Kokoomus tyytyväinen budjettineuvottelujen tulokseen – lisäpanostuksia merelliseen Helsinkiin, koulutukseen ja palveluihin

Neuvottelujen lähtökohtana oli pormestari Daniel Sazonovin talousarvioesitys, jossa oli jo panostettu merkittävästi kaupungin peruspalveluihin. Kokoomuksen tavoitteiden mukaisesti neuvotteluissa päätettiin muun muassa lisätä pienveneiden kiinnitäyttymis- ja vierasvenepaikkoja, vahvistaa merellisten luontoalueiden hoitoa sekä käynnistää uuden uimahallin suunnittelu Kaakkois-Helsingissä.

”Helsingin merellisyys on yksi kaupunkimme suurimmista vahvuuksista, ja nyt otamme konkreettisia askelia sen hyödyntämiseksi. Lisäämme pienveneiden kiinnitäyttymis- ja vierasvenepaikkoja sekä panostamme merellisten luontoalueiden hoitoon ja ennallistamiseen. Erityisen iloinen olen siitä, että Kaakkois-Helsingin kauan kaipaamaa uutta uimahallia viedään nyt määrätietoisesti eteenpäin. Selvitämme uudelle uimahallille sopivan sijainnin ja käynnistämme kaavoituksen. Kyseessä on merkittävä askel helsinkiläisten liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi”, sanoo Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa jatketaan panostuksia opetuksen laatuun ja perustaitoihin. Pormestarin pohjaesityksessä painettujen oppimateriaalien rahoitusta kasvatettiin jo 45 prosenttia vuoden 2025 tasoon verrattuna. Lisäksi kouluruoan laadun parantamiseen kohdennetaan 850 000 euroa ja varhaiskasvatuksen S2-opetuksen vahvistamiseen 250 000 euroa. Neuvotteluissa sovittiin myös merkittävästä S2-opetuksen kehittämisestä. Jatkossa lähtökohtana on, että perusopetuksessa S2-opetuksen tarve rajoittuu kuuteen vuoteen. Samalla vahvistetaan oppilaiden kielitaidon järjestelmällistä arviointia ja lisätään siirtymistä suomen äidinkieleen sekä kirjallisuusopetukseen.

”Haluamme nostaa perustaidot takaisin opetuksen keskiöön ja varmistaa, että jokaisella lapsella on vahva pohja oppimiselle. Tämä näkyy konkreettisina panostuksina esimerkiksi painettuihin oppimateriaaleihin, joiden rahoitus on vuosina 2025–2027 kasvanut peräti 45 prosenttia. Erityisen tyytyväinen olen S2-opetuksen kehittämiseen. Tavoitteena on antaa oppilaille riittävä suomen kielen taito, jotta he voivat mahdollisimman pian osallistua tavalliseen äidinkielen opetukseen. S2-opetuksesta ei pidä muodostua koko koulupolun mittaista ratkaisua. Kuuden vuoden lähtökohta ja kielitaidon säännöllinen arviointi varmistavat, että oppilaat siirtyvät äidinkielen opetukseen heti, kun heidän kielitaitonsa siihen riittää”, Pajula jatkaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa neuvottelutulos vahvistaa kaupunkilaisten harrastusmahdollisuuksia ja palvelujen saavutettavuutta. Liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön avustuksiin osoitetaan yhteensä miljoonan euron lisäys, josta 400 000 euroa kohdistuu liikuntaan, 400 000 euroa kulttuuriin ja 200 000 euroa nuorisotyöhön. Lisäksi Kanneltalon, Malmitalon ja Vuotalon kirjastojen sunnuntaiaukioloihin osoitetaan 300 000 euroa. Koulunuorisotyötä vahvistetaan vakinaistamalla kuusi nuoriso-ohjaajan tehtävää ja laajentamalla toimintaa ruotsinkielisiin kouluihin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että pystymme vahvistamaan helsinkiläisten mahdollisuuksia harrastaa, liikkua ja osallistua kulttuuriin. Erityisen tärkeää on liikunnan ja urheiluseurojen toimintaedellytysten parantaminen. Samalla laajennamme kirjastojen sunnuntaiaukioloja ja vahvistamme koulunuorisotyötä. Panostamme myös tekoälyratkaisujen kehittämiseen, jotta voimme hyödyntää uutta teknologiaa parantaaksemme kaupungin palveluita. Nämä ovat konkreettisia päätöksiä, joilla rakennamme entistä toimivampaa ja hyvinvoivempaa Helsinkiä”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pajunen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa neuvotteluissa päätettiin useista kaupunkilaisten arkeen vaikuttavista parannuksista. Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseen osoitetaan 1,35 miljoonaa euroa. Lisäksi rintasyöpäseulontoja laajennetaan asteittain nuorempiin ikäryhmiin 500 000 euron lisärahoituksella. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvoa korotetaan 10 prosentilla, mikä tarkoittaa 3,7 miljoonaa euroa. Myös päihdepalveluja kehitetään muun muassa laajentamalla Symppisten toimintaa sekä lisäämällä jalkautuvaa päihdetyötä.

”Olemme halunneet varmistaa, että helsinkiläiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja että hoitoon hakeutumisen kynnys pysyy mahdollisimman matalana. Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen alentaminen on merkittävä parannus, joka näkyy suoraan kaupunkilaisten arjessa. Myös rintasyöpäseulontojen laajentaminen ja ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin korotus ovat tärkeitä saavutuksia. Ennaltaehkäisyyn ja oikea-aikaiseen hoitoon panostaminen on paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti järkevää”, sanoo sosiaali-, ja terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari Maarit Vierunen.

Kokoomus pitää neuvottelutulosta kokonaisuutena onnistuneena. Talousarviossa vahvistetaan kaupungin keskeisiä peruspalveluja ja tehdään konkreettisia parannuksia helsinkiläisten arkeen, samalla säilyttäen sekä kunta- että kiinteistöveroprosentit nykyisellä tasolla.