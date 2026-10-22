Vihreät tyytyväisiä Helsingin ensi vuoden budjettiin: koulutuksen rahoitusta vahvistetaan 24 miljoonalla

“Vaikka Helsingin taloustilanne on huomattavasti tiukempi kuin aiemmin, olen iloinen että lapsiin, nuoriin ja koulutukseen panostetaan. Koulutuksen rahoitus vahvistuu yhteensä 24 miljoonalla eurolla, mikä on tässä taloustilanteessa suuri satsaus. Neuvotteluissa päätettiin että koulutukseen ei kohdistu säästöjä. Lisää euroja laitetaan ensi vuonna tarveperustaiseen rahoitukseen, painettuihin oppikirjoihin, varhaiskasvatuksen S2-opettajiin ja kouluruokaan. Säilytämme myös kotihoidontuen Helsinki-lisän”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.

Vihreiden tavoite neuvotteluissa oli turvata erityisesti varhaiskasvatuksen riittävä perusrahoitus, johon oli ehdotettu suurimmat leikkaukset. Säästöt olisivat voineet johtaa päiväkotimatkojen pidentymiseen. Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa rakennetaan pohja lasten oppimiselle ja suomen kielen taidolle. Myös saamenkieliseen varhaiskasvatukseen saatiin neuvoteltua tarpeellinen lisärahoitus. Talousarviossa varmistetaan luonnonmukaisten päiväkoti- ja koulupihojen eteneminen. Ensi vuonna toteutetaan 20 luonnonmukaista ja leikkiin kutsuvaa koulujen ja päiväkotien pihaa.

Suomen työttömyystilanne on synkkä. Helsingin ensi vuoden budjetissa panostetaan erityisesti nuorisotyöttömyyteen takaamalla työ- tai harjoittelupaikkoja sekä korkeakouluista että ammattiin vastavalmistuneille nuorille.

Kaupungin ensi vuoden budjetissa panostetaan myös luonnonsuojeluun. Ensi vuonna käynnistetään pilotti uhanalaisten meriluontotyyppien ennallistamiseksi, ja vieraslajien torjuntaan luonnonsuojelualueilla osoitetaan lisärahoitusta niiden luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi budjetissa panostetaan lähiöiden metroasemien ylläpitoon, ja Kaakkois-Helsinkiin etsitään paikka uudelle uimahallille.

HSL:n lippujen hinnoista päätetään tiistaina 27.10. HSL:n hallituksessa.

”Sovimme budjettineuvotteluissa, että Helsinki on aiempien vuosien tapaan valmis rahoittamaan sen lipunhintapäätöksen, jonka HSL:n hallitus tekee tiistaina. Me vihreät tulemme esittämään, että lippujen hintoja ei ensi vuonna koroteta lainkaan. Ensi vuoden aikana on myös saatava selvyys siihen, miten Helsinki voisi jatkossa tukea helsinkiläisten lippuja HSL:n päättämien hintojen lisäksi jotta lippujen hintoja voidaan vihdoin alentaa”, toteaa vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Lisäpanostuksia saatiin myös koulunuorisotyöhön, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön järjestöjen avustuksiin sekä kirjastojen sunnuntaiaukioloihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta lisätään, jotta Orpon hallituksen leikkausten ja korkeiden elinkustannusten kanssa kamppailevien heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne helpottuisi.

Sote-palveluiden asiakasmaksuja alennetaan: vieroitushoidon hinta puolittuu ja hammashoidon maksut laskevat. Lastensuojelun jälkihuollon nuorten opiskelumahdollisuuksiin panostetaan kolme miljoonaa euroa lisää. Perheneuvolat ja niiden psykologipalvelut säilytetään ja päihdehuoltoon panostetaan. Kovien leikkausten kohteeksi joutuneet sote-järjestöt saavat puolentoista miljoonan euron lisärahoituksen.

”Meille vihreille oli tärkeää, että budjetti helpottaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien arkea. Kun valtio leikkaa, kaupungin on pidettävä huolta siitä, ettei kukaan putoa tyhjän päälle. Erityisen iloinen olen siitä, että pystymme tukemaan lastensuojelun jälkihuollon nuoria, jotka ovat usein jääneet ilman turvaverkkoa juuri silloin, kun omaa elämää pitäisi alkaa rakentaa”, sanoo apulaispormestari Reetta Vanhanen.