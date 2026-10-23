Uudenmaan RKP: Perussuomalaisten asiaton käytös osoittaa heidän puutteensa hallituspuolueena

– Kuluva hallituskausi on osoittanut, kuinka vaikea hallituskumppani perussuomalaiset on. Lukuisten sotkujen selvittelyyn on mennyt aikaa ja resursseja, kun perussuomalaiset kansanedustajat ovat ilmaisseet itseään asiattomasti tai rasistisesti. Puolue ei myöskään ole pitänyt kiinni sopimuksista, mikä kävi selvästi ilmi esimerkiksi STEA-avustusten valmistelussa. On vaikea nähdä hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa seuraavassa hallituksessa, sanoo Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Karin Cederlöf.

Ministeri Wille Rydmanin Helsingin Sanomissa 24.10. esittämä väite RKP:n identiteetin muuttumisesta ei pidä paikkaansa.

– RKP on pitänyt kiinni arvoistaan. Olemme aina olleet ja olemme yhteistyöhaluinen keskustaoikeistolainen puolue, jolla on liberaalit arvot. Se ei ole muuttunut. Minusta on tärkeää muistaa, että voi olla taloudellisesti keskustaoikeistolainen ja silti arvostaa ympäristöä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, sanoo varapuheenjohtaja Edvard Lindfors.

RKP-nuoret julkaisi 17.10. kannanoton, jonka mukaan se sulkee jatkossa pois hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa. Kommenttikentissä perussuomalaiset poliitikot ovat antaneet tilaa vastenmielisille, asiattomille ja suoraan naisvihamielisille kommenteille, jotka koskevat RKP-nuorten johtoa.

– Asiattomat ja henkilöön käyvät kommentit eivät kuulu politiikkaan. Aktiivisia nuoria ei saa vaientaa. Haluamme ja tarvitsemme lisää aktiivisia nuoria mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, sanovat Cederlöf ja Lindfors.

Uudenmaan RKP puhuu vahvasti puoluerajat ylittävän yhteistyön puolesta. Politiikkaan tarvitaan enemmän yhteistyötä, ei vähemmän. Kuten puolueen puheenjohtaja Anders Adlercreutz on hyvin todennut, blokkipolitiikkaa on vältettävä. Hallitusyhteistyön edellytyksenä on kuitenkin luottamus siihen, että sopimukset pitävät. Hallituspuolueiden toiminnan on herätettävä luottamusta päätöksentekoa kohtaan. Sitä on moneen kertaan puuttunut kuluneiden kolmen vuoden aikana.

– RKP:n hallitukseen osallistumisen ratkaisee hallitusohjelman sisältö, eivätkä äärimmäiset mielipiteet kuulu RKP:n arvopohjaan, päättää varapuheenjohtaja Werner Orre.