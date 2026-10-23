Loton potissa ensi viikolla 10 miljoonaa euroa
24.10.2026 22:40:07 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lotosta ei löytynyt kierroksella 43/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla 10 miljoonaa euroa.
Loton kierroksen 43/2026 oikea rivi on 1, 6, 13, 14, 17, 32, 38 sekä lisänumero 36. Plusnumeroksi arvottiin 22.
Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantain potti kohoaa 10 miljoonaan euroon. Loton suurimmat voitot tulivat 6 oikein tuloksella, joita illan arvonnassa tuli kokonaiset 24 kappaletta. Voitto-osuus on 4360,09 euroa.
Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 5 0 9 1 9 5 6. Arvonnassa löytyi kolme kuusi oikein tulosta, joista kaksi tuplattuna. 20 000 euron voitto pelattiin Turun Länsikeskuksen Veikkaus pelisalissa ja tuplatut 40 000 euron voitot Seinäjoen Ideaparkin K-Citymarketissa sekä Kurikan R-kioskissa. Onnea voittajille!
Milli-pelin oikea rivi on tänään 6, 18, 20, 35, 37, 38 ja lisänumero 23. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa mutta muita voittoja tuli reilut 16 000 kappaletta.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Sydney 8. 1000 euron voittoja lähti jakoon kuusi kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
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