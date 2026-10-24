Kokoomuksen Kauma: Keskusta yrittää lahjoa suomalaisia heidän omilla rahoillaan
24.10.2026 14:29:41 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kertoi tänään Ilta-Sanomissa, että keskusta hoitaisi ensi kauden sopeutuksesta kolmanneksen veroja kiristämällä. Samalla puolue lupaa kotitalouksille sähköveron poistoa ja verovähennyksenä toteutettavaa korkojarrua. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan keskusta yrittää ostaa kannatusta suomalaisten omilla rahoilla.
– Ensin kerätään miljardeja euroja lisää veroja, sitten valtio päättää, kenelle niitä jaetaan takaisin. Keskustan käsi hamuaa veronmaksajan taskulle ja kutsuu sitä arjen helpottamiseksi, Kauma tylyttää.
Ensi hallituksen sopeutustarpeeksi arvioidaan 8–11 miljardia euroa. Keskustan linjalla siitä noin 3–4 miljardia euroa kerättäisiin uusina veroina.
– Yli kolmen miljardin veronkorotuksia ei makseta datakeskuksilla. Ne tulevat työssäkäyvien perheiden ja yrittäjien maksettavaksi, Kauma sanoo.
Kauman mukaan korkojarru ei auta asuntovelallista, jos saman perheen palkan verotusta samaan aikaan kiristetään.
– Kevyempi työn verotus jättää palkasta enemmän käteen joka kuukausi, korkotasosta riippumatta. Se on reilumpaa kuin ensin ottaa ja sitten palauttaa osa takaisin vähennyksinä.
Kaikkonen kuvaa keskustaa keskustaoikeistolaiseksi, mutta samalla hän toppuuttelee luottamasta vapaaseen markkinaan. Kauman mukaan keskustan resepti on tuttu vasemmalta.
– Veroja ylös ja valtio jakamaan. Suomalaiset eivät tarvitse valtiota palauttamaan heidän omia rahojaan. Parempi, että rahat jäävät heille alun perin, Kauma sanoo.
– Ensi vaaleissa ratkaistaan, korjataanko julkinen talous veronmaksajan kukkarolla vai valtion menoja vähentämällä. Kokoomus on toistaiseksi ainoa puolue, joka ei ole valmis lähettämään laskua suomalaisille, Kauma päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KaumaEduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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