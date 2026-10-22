Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluevaltuuston 28.10.2026 esityslista

26.10.2026 08:48:09 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 28.10.2026 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Keskiviikon kokouksessa käsitellään mm. ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2027–2028

Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa.

Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokouksen nauhoite on katsottavissa 14 päivän ajan.

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa ja vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhaaluevaltuustoesityslista

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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