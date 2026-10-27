KHO:n ennakkopäätös, joka koskee henkilökohtaisen tulon verotusta

Suomessa asuva ja yleisesti verovelvollinen A oli yleisesti verovelvollinen myös Yhdysvalloissa pysyvän oleskeluluvan (green card) haltijana. A harkitsi pysyvästä oleskeluluvasta luopumista Yhdysvalloissa, minkä seurauksena hänelle määrättäisiin Yhdysvalloissa maastapoistumisvero. A haki keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua tilanteeseen, jossa hän tämän jälkeen luovuttaisi Yhdysvalloissa maastapoistumisverotuksen kohteena olleita arvopapereita ja luovutusta käsiteltäisiin veronalaisena tapahtumana Suomessa.