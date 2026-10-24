Kokoomuksen Kauma: Keskusta yrittää lahjoa suomalaisia heidän omilla rahoillaan

Kokoomuksen Kopra: Työssäkäyvä suomalainen on nostettu viimein etusijalle 23.10.2026 12:03:15 EEST | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vastaa SDP:n Eveliina Heinäluoman väitteeseen, jonka mukaan tavallinen suomalainen on hallitukselle jonon viimeinen. Kopran mukaan ei ole ketään kohtaan oikein, että työnteosta ja yrittämisestä rankaistaan ottamalla aina vähän suurempi siivu valtion kasvaviin tarpeisiin sen sijaan, että valtio laittaa menonsa tärkeysjärjestykseen. Julkisen talouden ja valtion on palveltava suomalaisia, ei päinvastoin, Kopra lataa.