen välttämättömiin menoihin.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Orpon hallitus lupasi 100 000 uutta työllistä, mutta työttömyys on noussut ennätyksellisen korkealle. Hallitus on myös omilla päätöksillään pahentanut tilannetta. Pienituloisiin kohdistuneet leikkaukset ovat heikentäneet kotimaista kysyntää ja sitä kautta yritysten työllistämismahdollisuuksia. Samalla hallitus on leikannut työllistymistä tukevista palveluista.

”Hallitus on leikannut sosiaaliturvaa ja nostanut sairastamisen hintaa. Samaan aikaan moni kamppailee asumisen, ruoan ja työmatkojen kustannusten kanssa. Työttömien lisäksi myös monen työssäkäyvän palkka ei riitä elämiseen. Missä näkyvät hallituksen lupaamat parannukset näiden ihmisten arjessa?” Rantanen kysyy.

Taloudellinen ahdinko näkyy myös mahdollisuuksissa hakea tarvitsemaansa hoitoa. Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksut ovat nousseet tuntuvasti hallituskaudella. Esimerkiksi riskiraskauksien seuranta voi aiheuttaa perheille merkittäviä kustannuksia. Suomen Monikkoperheet ry on nostanut esiin huolen siitä, että asiakasmaksut muodostavat perheille kohtuuttoman taloudellisen taakan.

”Tarpeellinen hoito ei saisi jäädä rahasta kiinni. Kun rahat ovat jo tiukilla, kasvavat terveydenhuollon maksut lisäävät huolta ja eriarvoisuutta. Hallituksen pitää arvioida päätöksiään myös sen kautta, millaisia seurauksia niillä on ihmisten terveydelle ja arjessa pärjäämiselle”, Rantanen sanoo.

Pienituloisten pärjääminen ei ole vain yksittäisten kotitalouksien asia. Kun yhä suurempi osa tuloista kuluu välttämättömyyksiin, rahaa jää vähemmän muuhun kulutukseen. Tämä heikentää myös kotimaisten yritysten kysyntää ja työllisyyttä.

”Julkista taloutta pitää hoitaa vastuullisesti, mutta päätösten vaikutukset eivät jakaudu tasan. Pienituloisella ei ole varaa suojautua hinnannousuilta tai paikata leikkauksia säästöillään. Hallituksen pitää kantaa vastuu siitä, ettei tavallisten suomalaisten pärjääminen heikkene vuosi vuodelta”, Rantanen painottaa.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

Puh:050 545 1123

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