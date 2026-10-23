Heikki Ilkka Varman talousjohtajaksi 1.4.2027
26.10.2026 09:01:21 EET | Varma | Tiedote
KTM Heikki Ilkka on nimitetty Varman talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2027 alkaen. Hän aloittaa Varmassa 1.3.2027 ja raportoi toimitusjohtaja Risto Murrolle.
Varman nykyinen talousjohtaja Pekka Pajamo siirtyy johdon neuvonantajaksi 1.4.2027 ja jää eläkkeelle 1.9.2027.
– Haluan kiittää Pekkaa lämpimästi hänen työstään Varman hyväksi. Olemme tehneet tiivistä ja antoisaa yhteistyötä Varman kehittämisessä. Heikki Ilkka tuo mukanaan vahvaa talousosaamista ja monipuolista kokemusta finanssialalta. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi Varmaan, sanoo toimitusjohtaja Risto Murto.
Heikki Ilkka siirtyy Varmaan LähiTapiola Henkivakuutusyhtiöstä.
– Odotan innolla yhteistyötä Varman tiimin kanssa suomalaisen eläkejärjestelmän ytimessä. Tehtävän yhteiskunnallinen merkitys houkutteli, ja haluan tuoda kokemukseni Varman kehittämisen tueksi, sanoo Heikki Ilkka.
– Haluan kiittää Varman asiakkaita ja kaikkia varmalaisia hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella. On hienoa päättää ura Varmassa suunnitellusti ja jättää vastuualueeni osaaviin käsiin, sanoo Pekka Pajamo.
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Yhteyshenkilöt
Risto MurtoToimitusjohtajaPuh:+358 10 244 4655risto.murto@varma.fi
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Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 996 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2026 lopussa 72,4 miljardia euroa.
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