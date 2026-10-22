Varhan aluevaltuuston 28.10.2026 esityslista
26.10.2026 08:48:09 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 28.10.2026 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.
Keskiviikon kokouksessa käsitellään mm. ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2027–2028
Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa.
Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.
Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokouksen nauhoite on katsottavissa 14 päivän ajan.
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa ja vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0407520759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Nu är det dags att sätta Män i skick - Varha inleder kampanj för att stöda hälsan hos män i arbetsför ålder22.10.2026 09:44:53 EEST | Pressmeddelande
Levnadsvanorna hos männen i Egentliga Finland är sämre än i landet i övrigt, och andelen män som upplever sig ha dålig hälsa håller på att öka. För att ändra på situationen startar Egentliga Finlands välfärdsområde kampanjen Män i skick, som är riktad till män i arbetsför ålder och där den offentliga och den privata sektorn förenar sina krafter på ett nytt sätt.
Nyt on aika laittaa Mies kuntoon - Varha käynnistää kampanjan työikäisten miesten terveyden tueksi22.10.2026 09:44:53 EEST | Tiedote
Varsinaissuomalaisten miesten elintavat ovat muuta maata heikommat, ja terveytensä heikoksi kokevien osuus on kasvussa. Tilanteen muuttamiseksi Varsinais-Suomen hyvinvointialue käynnistää työikäisille miehille suunnatun Mies kuntoon -kampanjan, joka yhdistää uudella tavalla julkisen ja yksityisen sektorin voimat.
Pemars laboratorium flyttar till Pemars hälsostation21.10.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Pemars laboratorium flyttar från Naskarlanraitti till Pemars hälsostation. Verksamheten vid det nuvarande verksamhetsstället upphör den 23 oktober 2026 och det nya laboratoriet öppnar på hälsostationen måndagen den 2 november. På grund av flytten är provtagningen vid Pemars laboratorium stängd i en vecka.
Paimion laboratorio muuttaa Paimion terveysasemalle21.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Paimion laboratorio muuttaa Naskarlanraitilta Paimion terveysasemalle. Nykyisen toimipisteen toiminta päättyy 23.10.2026, ja uusi laboratorio avataan terveysasemalla maanantaina 2.11. Muuton vuoksi Paimion laboratorion näytteenotto suljetaan viikon ajaksi.
Verksamheten på ÅUCS Vakka-Suomi sjukhus vårdavdelning förflyttas under ombyggnaden till Letala20.10.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Ombyggnaden av de allmänmedicinska vårdavdelningslokaliteterna på ÅUCS Vakka-Suomi sjukhus börjar i november 2026. Under ombyggnaden förflyttas allmänmedicinens vårdavdelning i Nystad till tillfälliga lokaliteter i Letala fr.o.m. den 2 november 2026. Förflyttningen minskar inte vårdavdelningarnas totala antal patientplatser.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme