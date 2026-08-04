Kilpikonnasairaalassa tarvitaan apua – uutuuskirjassa lapset auttavat pelastamaan merikilpikonnia

Australiaan muuttaneet suomalaislapset Leo ja Ella pääsevät auttamaan kilpikonnasairaalassa, jossa Kilpikonnien Kummitäti hoitaa loukkaantuneita ja sairastuneita merikilpikonnia. Australian Isolla valliriutalla sijaitsevassa sairaalassa lapsille avautuu kokonainen uusi maailma: miten kilpikonnia hoidetaan, mitä ne syövät ja millaista niiden elämä on merenpinnan alla.

Kilpikonnien Kummitäti tutustuttaa lukijan merikilpikonnalajeihin ja niiden elintapoihin värikkään kuvituksen ja tarinan kautta. Samalla kirja kertoo eläimiä uhkaavista vaaroista, kuten merten roskaantumisesta, haamuverkoista ja meriveden lämpenemisestä. Lasten osallistuessa kilpikonnien hoitoon tieto muuttuu konkreettiseksi tekemiseksi.

Meriluonnon suojelua toivon kautta

Vaikeidenkin aiheiden rinnalla kulkee toivo. Leo ja Ella saavat huomata, että kilpikonnia voi auttaa ja niiden elinympäristöstä pitää huolta. Kun sairaalan asukkaat ovat tervehtyneet, ne vapautetaan takaisin kotiriutalle. Siellä ryhävalas toivottaa ne tervetulleiksi komealla laulullaan.

Kirjassa meriluonnon ihmeet ja suojelun merkitys avautuvat lapsen näkökulmasta. Se tarjoaa myös yhteiseen lukuhetkeen keskusteltavaa eläimistä, meristä ja siitä, miten ihminen voi vaikuttaa niiden hyvinvointiin.

Tekijöillä on vahva tieteen ja kuvituksen tausta



Jessica Haapkylä on meribiologian tohtori, tietokirjailija ja innokas sukeltaja. Hän on tutkinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia koralleihin Australiassa ja Indonesiassa sekä kohdannut merikilpikonnia sukelluksillaan trooppisissa merissä. Haapkylä on kirjoittanut useita merten elämää ja suojelua käsitteleviä tietokirjoja.

Sole Lätti on tiedekuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka työn pohjana ovat biokemistin koulutus ja taideopinnot. Hän on kuvittanut lukuisia oppi- ja tietokirjoja, ja hänen erityisalaansa ovat bio- ja lääketieteen kuvitukset. Kilpikonnien Kummitädissä Lätin värikäs kuvitus tuo merikilpikonnat ja niiden vedenalaisen elinympäristön lähelle lasta.

Julkistamistilaisuus Annantalolla 5. marraskuuta

Kilpikonnien Kummitäti -kirjan julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 5.11.2026 klo 17–18.30 Annantalolla osoitteessa Annankatu 30, 2. kerros, Helsinki. Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa!

Kirjan tiedot:

Kilpikonnien Kummitäti

ISBN 978-952-394-223-3

Kirjailija Jessica Haapkylä

Kuvittaja Sole Lätti

Kustantaja KVALITI

Ilmestynyt 10/2026

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