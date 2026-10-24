SDP:n Piritta Rantanen: Rydman, tämä ei ole pelottelua – riskiraskauden seurannasta ei saa tulla varakkaiden etuoikeutta

”Kun oppositio nosti kyselytunnilla esiin huolen terveydenhuollon maksujen vaikutuksista, ministeri Rydmanin vastaus oli, ettei ihmisiä pitäisi pelotella. Mutta tämä ei ole pelottelua. Kyse on ihmisten todellisesta huolesta ja siitä, onko jokaisella varaa hakeutua tarvitsemaansa hoitoon”, Rantanen sanoo.

Sairaalan poliklinikkamaksu on noussut Orpon hallituskaudella 41,80 eurosta pian 80,50 euroon. Raskauden aikaiset neuvolakäynnit ja seulontatutkimukset ovat maksuttomia, mutta riskiraskauksien seuranta toteutetaan pääsääntöisesti maksullisilla erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynneillä. Seurannan tarve perustuu terveydenhuollon ammattilaisen arvioon, ei raskaana olevan omaan valintaan. Riskiraskauksia ovat esimerkiksi kaikki monikkoraskaudet, vakavat raskausdiabetes-tapaukset. Myös odottajan korkea ikä tai sairaudet voivat olla syitä normaalia tiiviimmälle seurannalle.

”Kukaan ei valitse itselleen riskiraskautta. Monikkoraskaus tai muu raskauteen liittyvä riski voi tarkoittaa toistuvia erikoissairaanhoidon käyntejä. Ei ole oikein, että samaan aikaan kun ihminen kantaa huolta omasta ja lapsensa terveydestä, hänen pitää pelätä myös sitä, pystyykö hän maksamaan seurannasta aiheutuvat laskut”, Rantanen toteaa.

Rantanen pitää erityisen huolestuttavana sitä, ettei perussuomalaisen sosiaali- ja terveysministerin Wille Rydmanin suhtautuminen asiaan anna merkkiä siitä, että maksujen seurauksia olisi valmis arvioimaan uudelleen.

”Perussuomalaiset puhuvat tavallisten suomalaisten puolustamisesta. Nyt olisi aika näyttää, että se tarkoittaa myös raskaana olevia, lapsiperheitä ja pienituloisia. Kun huoli tarpeellisen hoidon hinnasta tuodaan ministerin tietoon, sitä ei pidä kuitata pelotteluna. Siihen pitää vastata teoilla”, Rantanen painottaa.

”Haluan ministeriltä selvän vastauksen: miten hallitus varmistaa, etteivät kasvavat asiakasmaksut johda siihen, että raskaana oleva joutuu taloudellisista syistä tinkimään tarpeellisesta seurannasta?” Rantanen kysyy.