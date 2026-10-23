Varma

Heikki Ilkka Varman talousjohtajaksi 1.4.2027

26.10.2026 09:01:21 EET | Varma | Tiedote

Jaa

KTM Heikki Ilkka on nimitetty Varman talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2027 alkaen. Hän aloittaa Varmassa 1.3.2027 ja raportoi toimitusjohtaja Risto Murrolle.

Varman nykyinen talousjohtaja Pekka Pajamo siirtyy johdon neuvonantajaksi 1.4.2027 ja jää eläkkeelle 1.9.2027.

– Haluan kiittää Pekkaa lämpimästi hänen työstään Varman hyväksi. Olemme tehneet tiivistä ja antoisaa yhteistyötä Varman kehittämisessä. Heikki Ilkka tuo mukanaan vahvaa talousosaamista ja monipuolista kokemusta finanssialalta. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi Varmaan, sanoo toimitusjohtaja Risto Murto.

Heikki Ilkka siirtyy Varmaan LähiTapiola Henkivakuutusyhtiöstä.

– Odotan innolla yhteistyötä Varman tiimin kanssa suomalaisen eläkejärjestelmän ytimessä. Tehtävän yhteiskunnallinen merkitys houkutteli, ja haluan tuoda kokemukseni Varman kehittämisen tueksi, sanoo Heikki Ilkka.

– Haluan kiittää Varman asiakkaita ja kaikkia varmalaisia hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella. On hienoa päättää ura Varmassa suunnitellusti ja jättää vastuualueeni osaaviin käsiin, sanoo Pekka Pajamo.

Avainsanat

työeläkeyhtiönimitys

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Heikki Ilkka
Heikki Ilkka
Lataa
Pekka Pajamo
Pekka Pajamo
Lataa

Linkit

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 996 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2026 lopussa 72,4 miljardia euroa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varma

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye