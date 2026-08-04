Kvaliti Oy

Kilpikonnasairaalassa tarvitaan apua – uutuuskirjassa lapset auttavat pelastamaan merikilpikonnia

26.10.2026 08:48:31 EET | Kvaliti Oy | Tiedote

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Miten sairastunut merikilpikonna saadaan takaisin kotiriutalle? Juuri ilmestynyt Kilpikonnien Kummitäti yhdistää tarinan suomalaislasten seikkailusta tietoon merikilpikonnien elämästä ja suojelusta. Kirjan on kirjoittanut meribiologi-tietokirjailija Jessica Haapkylä ja kuvittanut tiedekuvittaja Sole Lätti.

Meribiologi ja tietokirjailija Jessica Haapkylä (vas.) sekä tiedekuvittaja Sole Lätti esittelevät vastailmestynyttä Kilpikonnien kummitäti -kirjaansa. Tarinallinen lasten tietokirja vie lukijan merikilpikonnien elämän ja suojelun äärelle.
Meribiologi ja tietokirjailija Jessica Haapkylä (vas.) sekä tiedekuvittaja Sole Lätti esittelevät vastailmestynyttä Kilpikonnien Kummitäti -kirjaansa. Tarinallinen lasten tietokirja vie lukijan merikilpikonnien elämän ja suojelun äärelle. Kuva © Kati Hyvärinen

Australiaan muuttaneet suomalaislapset Leo ja Ella pääsevät auttamaan kilpikonnasairaalassa, jossa Kilpikonnien Kummitäti hoitaa loukkaantuneita ja sairastuneita merikilpikonnia. Australian Isolla valliriutalla sijaitsevassa sairaalassa lapsille avautuu kokonainen uusi maailma: miten kilpikonnia hoidetaan, mitä ne syövät ja millaista niiden elämä on merenpinnan alla.

Kilpikonnien Kummitäti tutustuttaa lukijan merikilpikonnalajeihin ja niiden elintapoihin värikkään kuvituksen ja tarinan kautta. Samalla kirja kertoo eläimiä uhkaavista vaaroista, kuten merten roskaantumisesta, haamuverkoista ja meriveden lämpenemisestä. Lasten osallistuessa kilpikonnien hoitoon tieto muuttuu konkreettiseksi tekemiseksi.

Meriluonnon suojelua toivon kautta

Vaikeidenkin aiheiden rinnalla kulkee toivo. Leo ja Ella saavat huomata, että kilpikonnia voi auttaa ja niiden elinympäristöstä pitää huolta. Kun sairaalan asukkaat ovat tervehtyneet, ne vapautetaan takaisin kotiriutalle. Siellä ryhävalas toivottaa ne tervetulleiksi komealla laulullaan.

Kirjassa meriluonnon ihmeet ja suojelun merkitys avautuvat lapsen näkökulmasta. Se tarjoaa myös yhteiseen lukuhetkeen keskusteltavaa eläimistä, meristä ja siitä, miten ihminen voi vaikuttaa niiden hyvinvointiin.

Tekijöillä on vahva tieteen ja kuvituksen tausta

Jessica Haapkylä on meribiologian tohtori, tietokirjailija ja innokas sukeltaja. Hän on tutkinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia koralleihin Australiassa ja Indonesiassa sekä kohdannut merikilpikonnia sukelluksillaan trooppisissa merissä. Haapkylä on kirjoittanut useita merten elämää ja suojelua käsitteleviä tietokirjoja.

Sole Lätti on tiedekuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka työn pohjana ovat biokemistin koulutus ja taideopinnot. Hän on kuvittanut lukuisia oppi- ja tietokirjoja, ja hänen erityisalaansa ovat bio- ja lääketieteen kuvitukset. Kilpikonnien Kummitädissä Lätin värikäs kuvitus tuo merikilpikonnat ja niiden vedenalaisen elinympäristön lähelle lasta.

Julkistamistilaisuus Annantalolla 5. marraskuuta

Kilpikonnien Kummitäti -kirjan julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 5.11.2026 klo 17–18.30 Annantalolla osoitteessa Annankatu 30, 2. kerros, Helsinki. Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa!

Kirjan tiedot:
Kilpikonnien Kummitäti
ISBN 978-952-394-223-3
Kirjailija Jessica Haapkylä
Kuvittaja Sole Lätti
Kustantaja KVALITI
Ilmestynyt 10/2026

Haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: info@kvaliti.com

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Meribiologi ja tietokirjailija Jessica Haapkylä (vas.) sekä tiedekuvittaja Sole Lätti esittelevät vastailmestynyttä Kilpikonnien kummitäti -kirjaansa. Tarinallinen lasten tietokirja vie lukijan merikilpikonnien elämän ja suojelun äärelle.
Meribiologi ja tietokirjailija Jessica Haapkylä (vas.) sekä tiedekuvittaja Sole Lätti esittelevät vastailmestynyttä Kilpikonnien Kummitäti -kirjaansa. Tarinallinen lasten tietokirja vie lukijan merikilpikonnien elämän ja suojelun äärelle.
Kuva © Kati Hyvärinen
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Tarinallisen tietokirjan Kilpikonnien kummitäti julkistamistilaisuus järjestetään Annantalolla, Helsingissä 5.11.2026 klo 17:00–18:30. Tervetuloa!
Tarinallisen tietokirjan Kilpikonnien kummitäti julkistamistilaisuus järjestetään Annantalolla, Helsingissä 5.11.2026 klo 17:00–18:30. Tervetuloa!
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Tietoja julkaisijasta

Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, joka panostaa laadukkaisiin – mutta samalla myös hauskoihin! – kirjoihin.

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Osaatko auttaa ystävää?11.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Ystävänpäivän lähestyessä on hyvä hetki pohtia, osaammeko todella auttaa tosipaikan tullen. Lasten tietokirja Pelasta! – Lasten pelastamistaidot tutuiksi riimitellen opettaa lapsille turvallisuustaitoja ja sitä, miten toimia yllättävissä häiriötilanteissa. Asiat opetellaan loruilla, jotka jäävät helposti mieleen. Vesiturvallisuus on yksi kirjan aiheista paloturvallisuuden ja varautumisen rinnalla – viime kesän huolestuttavat hukkumistilastot muistuttavat konkreettisesti aiheen tärkeydestä. Mieleen jäävät riimit voivat tositilanteessa auttaa lasta toimimaan ja jopa pelastamaan kaverin hädän hetkellä.

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